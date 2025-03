Concorso Agenzia Dogane 2025: guida completa alla prova scritta

Con oltre 183mila candidati a contendersi i 569 posti messi a bando, il Concorso Agenzia Dogane 2025 per Assistenti è sicuramente una delle selezioni che vede più partecipazione tra quelle indette negli ultimi mesi. Il numero non deve intimidire: sono molti i fattori che hanno contribuito a questa grande partecipazione, dal titolo di studio alla mancanza di una tassa di concorso, passando per la riapertura dei termini per l’invio delle domande in seguito all’aumento dei posti.

Il concorso prevede una sola prova scritta a risposta multipla, che si terrà dal 25 al 28 marzo 2025 in diverse sedi decentrate, nelle quali i candidati sono stati convocati in base alla residenza o al domicilio indicati nella domanda di partecipazione.

Nei prossimi paragrafi vediamo quindi la guida completa alla prova scritta del Concorso Agenzia Dogane 2025: da come scoprire il giorno di convocazione a come controllare i risultati della prova dopo lo svolgimento, con i consigli su come prepararsi al meglio. Qui invece un approfondimento sulla selezione.

Preparati con il volume dedicato! FORMATO CARTACEO Concorso Agenzia Dogane e Monopoli 2025 – 415 posti elevati a 569 Assistenti amministrativi tributari Il volume è un ottimo strumento di studio per la prova selettiva unica del Concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane per 415 Assistenti amministrativi. Il bando di concorso prevede di selezionare i candidati attraverso una prova di selezione unica scritta di 90 quesiti a risposta multipla. Il manuale illustra in maniera chiara e completa tutte le materie oggetto della prova scritta, ovvero:- Elementi di diritto costituzionale;- Elementi di amministrativo;- Elementi di tributario;- Elementi di diritto dell’Unione europea; – Principi di economia politica e di contabilità aziendale;- Fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni di ADM;- Normativa in materia di dogane, accise e giochi;- Lingua Inglese (online);- Conoscenza della applicazioni Informatiche (online);- Competenze Trasversali (online). Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili:- Tutor digitale: assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz;- simulatore online. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2025 36.10 € Scopri di più

Concorso Agenzia Dogane 2025: come funziona la prova scritta Il concorso prevede una prova selettiva unica, che si svolgerà in modalità informatica e digitale, articolata in 90 quesiti a risposta multipla. La prova avrà una durata di 90 minuti e sarà così composta: 15 quesiti di diritto costituzionale e amministrativo.

10 quesiti di diritto tributario.

5 quesiti di diritto dell’Unione Europea.

10 quesiti di economia politica e contabilità aziendale.

10 quesiti sui fini istituzionali dell’ADM

10 quesiti normativa su dogane, accise e giochi.

10 quesiti su applicazioni informatiche e software.

10 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese.

10 quesiti sulle competenze trasversali della figura professionale. Il punteggio relativo alle domande sulle materie d’esame sarà di: +0,30 punti per ogni risposta corretta,

-0,15 punti per ogni risposta sbagliata,

0 punti per ogni risposta non data. I quesiti sulle competenze trasversali del Concorso Agenzia Dogane 2025 sono invece strutturati in modo diverso: questi avranno tre alternative di risposta predefinita, rappresentativa del livello di efficacia dei possibili comportamenti. Abbiamo parlato di come superare queste tipologie di quesiti in questo approfondimento. Per questi quesiti a ciascuna risposta è attribuito, in funzione del livello di efficacia, il seguente punteggio: risposta più efficace: +0,60 punti;

risposta neutra/mediamente efficace: +0,15 punti;

risposta meno efficace/non efficace: 0 punti. Il punteggio massimo ottenibile sarà di 30 punti, mentre la prova si intende superata con un punteggio di almeno 21/30.

Concorso Agenzia Dogane 2025: sedi d’esame La prova scritta unica si terrà in diverse sedi decentrate dal 25 al 28 marzo 2025. La suddivisione dei candidati sarà fatta in base alla residenza o al domicilio indicati durante la presentazione della domanda. Nella tabella sottostante è riportato l’elenco delle sedi con la relativa distribuzione dei candidati:

Sede Concorsuale Candidati che hanno indicato residenza/domicilio in: Parco Esposizioni Novegro, Segrate (MI) Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige Scalo Eventi Torino, Torino Piemonte, Liguria Fiera di Ferrara, Ferrara Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Veneto Ergife Palace Hotel, Roma Lazio, Abruzzo, Stato Estero Mostra d’Oltremare, Napoli Campania, Basilicata Fiera del Levante, Bari Puglia, Molise Padiglione LucMar, Rende (CS) Calabria Promocamera di Sassari, Sassari Sardegna Palaghiaccio Catania, Catania Sicilia (CT, CL, ME, SR, EN, RG) Saracens Hotel, Isola delle Femmine (PA) Sicilia (PA, TP, AG) Hotel Étoile Du Nord, Sarre (AO) Valle d’Aosta

Concorso Agenzia Dogane 2025: istruzioni per i candidati La lettera estratta per l’ordine di convocazione è la N, con sessioni organizzate in base all’ordine alfabetico dei cognomi. I candidati devono presentarsi con la lettera di partecipazione e un documento d’identità valido. La lettera di partecipazione non sarà inviata per email o PEC, ma andrà scaricata accedendo alla propria area riservata sulla piattaforma adm.concorsismart.it tramite SPID o CIE. All’interno della lettera di partecipazione è indicato il giorno e l’orario di convocazione: i candidati sono invitati a presentarsi nella sede, data e ora indicate nella lettera, pena l’esclusione dalla prova. Se i candidati non riescono a scaricare o stampare la lettera di partecipazione, potranno comunque presentarsi regolarmente alla sede d’esame nella data e nell’orario previsti. All’ingresso, il personale addetto verificherà l’effettiva iscrizione al concorso. Chi non dispone della lettera potrà recarsi, prima della registrazione (check-in), a uno sportello dedicato della segreteria per ricevere assistenza. La prova si svolgerà con l’ausilio di un tablet che sarà abbinato in maniera univoca al candidato grazie al codice contenuto dentro la lettera di partecipazione. I candidati sono invitati a portare con sé solo gli eventuali indispensabili effetti personali in borsa/zainetto di piccole dimensioni. In sala di esame sarà consentito solo il consumo di bevande.

Concorso Agenzia Dogane 2025: come visualizzare i risultati L’esito della prova sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet adm.gov.it e sul portale InPa, nella sezione dedicata al concorso di riferimento. Sulla piattaforma adm.concorsismart.it, accedendo alla propria area riservata, sarà possibile prendere visione della prova sostenuta e del relativo punteggio. L’accesso in piattaforma si effettua tramite autenticazione SPID o CIE. Per informazioni o problematiche sarà possibile comunicare esclusivamente attraverso la chat presente all’interno della piattaforma.

Concorso Agenzia Dogane 2025: come prepararsi

Il Manuale Concorso Agenzia Dogane e Monopoli 2025 – 415 Assistenti amministrativi tributari è un ottimo strumento di studio per la prova selettiva unica del Concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane per Assistenti amministrativi tributari. Il volume tratta in maniera completa tutte le materie previste dal bando di concorso. Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili:

Tutor digitale: assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz;

Simulatore online.

Il Manuale è disponibile anche su Amazon.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Foto di copertina: iStock/Thapana Onphalai