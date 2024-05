Si avvicina il weekend elettorale per le cittadine e i cittadini italiani, che sono chiamati al voto per le elezioni comunali di giugno 2024.



Oltre alle amministrative, il finesettimana dell’8 e 9 giugno si devono scegliere anche i rappresentanti dell’europarlamento nella tornata delle Elezioni europee 2024.



Le elezioni comunali consentono di eleggere i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni italiani e sono fondamentali per determinare chi gestirà le amministrazioni locali. Quasi 17 milioni di italiani sono chiamati al voto quest’anno per eleggere i rappresentanti locali, oltre a tutti gli elettori maggiorenni chiamati a scegliere gli eurodeputati.



In breve come funzionano le comunali 2024 e l’elenco di tutti i Comuni in cui si vota.



Oltre 3.700 comuni italiani sono coinvolti dal rinnovo delle proprie amministrazioni, in tutte le regioni. In totale vanno al voto 3.715 su 7.896 comuni italiani (il 47,0%), tra quelli a statuto ordinario e speciale. Nell’elenco dei Comuni coinvolti ci sono 27 capoluoghi di Provincia : Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia. Inclusi anche sei capoluoghi di Regione: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia, Potenza. Ecco un elenco delle Regioni e Comuni in cui si vota l’8 e 9 giugno.

Nel box qui sotto è possibile consultare e scaricare l ‘elenco completo di tutti i Comuni in si vota alle Elezioni comunali di giugno 2024, suddivisi per Regione e capoluogo di provincia.

Come si vota alle Elezioni comunali 2024

Il modo in cui vota alle Elezioni comunali 2024, e quindi il sistema elettorale, varia in base ai cittadini residenti nel Comune.



– Comuni fino a 15.000 abitanti: Si vota con un turno unico. Gli elettori esprimono un voto per il sindaco e uno per la lista dei consiglieri comunali. Viene eletto il sindaco che ottiene la maggioranza dei voti.

– Comuni con più di 15.000 abitanti: Se nessun candidato sindaco ottiene la maggioranza assoluta al primo turno, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. Gli elettori possono esprimere un voto disgiunto (votare per un sindaco e una lista non collegata a lui).



Ogni elettore ha tre chance di voto:



– tracciare un segno solo sul simbolo di una lista (partito), assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco collegato;

– tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate;

– tracciare un segno sul simbolo di una lista (partito), tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata, quest’ultimo caso è il cosiddetto ‘voto disgiunto’.



Inoltre, vicino al simbolo di lista, è possibile esprimere fino a 2 voti di preferenza, scrivendo il cognome del/i candidato/i scelti compresi nella lista scelta (se due candidati devono essere di sesso diverso).



Chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (50%+1) al primo turno diventa sindaco.



Se nessun candidato raggiunge questa soglia si torna a votare domenica 23 giugno (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 giugno (dalle 7 alle 15) per il ballottaggio. Si sceglie tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio). Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.