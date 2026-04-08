Concorso ENEA 2026: 30 posti per diplomati, come fare domanda entro il 30 aprile

Concorso ENEA 2026: l’ENEA ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato al reclutamento di 30 unità di personale diplomato da assumere con contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore/Collaboratrice di amministrazione (VII livello), previsto dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca.
Il bando è stato pubblicato sul Portale inPA e sul sito istituzionale dell’Agenzia. Le domande si raccolgono esclusivamente online tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/enea fino alle ore 11:30 del 30 aprile 2026.
Contestualmente, l’ENEA ha pubblicato un secondo concorso per 8 posti da Funzionario/a di amministrazione (V livello) riservato ai laureati (Rif. FUNZ/2026). Attenzione: all’interno di ciascun bando non è possibile candidarsi a più di un profilo.
Vediamo nei prossimi paragrafi come partecipare al bando da 30 posti, i requisiti, e come prepararsi al meglio al Concorso ENEA 2026 con il manuale dedicato.
Indice
Preparati con il manuale per tutte le prove!
Concorso Enea 38 posti – 20 Collaboratori di Amministrazione area Gestionale – 10 Collaboratori di Amministrazione area Contabile. Manuale e test per tutte le prove
Il volume nasce come strumento indispensabile e mirato per i candidati al concorso pubblico, per esami, indetto dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), per il reclutamento di 30 unità di personale diplomato (Area dei Collaboratori di Amministrazione – VII livello – Profili A-CAMM e C-CAMM).Trattazione chiara, aggiornata e sistematica di tutte le materie previste dal bando per le prove d’esame, il manuale guida alla risoluzione dei quesiti a risposta multipla e alla preparazione del colloquio orale, garantendo una preparazione a 360 gradi:- Elementi di Diritto pubblico- Elementi di Diritto privato- Elementi di Diritto penale e Reati contro la PA- Elementi di Diritto amministrativo- Elementi di Contabilità pubblica, finanziaria ed economico-patrimoniale- Normativa sui Contratti pubblici- Normativa in materia di Pubblico impiegoNella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili:› Competenze Digitali e Linguistiche: Sezioni dedicate alla Suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) e alla Lingua Inglese, fondamentali per il superamento dei test a risposta multipla.› Soft Skills e Attitudini: Modulo specifico sulle capacità relazionali e comportamentali (proattività, problem solving, flessibilità, lavoro in team), oggetto di valutazione sia nella prova scritta che nel colloquio.
Autori Vari | Maggioli Editore 2026
36.10 €
A-CAMM Amministrativo/gestionale – 20 posti
Concorso ENEA 2026: posti disponibili e profili
I 30 posti messi a concorso sono suddivisi in due profili distinti, con attività e materie d’esame diverse:
Profilo C-CAMM – 10 posti (area contabile)
Attività: predisposizione e revisione di atti e provvedimenti finanziari, contabili, patrimoniali, fiscali ed economici; ciclo attivo e passivo della gestione amministrativo-contabile.
Le 10 unità saranno assegnate alle seguenti strutture:
- 1 posto – APR (Sede legale, Roma)
- 1 posto – DUEE (Sede legale, Roma)
- 1 posto – NUC (Sede legale, Roma)
- 4 posti – PER (Sede legale, Roma)
- 2 posti – SSPT (Sede legale, Roma)
- 1 posto – TTEC (Sede legale, Roma)
Profilo A-CAMM – 20 posti (area amministrativa)
Attività: istruttoria e revisione di atti e provvedimenti amministrativi; segreteria tecnica e amministrativo-gestionale.
Le 20 unità saranno assegnate alle seguenti strutture e sedi:
- 1 posto – OCS (Sede legale, Roma)
- 1 posto – DIRGEN (Sede legale, Roma)
- 4 posti – DUEE (varie sedi)
- 3 posti – ISER
- 1 posto – LEGALT
- 4 posti – NUC
- 2 posti – SSPT
- 4 posti – TERIN
Concorso ENEA 2026: requisiti di ammissione
Per partecipare al concorso ENEA 2026 per diplomati è necessario possedere, entro la data di scadenza della domanda, i seguenti requisiti:
- Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado. I diplomi conseguiti all’estero sono validi solo se equiparati dalle competenti autorità scolastiche italiane; alla domanda va allegato il provvedimento di riconoscimento (o la dichiarazione di avvio della procedura).
- Cittadinanza: italiana, di uno Stato membro UE, oppure di Paesi terzi nei casi previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001.
- Conoscenza della lingua inglese e della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti (verificata in sede d’esame).
- Adeguata conoscenza della lingua italiana, richiesta ai soli cittadini stranieri (verificata in sede d’esame).
Non possono partecipare le persone escluse dall’elettorato politico attivo, quelle destituite o dichiarate decadute da un impiego pubblico per aver prodotto documenti falsi.
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Come fare domanda per il Concorso ENEA 2026
La candidatura deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/enea, accessibile anche dal Portale inPA. La domanda cartacea o via e-mail non è ammessa.
Procedura passo passo:
- Registrarsi su pica.cineca.it/enea con indirizzo e-mail ordinario oppure con identità digitale SPID.
