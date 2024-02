Concorso Agenzia Dogane 2024: sedi, mansioni e stipendio funzionari. Cosa sapere

Il Concorso Agenzia Dogane 2024 rappresenta una grande possibilità per molti candidati per l’accesso a una posizione da Funzionario, anche dal punto di vista della retribuzione: i dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che rientra nelle Agenzie fiscali, percepiscono indennità più alte rispetto agli altri lavoratori della Pubblica Amministrazione, secondo quanto si può leggere nel CCNL Funzioni Centrali. Il concorso del 2024 prevede il reclutamento di 564 funzionari in tre diversi profili: Funzionario amministrativo tributario – 487 posti – Codice ADM/FAMM ;

; Funzionario amministrativo tributario esperto in comunicazione – 5 posti – Codice ADM/COM ;

; Funzionario Tecnico Professionale esperto nel settore delle accise – 72 posti – Codice ADM/ING. Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono le mansioni previste per ogni profilo, le sedi operative, e vedremo qualche dato in più sugli stipendi dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Qui invece un approfondimento dedicato alla selezione.

Concorso Agenzia Dogane 2024: cosa fanno i funzionari Come anticipato, il bando prevede il reclutamento di funzionari in tre diversi profili: Funzionario Amministrativo Tributario;

Funzionario Amministrativo Tributario esperto in comunicazione;

Funzionario Tecnico Professionale esperto nel settore delle accise. Queste nuove famiglie professionali sono state istituite in seguito al nuovo CCNL Funzioni Centrali, con determinazione direttoriale 539724/RU del 5 settembre 2023. La famiglia dei Funzionari Tecnico-professionali va a sostituire i vecchio profilo professionale di Ingegnere e Architetto. In questo caso, il nuovo Concorso Agenzia Dogane 2024 ricerca candidati iscritti all’Ordine degli Ingegneri. La famiglia dei Funzionari Amministrativo-Tributari racchiude invece più professionalità, e in particolare: Collaboratore relazioni internazionali;

Collaboratore relazioni istituzionali, comunicazione ed eventi;

Legale;

Fiscalista;

Funzionario amministrativo;

Analista economico finanziario. Una volta fatta questa premessa è più facile comprendere perché le mansioni che saranno elencate di seguito siano così ampie, soprattutto per il profilo di Funzionario Amministrativo Tributario.

Concorso Agenzia Dogane 2024: mansioni Funzionario Amministrativo Tributario Si legge all’interno del bando che il Funzionario Amministrativo tributario è una figura professionale dotata di competenze giuridiche, economiche, finanziarie e di supporto ai processi amministrativi, gestionali ed organizzativi di ADM. Esso svolge attività ispettive di accertamento, verifica e controllo, finalizzate alla prevenzione e al contrasto degli illeciti di natura tributaria ed extra tributaria, ivi compresa la lotta alla contraffazione e la tutela della sicurezza, della salute, dell’ambiente e del patrimonio culturale. Provvede alle attività di analisi di bilancio, di conti e scritture. Svolge, in quanto in possesso di specifiche competenze professionali e linguistiche, attività di rappresentanza presso Organismi unionali e internazionali. Cura l’istruttoria e la gestione dei contenziosi civili, penali, tributari e amministrativi. Compatibilmente con i carichi di lavoro, può essere chiamata a svolgere le funzioni professionalmente equivalenti all’interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. La figura di Funzionario Amministrativo Tributario è deputata a svolgere tutte le funzioni amministrative/tributarie di competenza di ADM, fornendo il proprio apporto alla soluzione e/o approfondimento di problematiche complesse sulla base delle conoscenze teorico/pratiche dei processi gestionali.

