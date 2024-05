Concorso Agenzia Entrate 2024 Risorse Umane, come fare domanda: la guida completa

Il Concorso Agenzia Entrate 2024 Risorse Umane per la copertura di 80 posti a tempo indeterminato in diverse Direzioni Regionali rappresenta una grande opportunità per accedere a una carriera nella Pubblica Amministrazione. Si tratta di un bando per figure specifiche, quelle di funzionari per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane, figure per le quali l’Agenzia delle Entrate non indiceva concorsi da diversi anni.

In questo articolo è disponibile un approfondimento sulla selezione. Nei prossimi paragrafi invece ci concentreremo su come fare domanda, mostrando tutti i passaggi relativi alla procedura, ricordando che la scadenza per l’invio delle domande è fissata per il 14 giugno 2024.

Concorso Agenzia Entrate 2024 Risorse Umane: domanda La prima cosa da fare sarà collegarsi al Portale InPA e ricercare la pagina specifica del Concorso Agenzia Entrate 2024 Risorse Umane. Per velocizzare il processo basterà cliccare qui.

Una volta cliccato sul pulsante “invia la tua candidatura” si aprirà la pagina di accesso alla procedura. A questo punto verrà richiesto di entrare con le proprie credenziali digitali SPID, CIE, CNS o eIDAS.



Dopo l’accesso si aprirà la scheda di presentazione della domanda. Questa andrà compilata in tutte le parti obbligatorie, ovvero quelle che presentano un asterisco (*) accanto.

Sarà importante compilare l’anagrafica, inserendo oltre a tutti i dati anche un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), obbligatoria per partecipare al Concorso Agenzia Entrate 2024 Risorse Umane. Qui una guida alla creazione di un indirizzo PEC.

Nella sezione Requisiti generici è disponibile, oltre alle dichiarazioni che riguardano il possesso dei requisiti richiesti dal bando, anche la sezione dove potranno essere indicate eventuali disabilità o DSA e la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per le prove. In questo caso occorrerà che la dichiarazione sia corredata da apposita documentazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura, tale documentazione deve essere caricata sul portale Inpa in fase di candidatura in formato pdf.

Verrà richiesta la Posizione rispetto gli obblighi di leva. Per i nati dopo il 1985 basterà indicare non tenuto. Per chi, nato prima del 1985, lo ha svolto anche per mezzo del servizio civile può indicare assolto. Chi è nato nel 1984 e lo ha rimandato per motivi di studio/assistenza a familiari affetti da gravi patologie (salvo esserne esentato successivamente) può indicare non tenuto. Chi è stato dispensato, può indicare non tenuto. Le donne possono indicare non tenuto. Per le casistiche che esulano dalle suddette, si consiglia di attenersi alla normativa vigente in materia.

Il bando richiede il possesso dell’idoneità fisica all’impiego. Tenuto conto di questo, si consiglia di selezionare la voce conforme alla situazione personale del candidato. Sempre in questa sezione sarà possibile indicare l’eventuale diritto alle riserve previste dal bando.

Per quanto riguarda i figli a carico, si precisa che il figlio è da considerarsi a carico se fa parte del nucleo familiare a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista fiscale, lo stesso sia a carico di uno o due genitori.

Nella sezione Requisiti specifici sarà possibile indicare, oltre al possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici, la sede per la quale si intende concorrere. Si ricorda che le sedi previste dal Concorso Agenzia Entrate 2024 Risorse Umane sono le seguenti, corredate dal numero di posti disponibili:

Sede Numero Posti Direzione Regionale Abruzzo 3 Direzione Regionale Basilicata 2 Direzione Regionale Calabria 4 Direzione Regionale Campania 4 Direzione Regionale Emilia-Romagna 4 Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia 2 Direzione Regionale Lazio 5 Direzione Regionale Liguria 3 Direzione Regionale Lombardia 5 Direzione Regionale Marche 4 Direzione Regionale Molise 2 Direzione Regionale Piemonte 4 Direzione Regionale Puglia 4 Direzione Regionale Sardegna 3 Direzione Regionale Sicilia 4 Direzione Regionale Toscana 4 Direzione Regionale Umbria 3 Direzione Regionale Veneto 4 Direzione Centrale Risorse Umane (Roma) 16

Si ricorda che è possibile partecipare per una sola sede.

Nella sezione successiva sarà possibile indicare i titoli di preferenza che consentono, a parità di punteggio e solo nella graduatoria finale, un’eventuale precedenza in graduatoria, in base a quanto stabilito dal DPR 82/2023.

