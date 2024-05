Nel mese di giugno i cittadini italiani sono chiamati a partecipare alle elezioni europee e comunali 2024. In Europa si devono rinnovare i membri del Parlamento europeo, in base alla quota fissata per l’Italia.



Europee e comunali 2024 si svolgono nelle stesse due giornate, che fungono da election days, con l’obiettivo di massimizzare la partecipazione elettorale e concentrare più consultazioni nello stesso periodo per ottimizzarne costi e logistica.



In questo articolo riportiamo una serie di FAQ utili a tutti i cittadini che vengono chiamati al voto. Vengono fornite le risposte principali su quando si vota, perché, i requisiti dell’elettorato, e tutti gli altri dettagli utili.

Quando si vota per le Elezioni europee 2024? Si vota a giugno, in particolare nelle giornate di: sabato 8 giugno 2024 dalle ore 7 alle 23

dalle ore 7 alle 23 domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle 23

Elezioni europee 2024: per cosa si vota? L’8 e il 9 giugno i cittadini e le cittadine italiani sono chiamati a votare per eleggere i nuovi rappresentati del Parlamento europeo, conosciuto anche come Europarlamento.

Come vengono eletti i membri del Parlamento europeo Come spiegato anche sul sito ufficiale delle Elezioni europee 2024, in base alla legge elettorale europea, tutti i paesi membri devono usare un sistema elettorale proporzionale. Quindi l’assegnazione dei seggi avviene in modo da assicurare alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti. In Italia c’è il voto di preferenza, che consente agli elettori di indicare, all’interno di una stessa lista, da 1 a 3 preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

Quanti partiti ci sono nel Parlamento europeo? Al momento l’Europarlamento conta 7 partiti politici: Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo

Renew Europe Group

Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea

Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei

Gruppo Identità e Democrazia

Il gruppo della Sinistra al Parlamento europeo – GUE/NGL

Quanti deputati vengono eletti al Parlamento europeo? I membri dell’Europarlamento eletti nel corso delle Elezioni europee 2024 sono in totale 720 (ben 15 in più rispetto allo scorso mandato).

All’Italia sono riservati 76 seggi. Quindi da noi occorre eleggere 76 eurodeputati.

Chi sono i candidati italiani alle Elezioni Europee 2024 In Italia ci sono 5 circoscrizioni elettorali europee, che includono più regioni insieme. Ad ogni circoscrizione elettorale è assegnato un numero di seggi in base alla popolazione residente. Gli elettori scelgono tra i candidati presenti nelle liste della propria circoscrizione di residenza.



Come riporta il sito ufficiale delle elezioni europee, I candidati, presentati in lista da ciascun partito o gruppo politico, sono cittadini italiani di almeno 25 anni o cittadini di altri Paesi membri, residenti in Italia e iscritti nelle apposite liste aggiunte, che abbiano i requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall’ordinamento italiano.

In Italia le liste con i candidati da eleggere si sono chiuse > Leggi qui l’elenco completo delle liste e i nomi dei candidati italiani

Chi può votare alle Elezioni europee 2024? In Italia il diritto di votare alle europee è riservato ai cittadini: che hanno compiuto 18 anni di età ;

; cittadini italiani o dell’Unione europea con residenza legale in Italia, o cittadini italiani residenti all’estero;

registrati come votanti entro la scadenza stabilita (per i cittadini UE votanti in Italia).

Dove si deve votare? Per esprimere il proprio voto si deve andare al seggio elettorale in cui si è iscritti, indicato sulla tessera elettorale e corrispondente alla sezione nel cui ambito territoriale è compreso il luogo di residenza.



Chi non ha ancora la tessera elettorale o non conosce il proprio seggio può rivolgersi al proprio Comune di residenza.



Ci sono ovviamente alcuni casi eccezionali per alcune categorie di cittadini. Per i ricoverati in ospedale, elettori affetti da infermità tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione, detenuti, elettori non deambulanti in sezioni diverse dalla propria se questa non è accessibile. Militari, forze di polizia, vigili del fuoco e naviganti possono votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE possono votare nei i seggi elettorali allestiti all’estero dalle sedi diplomatico-consolari italiane del Paese in cui risiedete.

Come si vota alle Elezioni europee 2024? Come già detto, occorre recarsi sabato 8 o domenica 9 giugno 2024 presso i seggi elettorali in cui si è iscritti, nell’apposita sezione elettorale.

Occorre essere muniti: documento di identità;

tessera elettorale valida

Dove si possono vedere i risultati delle Elezioni europee 2024 Per vedere chi ha vinto le elezioni, è possibile accedere in tempo reale sulla pagina web dei risultati elettorali.





