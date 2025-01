Concorso Agenzia Dogane 2025, competenze trasversali: quali sono e come prepararsi

Con la chiusura delle domande per il Concorso Agenzia Dogane 2025 per 461 assistenti amministrativo-tributari, e in attesa di conoscere le date della prova scritta, iniziamo ad approfondire la struttura della prova stessa.

La prova scritta avrà una durata di 90 minuti e sarà composta da 90 quesiti a risposta multipla sulle materie attinenti al profilo messo a concorso. Saranno inoltre accertate le competenze trasversali, le cosiddette “soft skills“, alle quali sono dedicate 10 domande.

Cosa sono queste competenze trasversali? Le vediamo nei prossimi paragrafi, insieme a ulteriori dettagli sulla prova scritta e alcuni consigli per la preparazione. Quanto guadagna un assistente amministrativo-tributario? Ne abbiamo parlato in questo articolo.

Concorso Agenzia Dogane 2025: cosa sono le competenze trasversali Le competenze trasversali (o soft skills) sono abilità comportamentali e relazionali che non sono legate a conoscenze tecniche specifiche, ma sono applicabili in qualsiasi contesto lavorativo. Esse riguardano il come si svolge il lavoro, influenzando l’efficacia delle interazioni, la gestione delle situazioni complesse e l’adattamento ai cambiamenti. Le soft skills arrivano nella PA italiana già con le linee guida per il personale dirigenziale pubblicate con il DM 22 settembre 2022, mentre il DM 28 giugno 2023 istituisce il quadro delle competenze trasversali per il personale non dirigenziale. Le nuove regole si inseriscono nell’ambito delle riforme previste dal PNRR, in particolare per la riforma del mercato del lavoro, e sono state applicate già nei CCNL Funzioni Centrali, Funzioni Locali e Sanità.

Concorso Agenzia Dogane 2025, competenze trasversali: quali sono Il DM 28 giugno 2023 ha individuato un Framework di competenze composto da 16 Competenze traversali articolate in 4 Aree:

Area Competenze Capire il contesto pubblico 1. Consapevolezza del contesto 2. Soluzione dei problemi 3. Consapevolezza digitale 4. Orientamento all’apprendimento Interagire nel contesto pubblico 5. Comunicazione 6. Collaborazione 7. Orientamento al servizio 8. Gestione delle emozioni Realizzare il valore pubblico 9. Affidabilità 10. Accuratezza 11. Iniziativa 12. Orientamento al risultato Gestire le risorse pubbliche 13. Gestione dei processi 14. Guida del gruppo 15. Sviluppo dei collaboratori 16. Ottimizzazione delle risorse

Competenze trasversali richieste per il Concorso Agenzia Dogane 2025 All’interno del bando del Concorso Agenzia Dogane 2025 si legge che per il profilo professionale di Assistente amministrativo-tributario sono richieste le seguenti competenze trasversali: Area “Capire il contesto pubblico”: soluzione dei problemi – ovvero la capacità di analizzare situazioni o problemi, definendone il perimetro e focalizzandone gli elementi rilevanti, così da individuare tempestivamente soluzioni efficaci e rispondenti alle esigenze della situazione.

Area “Interagire nel contesto pubblico”: comunicazione – ovvero la capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace, adattando lo stile ai diversi contesti ed interlocutori.

Area “Realizzare il valore pubblico”: affidabilità – ovvero la capacità di portare avanti il lavoro seguendo le procedure e tenendo fede agli impegni presi nell’interesse dell’amministrazione, facendosi carico delle attività da svolgere con serietà e senso di responsabilità.

Concorso Agenzia Dogane 2025, competenze trasversali: test situazionali Le competenze trasversali vengono valutate nei concorsi pubblici tramite i cosiddetti “test situazionali“. Si tratta di domande che servono a misurare il modo in cui un candidato o un lavoratore risponde a determinate situazioni lavorative ipotetiche, verificando la sua capacità di analisi, decisione e problem solving in contesti professionali. Solitamente si presenta nella domanda uno scenario lavorativo, e il candidato deve scegliere tra 3-5 opzioni comportamentali quella più e meno efficace.

Concorso Agenzia Dogane 2025, competenze trasversali: esempio pratico Ecco un esempio di test situazionale tratto dal Manuale per la preparazione.

Scenario: Sei responsabile di un team e uno dei tuoi collaboratori ha difficoltà nel completare un compito urgente. Tu: A – Offri il tuo aiuto e gli chiedi se ha bisogno di supporto.

B – Chiedi a un altro collega più esperto di aiutarlo senza consultarlo.

C – Lo rimproveri per la sua scarsa autonomia. Risposta più efficace: A. Questa è la scelta migliore perché combina empatia, problem solving e leadership positiva. Un buon leader non deve sostituirsi al collaboratore, ma deve offrire supporto per aiutarlo a trovare una soluzione autonoma. Inoltre, chiedere direttamente il suo punto di vista dimostra rispetto e coinvolgimento. Risposta neutra/mediamente efficace: B. Se da un lato può essere una soluzione pratica, dall’altro potrebbe risultare demotivante per il collaboratore in difficoltà, che potrebbe sentirsi incapace o escluso dalla gestione del problema. Inoltre, coinvolgere un altro collega senza informare l’interessato può generare tensioni nel team. Risposta meno efficace/non efficace: C. Questa risposta è controproducente perché non risolve il problema e crea un clima negativo nel team. Il rimprovero potrebbe aumentare lo stress del collaboratore e ridurre la sua motivazione, senza fornirgli strumenti concreti per affrontare la difficoltà. Un buon leader deve incoraggiare lo sviluppo delle competenze, non punire chi è in difficoltà.

Concorso Agenzia Dogane 2025: come funzionerà la prova scritta Il concorso prevede una prova selettiva unica, che si svolgerà in modalità informatica e digitale, articolata in 90 quesiti a risposta multipla. La prova avrà una durata di 90 minuti e sarà così composta: 15 quesiti di diritto costituzionale e amministrativo.

10 quesiti di diritto tributario.

5 quesiti di diritto dell’Unione Europea.

10 quesiti di economia politica e contabilità aziendale.

10 quesiti sui fini istituzionali dell’ADM e normativa su dogane, accise e giochi.

10 quesiti su applicazioni informatiche e software.

10 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese.

10 quesiti sulle competenze trasversali della figura professionale. Il punteggio relativo alle domande sulle materie d’esame sarà di: +0,30 punti per ogni risposta corretta,

-0,15 punti per ogni risposta sbagliata,

0 punti per ogni risposta non data. I test situazionali del Concorso Agenzia Dogane 2025 avranno tre alternative di risposta predefinita, rappresentativa del livello di efficacia dei possibili comportamenti. Per questi quesiti a ciascuna risposta è attribuito, in funzione del livello di efficacia, il seguente punteggio: risposta più efficace: +0,60 punti;

risposta neutra/mediamente efficace: +0,15 punti;

risposta meno efficace/non efficace: 0 punti.

Concorso Agenzia Dogane 2025: come prepararsi alla prova

