Partito Democratico campione di incassi dal 2×1000, con la cifra record raccolta di oltre 10 milioni di euro, grazie alle scelte dei contribuenti italiani nella dichiarazione dei redditi 2024. Seguono, a distanza, Fratelli d’Italia, con più di 6 milioni di euro; terzo il Movimento Cinque Stelle, a cui va la medaglia di bronzo con più di 2 milioni e 700 mila euro. Questi i dati comunicati dal Ministero dell’economia.

Sul fondo della classifica, le formazioni politiche con minore riscontro economico includono L’Italia c’è!, che ha ottenuto appena 9.910 euro, seguita da Campobase con 23.189 euro e Coraggio Italia, fermo a 24.811 euro.



Questi dati riflettono le preferenze degli italiani nella destinazione del due per mille e offrono uno spaccato interessante su quali partiti godano di maggiore fiducia e sostegno economico. Sono infatti stati pubblicati i dati relativi alla ripartizione del due per mille dell’IRPEF ai partiti politici, riferiti alle dichiarazioni dei redditi 2024 (anno di imposta 2023), come comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Cos’è il 2×1000 Il due per mille dell’IRPEF rappresenta una forma di finanziamento volontario ai partiti politici italiani, scelto dai contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi. Dal 2014 infatti, il contribuente ha la possibilità di effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un partito politico all’atto di presentazione della sua dichiarazione dei redditi, relativa all’anno di imposta dell’anno precedente.

Ad introdurlo il Decreto Legge n. 149 del 2013, che consente ai cittadini di destinare una percentuale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al finanziamento di un partito politico di loro scelta. Questa forma di finanziamento pubblico dovrebbe ridurre la dipendenza da donazioni private e aumentando la partecipazione civica.

La scelta di destinazione del due per mille avviene durante la dichiarazione dei redditi, con i contribuenti che possono indicare il partito prescelto tra quelli che rispettano determinati requisiti normativi e di trasparenza.



Chi ha avuto più fondi dal 2×1000 Dai dati emerge che solo il 4,89% dei contribuenti italiani ha scelto di destinare il proprio due per mille a un partito politico, per un totale di 29.790.532 euro raccolti.



Il Partito Democratico, con oltre 30% del totale dei fondi ricevuti, si conferma il partito con il maggior appeal economico, mentre Fratelli d’Italia, con il 18,62%, continua a consolidare il proprio consenso. Il Movimento Cinque Stelle, nonostante un calo rispetto agli anni precedenti, mantiene una fetta importante di fondi pari all’11,65%.



Il partito che ha raccolto la somma più alta è il Partito Democratico, con un totale di 10.286.158 euro, consolidando la sua posizione come il partito con il maggior sostegno finanziario da parte dei contribuenti.

Segue a distanza Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, che ha ricevuto 5.658.481 euro, confermando il forte consenso del partito nella scelta di destinazione del due per mille.

Al terzo posto troviamo il Movimento Cinque Stelle, che ha incassato 2.739.399 euro, mantenendo un supporto significativo tra i contribuenti italiani.

Chi ha avuto meno fondi dal 2×1000 Dall’altro lato della classifica, il partito che ha ottenuto la somma più bassa è L’Italia c’è!, con soli 9.910 euro, indicando un basso livello di preferenza tra i contribuenti. Tra gli altri partiti con minori finanziamenti troviamo: UDC – Unione di centro, con 33.102 euro,

Campobase, con 23.189 euro,

Coraggio Italia, con 24.811 euro,

Unione Sudamericana Emigrati Italiani, con 132.552 euro

Classifica 2×1000 ai partiti relativa al 2024 Di seguito la tabella con i principali dati relativi ai soldi che i contribuenti italiani hanno lasciato in tasca ai vari partiti politici, con la destinazione del 2×1000 scelta in dichiarazione dei redditi 2024, relativo all’anno di imposta 2023.

Partito Importo (€) Partito Democratico 10.286.158 Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 5.658.481 Movimento Cinque Stelle 2.739.399 Europa Verde-Verdi 1.490.932 Sinistra Italiana 1.422.458 Azione 1.289.706 Lega per Salvini Premier 1.156.933 Italia Viva 1.116.947 Più Europa 821.527 Movimento politico Forza Italia 807.483 Lega Nord per l’Indipendenza della Padania 463.974 Sudtiroler Volkspartei 444.943 Radicali Italiani 403.957 Sud chiama Nord 271.115 Possibile 265.258 Partito Socialista Italiano 200.799 Centro Democratico 180.713 Noi Moderati 157.129 Unione Sudamericana Emigrati Italiani 132.552 Union Valdotaine 84.353 Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE 72.765 Stella Alpina 62.679 Partito Autonomista Trentino Tirolese 59.610 Italia dei Valori 58.197 Democrazia Solidale – DemoS 51.451 UDC – Unione di centro 33.102 Coraggio Italia 24.811 Campobase 23.189 L’Italia c’è! 9.910

Scarica nel box qui sotto i dati completi sul 2×1000 dell’Irpef ai partiti politici: pubblicati i dati rilevati dalle dichiarazioni 2024