- Compilare il modulo elettronico in tutte le sue parti. Chi si autentica con SPID non è tenuto alla firma digitale; gli altri devono firmare con firma digitale (CAdES, formato p7m) oppure stampare il PDF, apporvi la firma autografa sull’ultima pagina e ricaricare la scansione.
- Allegare in formato PDF (obbligatori):
- Documento d’identità in corso di validità
- Copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extra-UE)
- Ricevuta del pagamento del contributo di ammissione
- Pagare il contributo di € 10,00 tramite il sistema pagoPA (link: https://www.enea.it/it/info/pago-pa), indicando nella causale: NOME COGNOME RIF. CAMM/2026. Il contributo non è rimborsabile.
- Verificare la domanda con il pulsante “Verifica” e infine inviarla con il pulsante “Invia”.
Si raccomanda di inviare la domanda con congruo anticipo rispetto alla scadenza: alle ore 11:30 del 30 aprile 2026 il sistema si chiude definitivamente e non sarà più possibile né modificare né inviare.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza o e-mail va comunicata all’indirizzo PEC ufficioconcorsi@cert.enea.it, utilizzando esclusivamente la propria casella PEC personale.
Concorso ENEA 2026: prove d’esame e punteggi
Il Concorso ENEA 2026 si articola in due prove:
Prova scritta (max 30 punti)
Consiste in domande a risposta multipla sulle seguenti aree:
- Materie specifiche del profilo (vedi paragrafo successivo)
- Lingua inglese
- Suite Microsoft Office o sistemi equivalenti
- Capacità relazionali e comportamentali: proattività, orientamento al risultato, flessibilità, problem solving, lavoro in team
Soglia di ammissione all’orale: almeno 21/30. Tra i promossi, accedono alla prova orale i primi classificati in numero pari a 10 volte i posti messi a concorso (300 candidati), più gli eventuali ex aequo sull’ultimo punteggio utile.
La Commissione fornirà indicazioni specifiche sulla prova almeno 15 giorni prima della data fissata, con avviso sul sito www.enea.it.
Esame colloquio (max 30 punti)
Il colloquio verte sulle materie indicate nell’Allegato 1 del bando. Soglia di superamento: almeno 21/30.
Al termine di ogni seduta, la Commissione affigge nell’atrio della sede d’esame l’elenco dei candidati con i punteggi conseguiti.
Punteggio complessivo
|Prova
|Punteggio massimo
|Soglia minima
|Prova scritta
|30 punti
|21/30
|Esame colloquio
|30 punti
|21/30
|Totale
|60 punti
|—
Materie d’esame e come prepararsi
Le materie d’esame del Concorso ENEA 2026 variano in base al profilo per cui si concorre.
Profilo C-CAMM (contabile)
- Elementi di diritto pubblico
- Elementi di diritto privato
- Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione
- Elementi di contabilità pubblica, finanziaria ed economico-patrimoniale
- Normativa sui contratti pubblici
Profilo A-CAMM (amministrativo)
- Elementi di diritto pubblico
- Elementi di diritto privato
- Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione
- Elementi di diritto amministrativo
- Normativa in materia di pubblico impiego
In entrambi i casi, alla prova scritta si aggiungono quesiti su inglese, Office e competenze trasversali.
Il Manuale Concorso Enea 38 posti – 20 Collaboratori di Amministrazione area Gestionale – 10 Collaboratori di Amministrazione area Contabile offre una trattazione chiara, aggiornata e sistematica di tutte le materie previste dal bando per le prove d’esame, il manuale guida alla risoluzione dei quesiti a risposta multipla e alla preparazione del colloquio orale, garantendo una preparazione a 360 gradi.
Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili:
- › Competenze Digitali e Linguistiche: Sezioni dedicate alla Suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) e alla Lingua Inglese, fondamentali per il superamento dei test a risposta multipla.
- › Soft Skills e Attitudini: Modulo specifico sulle capacità relazionali e comportamentali (proattività, problem solving, flessibilità, lavoro in team), oggetto di valutazione sia nella prova scritta che nel colloquio.
Il testo è acquistabile anche su Amazon.
Concorso ENEA 2025: sedi di lavoro
Le sedi dipendono dal profilo:
- C-CAMM: Sede legale di Roma (5 posti), CR Casaccia (3), CR Frascati (1), CR Bologna (1).
- A-CAMM: Sede legale di Roma (3 posti), CR Casaccia (11), CR Frascati (1), CR Bologna (1), CR Brasimone (2), CR Santa Teresa (1), CR Saluggia (1).
Graduatorie, assunzione e stipendio
Le graduatorie di merito sono formate in base al punteggio complessivo (scritto + colloquio). In caso di parità si applicano i titoli di preferenza previsti dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994, purché dichiarati nella domanda. Le graduatorie finali sono approvate dal Direttore Generale e pubblicate su www.inpa.gov.it e www.enea.it.
I vincitori sono assunti nel profilo di Collaboratore/Collaboratrice di amministrazione, VII livello economico, CCNL Comparto Istruzione e Ricerca. Lo stipendio lordo annuo d’accesso è di 22.661,70 euro per 12 mensilità, a cui va aggiunta la tredicesima ed eventuali indennità previste dal CCNL.
L’assunzione definitiva è subordinata al superamento del periodo di prova.
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Foto di copertina: iStock/NuPenDekDee
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