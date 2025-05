Elezioni di maggio 2025: perché si vota, date e orari e le Regioni al voto

Domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 si torna alle urne per l’appuntamento annuale con le elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Vanno però al voto anche alcuni comuni delle regioni a statuto speciale in Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige (in Friuli e Trentino si è già votato).



Saranno coinvolti 117 comuni (dato aggiornato al 18 aprile) delle regioni a statuto ordinario. Tra questi, 31 superano i 15mila abitanti e 4 sono capoluoghi di provincia. I cittadini chiamati a votare eleggeranno direttamente i sindaci e rinnoveranno i rispettivi consigli comunali. A questi si aggiungo 285 Comuni di Regioni a statuto speciale, comprese le due che hanno già votato. In totale questo turno elettorale coinvolge 402 Comuni.



Nei Comuni dove nessun candidato raggiungerà la maggioranza assoluta al primo turno, si tornerà a votare per il ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno, le stesse giornate dei Referendum abrogativi.



I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 nella giornata di domenica e dalle 7 alle 15 il lunedì.



Elezioni maggio 2025: le Regioni al voto Alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025 saranno coinvolti 117 comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario. Si voterà per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali.



La regione con il maggior numero di comuni interessati è la Lombardia, con 18 enti, seguita dalla Calabria con 17, dalla Campania con 15, e dalla Puglia con 10. Altri territori coinvolti sono il Lazio (9 comuni), il Piemonte (9), il Veneto (9), la Basilicata (8), l’Abruzzo (6), la Liguria (5), l’Emilia-Romagna (5), le Marche (2), l’Umbria (3), e infine il Molise con un solo comune al voto.



Tra questi 117 comuni, 31 hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, mentre i restanti 86 rientrano nella fascia demografica pari o inferiore a tale soglia. I comuni capoluogo interessati sono quattro: Genova (Liguria), Ravenna (Emilia-Romagna), Taranto (Puglia) e Matera (Basilicata). Le consultazioni includono sia comuni al rinnovo per scadenza naturale che per motivazioni straordinarie.



Complessivamente, secondo i dati aggiornati, sono chiamati alle urne oltre 1,9 milioni di elettori, distribuiti su 2.342 sezioni. I risultati e l’affluenza saranno monitorabili in tempo reale attraverso la piattaforma Eligendo e la relativa app, a cura del Ministero dell’Interno. L’elenco delle Regioni in cui i cittadini sono chiamati a votare in questa tabella.

Regione Totale comuni Comuni capoluogo Comuni >15.000 ab. Comuni ≤15.000 ab. Popolazione (2021) Piemonte 9 0 0 9 12970 Lombardia 18 0 4 14 230426 Veneto 9 0 1 8 63446 Liguria 5 1 1 4 572740 Emilia-Romagna 5 1 1 4 181009 Umbria 3 0 1 2 40599 Marche 2 0 2 0 51335 Lazio 9 0 3 6 101651 Abruzzo 6 0 2 4 53686 Molise 1 0 0 1 4926 Campania 15 0 7 8 286627 Puglia 10 1 4 6 310062 Basilicata 8 1 1 7 109283 Calabria 17 0 4 13 212647

Giorni e date di voto Il calendario delle elezioni amministrative di maggio 2025 prevede l’apertura dei seggi in due giornate: domenica 25 maggio dalle ore 7 alle 23;

dalle ore 7 alle 23; lunedì 26 maggio dalle ore 7 alle 15. Laddove nessun candidato sindaco superi il 50% dei voti validi, si procederà con il turno di ballottaggio previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi.



Queste due date riguardano le normali giornate di voto nelle Regioni a statuto ordinario. La tornata elettorale coinvolgerà anche diversi comuni delle regioni a statuto speciale, ciascuna con un proprio calendario: in Sicilia si voterà nelle stesse date del primo turno nazionale (25-26 maggio), con ballottaggio fissato all’8-9 giugno. In Sardegna, invece, il primo turno si svolgerà l’8 e 9 giugno, con un eventuale secondo turno il 22 e 23 giugno. Il Friuli-Venezia Giulia ha già votato il 13 e 14 aprile, mentre il Trentino-Alto Adige ha svolto il primo turno il 4 maggio, con eventuali ballottaggi il 18 maggio. L’orario ridotto nella giornata di lunedì è pensato per consentire lo spoglio immediato al termine della consultazione elettorale. Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre notizie in tema di elezioni e Referendum di maggio e giugno 2025.

