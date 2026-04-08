Concorso ENEA 2026: 30 posti per diplomati, come fare domanda entro il 30 aprile

VOLUME

Il volume nasce come strumento indispensabile e mirato per i candidati al concorso pubblico, per esami, indetto dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), per il reclutamento di 30 unità di personale diplomato (Area dei Collaboratori di Amministrazione – VII livello – Profili A-CAMM e C-CAMM).Trattazione chiara, aggiornata e sistematica di tutte le materie previste dal bando per le prove d’esame, il manuale guida alla risoluzione dei quesiti a risposta multipla e alla preparazione del colloquio orale, garantendo una preparazione a 360 gradi:- Elementi di Diritto pubblico- Elementi di Diritto privato- Elementi di Diritto penale e Reati contro la PA- Elementi di Diritto amministrativo- Elementi di Contabilità pubblica, finanziaria ed economico-patrimoniale- Normativa sui Contratti pubblici- Normativa in materia di Pubblico impiegoNella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili:› Competenze Digitali e Linguistiche: Sezioni dedicate alla Suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) e alla Lingua Inglese, fondamentali per il superamento dei test a risposta multipla.› Soft Skills e Attitudini: Modulo specifico sulle capacità relazionali e comportamentali (proattività, problem solving, flessibilità, lavoro in team), oggetto di valutazione sia nella prova scritta che nel colloquio.

Autori Vari | Maggioli Editore 2026