Nella successiva sezione “Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni” sarà possibile inserire i titoli di studio richiesti per l’accesso alla posizione. Si ricorda che si può partecipare con una delle seguenti lauree:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze dell’educazione e della formazione (L-19); Scienze e tecniche psicologiche (L-24); Scienze economiche (L-33); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Sociologia (L-40);



dell’educazione, scienze della formazione primaria, scienze politiche, sociologia, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge; oppure: laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

Non è obbligatorio inserire esperienze lavorative, che non sono valutabili. Per la compilazione della domanda si consiglia di attenersi a quanto specificatamente previsto dal bando di concorso inserendo quanto richiesto nel format di candidatura.

Nella sezione “Informazioni aggiuntive“ le candidate in stato di gravidanza o allattamento possono specificare la propria condizione. Questo si rende necessario perché le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario della prova a causa dello stato di gravidanza o allattamento, hanno diritto a poter svolgere la prova in un altro giorno e, in ogni caso, potranno avere a disposizione appositi spazi per consentire l’allattamento. Maggiori informazioni saranno fornite alla pubblicazione del calendario delle prove, il 20 giugno 2024. Nella stessa sezione sarà possibile indicare l’IBAN del conto nel quale si desidera ricevere il rimborso del contributo di partecipazione.

Concorso Agenzia Entrate 2024 Risorse Umane: pagamento tassa di concorso Per la partecipazione al Concorso Agenzia Entrate 2024 Risorse Umane sarà richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Occorrerà arrivare alla voce “Pagamenti”, la penultima prima della sezione dedicata alla conferma e all’invio della domanda. Qui ci saranno due strade possibili: utilizzare la funzione “Paga online” con cui sarà possibile effettuare il pagamento senza doversi recare presso gli uffici o sportelli di pagamento, ma semplicemente utilizzando un qualsiasi dispositivo che disponga di una connessione ad internet (PC, Smartphone, Tablet) e scegliendo un metodo di pagamento fra i principali in uso online;

scaricare l’avviso di pagamento per poi pagarlo presso gli uffici o sportelli di pagamento. Il pagamento potrebbe essere notificato con ritardo, ma l’invio della candidatura non è inficiato dal mancato pagamento. È quindi possibile scaricare l’avviso di pagamento, terminare l’invio della domanda e pagare in seguito. Si consiglia di conservare la ricevuta del pagamento per eventuali problemi. È importante però che il pagamento avvenga entro la scadenza del 14 giugno 2024. Il contributo sarà rimborsato se si partecipa alla prova scritta. Occorrerà indicare l’IBAN per il rimborso all’interno della domanda, nella sezione “Informazioni Aggiuntive”.

Concorso Agenzia Entrate 2024 Risorse Umane: conferma, invio e modifica domanda Una volta completati tutti i campi sarà possibile procedere con l’invio della domanda del Concorso Agenzia Entrate 2024 Risorse Umane. Nell’apposita sezione si dovrà cliccare su “Conferma e Invia”.

Se ci si accorge di aver commesso degli errori dopo aver inviato la domanda basterà annullarla. Per farlo si dovrà accedere alla domanda dall’area riservata del Portale InPA, tornare alla sezione “Verifica e Invio” e cliccare su “Annulla Invio Domanda”. Dopo aver effettuato le modifiche basterà cliccare nuovamente su “Conferma e Invia”. Non sarà richiesto un nuovo pagamento della tassa di concorso. Se invece si annulla la domanda perché non si intende più partecipare, per qualsiasi motivo, non sarà possibile ricevere un rimborso del contributo di partecipazione. Lo stesso vale se dopo aver fatto domanda non ci si presenta il giorno della prova.

Concorso Agenzia Entrate 2024 Risorse Umane: come prepararsi Le materie d’esame della prova scritta e della prova orale del Concorso Agenzia Entrate 2024 Risorse Umane sono le seguenti: teoria dell’organizzazione e dei sistemi gestionali di risorse umane;

sistemi di misurazione e valutazione della performance e del performance management;

reclutamento, selezione, sviluppo del personale;

progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi, inclusi i metodi e le tecniche di formazione;

rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

elementi di statistica; A queste materie si aggiunge, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese che saranno accertate durante la prova orale.

Il manuale Concorso Agenzia Entrate 2024 – Risorse umane 80 Funzionari illustra in maniera chiara e completa tutti gli argomenti che saranno oggetto delle prove concorsuali per questo profilo. Alla fine di ogni capitolo è presente una selezione di quiz a risposta commentata per fare in modo che il lettore possa verificare il proprio grado di apprendimento degli argomenti trattati, mentre nella sezione online è disponibile un simulatore con numerosi quiz per esercitarsi alle prove. Il volume è disponibile anche su Amazon.

