Vittorio Sgarbi, Ilaria Salis, Roberto Vannacci, Elly Schlein, Emma Bonino, Carlo Calenda, Antonio Tajani, Giorgia Meloni: sono solo alcuni dei candidati italiani in corsa per le Elezioni europee 2024.



Gli elenchi sono ormai chiuse e complete e i nomi degli sfidanti nelle 8 liste italiane, pronti a sedere sugli scranni del Parlamento europeo, sono decisi. Su questi nomi gli italiani e le italiane sono chiamati a esprimersi in cabina elettorale l’8 e il 9 giugno prossimi.



Ricordiamo che si tratta delle elezioni 2024 per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo, composto da 720 deputati totali, di cui 76 membri italiani.



Nelle giornate dell’8 e 9 giugno 2024 le cittadine e i cittadini italiani sono chiamati a votare i 76 eurodeputati per l’Italia, perché questo è il numero dei seggi riservati al nostro Paese. L’Italia è infatti divisa in queste 5 circoscrizioni elettorali per le europee, e ogni cittadino può esprimere preferenze solo per i candidati della propria circoscrizione:

Ad esempio, un cittadino del Lazio può votare solo tra i candidati della circoscrizione “Centro”.



Ad aprire le fila della lista PD, nella circoscrizione sud, insieme al sindaco di bari Antonio Decaro, c’è la giornalista Lucia Annunziata.

Nel Nord ovest invece capolista PD è Cecilia Strada, figlia di Gino Strada, fondatore Emergency.



Per Fratelli d’Italia capolista in tutte le circoscrizioni è presente la premier Giorgia Meloni. In vetta alla lista Alleanza Verdi Sinistra Italiana c’è Ilaria Salis con Ignazio Marino.



Nei prossimi paragrafi elenchiamo, con l’aiuto delle rilevazioni YouTrend, i nomi di tutti i candidati in corsa per l’Europarlamento, suddivisi per partiti/liste e relative circoscrizioni.