Concorso Agenzia Dogane 2024: mansioni Funzionario esperto in comunicazione Il Funzionario Amministrativo Tributario esperto in comunicazione deve essere una figura in grado di svolgere attività di sviluppo e implementazione delle strategie di comunicazione, gestione dei processi di marketing istituzionale e divulgazione delle attività di ADM. Provvede all’attuazione del piano della comunicazione, elabora idee per la promozione dell’immagine di ADM sia presso il pubblico sia presso altre istituzioni o enti per favorire la collaborazione con gli stessi. Realizza studi e report su tematiche predefinite, fornisce il proprio supporto nella raccolta delle informazioni utili per la redazione di documenti per uso interno e divulgativo, contribuendo alla soluzione e/o all’approfondimento di problematiche complesse sulla base delle conoscenze teorico/pratiche dei processi di comunicazione. Compatibilmente con i carichi di lavoro, può essere chiamata a svolgere le funzioni professionalmente equivalenti all’interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.

Concorso Agenzia Dogane 2024: mansioni Funzionario Tecnico Professionale Infine, la figura del Funzionario Tecnico Professionale è dotata di competenze tecniche rientranti nel settore di specializzazione dell’ingegneria. Contribuisce alla soluzione e/o all’approfondimento di problematiche fiscali connesse alle attività istituzionali di ADM. Essa assicura, in funzione della propria specifica professionalità, l’osservanza delle norme ai fini della corretta valutazione degli assetti dei luoghi, degli impianti, delle attrezzature e delle procedure operative tese alla prevenzione delle frodi, all’accertamento d’imposta e ai controlli nei diversi settori impositivi. Svolge ispezioni, collaudi e segue le fasi istruttorie relative agli accertamenti tecnico-fiscali preventivi al rilascio di autorizzazioni. Svolge attività di studio, ricerca e analisi negli ambiti di competenza di ADM. Compatibilmente con i carichi di lavoro, può essere chiamata a svolgere le funzioni professionalmente equivalenti all’interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.

Concorso Agenzia Dogane 2024: sedi Nella tabella che segue un riepilogo di tutti gli ambiti territoriali con il relativo numero di posti disponibili, suddiviso per codice di concorso. È possibile partecipare per un solo ambito territoriale e per un solo profilo.

Codice concorso Numero posti Ambiti territoriali ADM/FAMM 487 (di cui 13 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano) Lombardia (85), Piemonte (60), Liguria (30), Valle d’Aosta (4), Veneto (60), Friuli Venezia Giulia (30), Emilia Romagna (55), Marche (15), Toscana (40), Umbria (15), Lazio (20), Roma – Strutture Centrali (60) ADM/COM 5 Roma – Strutture Centrali (5) ADM/ING 72 (di cui 1 riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano) Lombardia (10), Piemonte (10), Liguria (5), Valle d’Aosta (1), Veneto (10), Friuli Venezia Giulia (5), Emilia Romagna (5), Marche (5), Toscana (5), Umbria (5), Lazio (5), Roma – Strutture Centrali (5)

È importante chiarire che attualmente Dogane e Monopoli sono due entità separate, con sedi diverse anche all’interno dell’ambito territoriale. Tuttavia, è in atto una progressiva fusione dei due uffici, per cui le sedi attualmente separate saranno unificate. L’articolazione degli uffici per ogni ambito territoriale è disponibile cliccando qui.

Concorso Agenzia Dogane 2024: stipendio Lo stipendio dei dipendenti pubblici si compone di: stipendio tabellare corrispondente all’area di inquadramento;

differenziale stipendiale (che si acquisisce dopo selezioni per progressione economica all’interno dell’area);

retribuzione individuale di anzianità;

compensi per lavoro straordinario;

trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale;

altri compensi e indennità previsti in base al CCNL;

altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge. Lo stipendio tabellare dell’Area dei Funzionari, in base a quanto stabilito con il nuovo CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, è di 23.501,93 annui, pari a 1.958,49 euro lordi al mese. A questi vanno aggiunti la tredicesima mensilità e le indennità previste dal CCNL, come l’indennità di amministrazione. I Funzionari che opereranno nella Provincia Autonoma di Bolzano, a cui sono riservati 13 posti di Funzionario Amministrativo Tributario e 1 posto di Funzionario Tecnico Professionale, ricevono anche l’indennità di bilinguismo. L’indennità di amministrazione per l’Area dei Funzionari nelle Agenzie Fiscali è di 677,38 mensili.