Perché si vota alle Elezioni di maggio 2025 Le elezioni amministrative 2025 rappresentano un appuntamento fondamentale per il rinnovo degli organi di governo locale nei comuni italiani coinvolti.



Si vota per eleggere i sindaci e i consigli comunali, istituzioni centrali nell’organizzazione democratica del Paese. In particolare, il turno elettorale coinvolge 117 comuni delle regioni a statuto ordinario.

I Referendum di giugno 2025 In aggiunta alla elezioni di maggio 2025, Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sui referendum abrogativi relativi a 5 quesiti in tema di lavoro e cittadinanza. E’ Possibile votare domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Come si vota Sono previste due modalità di voto differenti, a seconda che si tratti di Comuni sotto i 15mila abitanti o sopra tale soglia. Nei Comuni fino a 15mila abitanti Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si vota con una sola scheda per eleggere contemporaneamente il sindaco e i consiglieri comunali. Sulla scheda è già indicato il nome del candidato sindaco e il simbolo dell’unica lista che lo sostiene.



Il cittadino vota tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del candidato sindaco: il risultato sarà comunque valido per entrambi. Non è ammesso il voto disgiunto: non si può, cioè, votare per un candidato sindaco e per una lista che lo appoggia diversa. Per quanto riguarda la possibilità di esprimere preferenze alle elezioni di maggio: Nei comuni sotto i 5.000 abitanti, è possibile indicare una sola preferenza, scrivendo il cognome di un candidato consigliere sulla riga accanto al simbolo della lista.

Nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, si possono esprimere una o due preferenze. Se si sceglie di esprimerne due, devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, altrimenti la seconda preferenza verrà annullata. l sindaco viene eletto con il maggior numero di voti validi. In caso di parità assoluta, si andrà al ballottaggio l’8 e 9 giugno, in concomitanza con i referendum. Se la parità persiste, sarà eletto il candidato più anziano.



Il consiglio comunale verrà formato assegnando due terzi dei seggi alla lista collegata al sindaco eletto; il resto sarà distribuito proporzionalmente tra le altre liste. Nei Comuni con più di 15mila abitanti Diverse sono le modalità di voto nei Comuni che hanno più di 15mila anime. Qui ogni elettore riceverà una scheda unica che riporta i nomi dei candidati sindaci e, al di sotto di ciascuno, i simboli delle liste che li sostengono.



Esistono tre modalità per esprimere il proprio voto: Voto alla lista : tracciando un segno sul simbolo di una lista si vota automaticamente anche per il sindaco collegato a quella lista.

: tracciando un segno sul simbolo di una lista si vota automaticamente anche per il sindaco collegato a quella lista. Voto disgiunto : si può votare per un candidato sindaco e, contemporaneamente, per una lista che sostiene un altro candidato. Basta barrare il nome del sindaco prescelto e un simbolo diverso da quelli che lo appoggiano.

: si può votare per un candidato sindaco e, contemporaneamente, per una lista che sostiene un altro candidato. Basta barrare il nome del sindaco prescelto e un simbolo diverso da quelli che lo appoggiano. Solo voto al sindaco: è possibile anche votare solo per il candidato sindaco, senza indicare alcuna lista. Inoltre, l’elettore può indicare una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale, scrivendo il cognome nelle righe poste accanto al simbolo della lista scelta. Se si esprimono due preferenze, devono essere per un uomo e una donna della stessa lista: in caso contrario, la seconda sarà annullata.

Viene eletto al primo turno il candidato che ottiene almeno il 50% più uno dei voti validi. Se nessuno raggiunge questa soglia, si tornerà a votare l’8 e 9 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati. Vince chi ottiene più voti.

Vuoi ricevere altri approfondimenti come questo? Iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social