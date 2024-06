All’indomani del voto alle elezioni europee 2024, c’è la rosa dei 76 deputati italiani che siederanno sugli scranni del Parlamento europeo, ognuno all’interno della coalizione di riferimento e del gruppo parlamentare collegato.

Da Stefano Bonaccini a Giorgio Gori, da Lucia Annunziata al discusso generale Vannacci. E poi Ilaria Salis, Cecilia Strada e Mimmo Lucano. Ecco l’elenco completo dei nuovi eurodeputati italiani inviati a Bruxelles/Strasburgo.

In base alle regole di quest’anno, l’organo è composto da 720 seggi totali (anziché i precedenti 705), e ogni paese membro Ue ha a disposizione un numero proporzionale di deputati: per l’Italia sono 76.

Ciò non toglie però che a tenere sono anche i partiti moderati e verdi. Buoni risultati infatti per il fronte “Ursula von der Leyen”, formato da Partito Popolare Europeo, Socialisti, Renew Europe e Verdi. La maggioranza è trainata dal PPE, che con i suoi 186 seggi (10 in più rispetto al 2019) farà la voce grossa.

Europee 2024: elenco 76 deputati italiani eletti al Parlamento UE

La rosa dei 76 eurodeputati eletti – tra la lunga lista dei candidati alle elezioni 2024 – è pronta a partire per sedere sugli scranni dell’emiciclo parlamentare di Bruxelles. Alcuni, come Stefano Bonaccini, devono dimettersi da presidente di Regione, per iniziare il nuovo lavoro in Europa, altri confermati.



I seggi totali sono questi: a FdI 25 seggi, 20 al Pd, 9 a Forza Italia, 8 a Lega e M5S, 6 ad Avs

Di seguito vediamo l’elenco completo, partito per partito, dei nuovi eurodeputati italiani eletti alle Europee 2024.



>> Consulta qui i dati ufficiali