Concorso assistenti SNA 2024, 20 posti per diplomati: profili, requisiti e prove

Per il supporto ai compiti della Scuola in materia di attuazione del PNRR, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro, è stato indetto un Concorso assistenti SNA 2024 per il reclutamento di 20 unità da inquadrare nella categoria B, posizione economica F3, del CCNL per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, così suddivise: 10 unità per il profilo di Assistente di settore tecnologico (Codice AST/B);

10 unità per il profilo di Assistente amministrativo contabile (Codice AAC/B). È possibile partecipare con qualsiasi diploma, i posti saranno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2026. Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti richiesti per partecipare, come fare domanda e come prepararsi alla prova.

Concorso assistenti SNA 2024: requisiti Per partecipare al concorso assistenti SNA 2024 è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti, comuni a entrambi i codici di concorso: cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

avere un’età non inferiore a diciotto anni;

essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura selettiva si riferisce;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento in forza di norme di settore e di non essere stati licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari da altro impiego pubblico, di non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, o, comunque, con mezzi fraudolenti;

non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione;

per i candidati di sesso maschile, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tutti i requisiti vanno posseduti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande.

Concorso assistenti SNA 2024: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, raggiungibile cliccando qui, selezionando il pulsante “Invia la tua candidatura” posto in fondo alla pagina e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), non è richiesto invece il pagamento di alcun contributo di partecipazione. Il termine per l’invio delle domande scade alle 23.59 del 16 maggio 2024.

Concorso assistenti SNA 2024: prova scritta La selezione si articolerà in un’unica prova scritta, diversa per i due codici concorso. La prova consisterà in un test di 60 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 90 minuti, così composto: per entrambi i profili, 25 domande sui seguenti argomenti: elementi di Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione; elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; cenni di normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy; conoscenza della struttura e degli elementi caratteristici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Italia Domani”; conoscenza a livello generale del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/05 e s.m.i.) e del Piano triennale per l’informatica per la Pubblica Amministrazione; conoscenza di strumenti e piattaforme di collaboration;

sui seguenti argomenti: per il profilo di Assistente di settore tecnologico , 20 domande sui seguenti argomenti: conoscenza delle caratteristiche e funzionalità delle principali piattaforme utilizzate per l’erogazione e la gestione delle attività di formazione a distanza; conoscenza dell’architettura e progettazione di sistemi in cloud computing; cenni in materia di cybersicurezza;

, 20 domande sui seguenti argomenti: per il profilo di Assistente amministrativo contabile , 20 domande sui seguenti argomenti: conoscenza della contabilità pubblica; conoscenza della contrattualistica pubblica; conoscenza dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

, 20 domande sui seguenti argomenti: per entrambi i profili, 5 domande di lingua inglese (livello B1 del QCER);

per entrambi i profili, 5 domande di tipo attitudinale per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale;

per entrambi i profili, 5 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 42/60. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

Concorso assistenti SNA 2024: come prepararsi

