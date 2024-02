Concorso Agenzia Dogane 2024, pubblicato bando per 564 funzionari: come partecipare

Pubblicato su portale InPa e sul sito istituzionale di ADM il bando del nuovo Concorso Agenzia Dogane 2024 per il reclutamento di 564 Funzionari. Il bando arriva a meno di due anni di distanza dall’indizione dell’ultima procedura che ha coperto un totale di 980 posti tra diplomati e laureati.

In questo caso, i posti sono solo per l’area dei Funzionari, per il cui accesso è richiesta la laurea. Dei posti messi a concorso, 14 sono riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano. Il concorso prevede il reclutamento dei candidati in tre profili professionali, in particolare:

Alla luce della pubblicazione del bando vediamo i requisiti, come fare domanda e come prepararsi alle prove del Concorso Agenzia Dogane 2024.

L’invio della domanda di partecipazione al Concorso Agenzia Dogane 2024 avverrà esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA. Occorrerà collegarsi alla pagina dedicata al concorso e selezionare, in fondo alla pagina, il codice per il quale si intende partecipare, accedendo tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS.

Concorso Agenzia Dogane 2024, 564 funzionari: prove

Le prove differiscono in base al codice di concorso. In particolare la selezione si articolerà in:

Per i Codici ADM/FAMM e ADM/COM: una prova preselettiva; una prova scritta; una prova orale.

Per il Codice ADM/ING: una prova scritta; una prova orale.



Per i codici di concorso ADM/FAMM e ADM/COM, nel caso in cui il numero di candidati sia pari o superiore a 12 volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun ambito territoriale e tenuto conto anche del numero complessivo delle candidature pervenute, potrà essere effettuata, anche in maniera congiunta, una prova preselettiva che consisterà in un test di 50 domande a risposta multipla con 3 opzioni di risposta, di cui una sola esatta, da risolvere in 50 minuti. Il test sarà così articolato:

30 domande attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva e di ragionamento logico matematico,

5 domande di diritto amministrativo,

5 domande di economia politica,

5 domande di lingua inglese,

5 domande di conoscenza base degli strumenti di office automation.

Anche le modalità di svolgimento della prova scritta del Concorso Agenzia Dogane 2024 saranno diverse in base al codice:

Per i Codici ADM/FAMM e ADM/ING consisterà nella somministrazione di un test di 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 90 minuti, così ripartiti: 41 quesiti a risposta multipla con tre alternative di risposta, di cui una sola corretta, su tutte o alcune delle materie previste per ciascun codice di concorso; 9 quesiti per l’accertamento delle competenze trasversali:

consisterà nella somministrazione di un test di 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 90 minuti, così ripartiti: Per il Codice ADM/COM consisterà nella somministrazione di un test di 25 quesiti a risposta multipla e nella compilazione di un testo scritto e si articolerà come segue: 16 quesiti a risposta multipla con tre alternative di risposta, di cui una sola corretta, in tutte o alcune delle materie previste; 9 quesiti per l’accertamento delle competenze trasversali; redazione di un testo scritto, utilizzando un massimo di n. 4000 battute, finalizzato ad accertare le capacità tecniche di comunicazione scritta e la conoscenza del linguaggio giornalistico del candidato su tematiche individuate dalla Commissione esaminatrice, per il quale sarà attribuibile un punteggio massimo di 15 punti.

consisterà nella somministrazione di un test di 25 quesiti a risposta multipla e nella compilazione di un testo scritto e si articolerà come segue:

La prova orale, anch’essa distinta per codice di concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione del candidato nonché la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste dalla relativa famiglia professionale e verterà su tutte o alcune delle materie previste dal bando per ogni codice. Nel corso della prova orale sarà accertata, altresì, la capacità di utilizzo del personal computer, dei software applicativi più diffusi e la conoscenza della lingua inglese.

I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione per i posti ubicati nella Regione Autonoma della Valle d’Aosta dovranno sostenere, nel corso del colloquio, una prova per l’accertamento della

conoscenza della lingua francese. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di n. 30 punti e la prova si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30.