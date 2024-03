Concorso Agenzia Dogane 2024, preselettiva 564 Funzionari: materie, punteggi, sedi

Per due di questi profili, in particolare per i codici ADM/FAM e ADM/COM, è prevista una prova preselettiva. Vediamo nei prossimi paragrafi come funzionerà, quali saranno le domande e come cominciare a prepararsi in attesa di conoscere date e sedi di svolgimento. Qui invece un approfondimento dedicato alla selezione.

Il termine per l’invio delle domande per il Concorso Agenzia Dogane 2024 per il reclutamento di 564 funzionari è scaduto il 12 marzo 2024. Non è ancora noto il numero di domande ricevute, ma sono moltissimi i candidati che hanno partecipato, in base anche ai dati che abbiamo raccolto sul nostro Canale Telegram.

Concorso Agenzia Dogane 2024: prova preselettiva

La preselettiva del Concorso Agenzia Dogane 2024, che ricordiamo è prevista solo per i codici ADM/FAM e ADM/COM e non per il profilo di ingegneri, consisterà in un test di 50 domande a risposta multipla con 3 opzioni di risposta, di cui una sola esatta, da risolvere in 50 minuti. Sono previste misure compensative per i candidati con DSA.

La preselettiva si svolgerà nel caso in cui il numero di candidati sia pari o superiore a 12 volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun ambito territoriale e tenuto conto anche del numero complessivo delle candidature pervenute. La prova sarà unica per entrambi i codici e potrà svolgersi anche in giorni diversi non consecutivi. Non è ancora noto se le prove si svolgeranno in una sede unica o in più sedi sparse nel territorio.

Si ricorda che è possibile partecipare per un solo ambito territoriale. Cosa fa un funzionario dell’Agenzia delle Dogane? E quanto guadagna? Ne abbiamo parlato qui.