Esame Commercialista 2024, confermata la prova orale: come prepararsi

L’articolo 6 del Decreto Milleproroghe 2024, attualmente in via di conversione in legge, ha confermato la possibilità di svolgere in modalità semplificata l’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio di alcune professioni, compreso l’Esame Commercialista 2024.

Analogamente a quanto già proposto gli scorsi anni, quindi, l’Esame di Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista potrà svolgersi in modalità orale da remoto. Si ricorda che gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni sono indetti, ogni anno, con diverse Ordinanze del Ministero dell’Università e della Ricerca che fissano il calendario delle due sessioni, una estiva e una invernale. Solo dopo aver superato l’esame di stato si è abilitati all’esercizio della relativa professione ed è possibile iscriversi al corrispondente Albo Professionale

La proroga delle modalità semplificate non si applica all’esame finale per il conseguimento:

delle lauree professionalizzanti abilitanti all’esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale;

delle lauree magistrali abilitanti all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo.

In attesa della pubblicazione dell’ordinanza ministeriale riguardante l’Esame Commercialista 2024, vediamo nei prossimi paragrafi cosa studiare e come cominciare a prepararsi.

Esame Commercialista 2024: sessione estiva e invernale Come anticipato, per l’Esame Commercialista 2024 sono previste due sessioni: una estiva, le cui prove si tengono solitamente a partire dal mese di luglio ;

; una invernale, le cui prove si tengono solitamente a partire dal mese di novembre. Il calendario delle prove è definito dall’ordinanza del MUR con cui viene indetto l’esame. Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove potranno presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine una nuova domanda nei termini previsti.

Esame Commercialista 2024: requisiti Per poter partecipare all’Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM-56 (Scienze dell’economia); diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM-77 (Scienze economico-aziendali), ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente; Occorrerà inoltre aver svolto il tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista. Il tirocinio dovrà essere completato al massimo entro la data di inizio degli esami.

Esame Commercialista 2024: sedi I candidati possono presentare la domanda di ammissione all’Esame Commercialista 2024 in una sola delle sedi che saranno elencate all’interno dell’Ordinanza ministeriale.

Esame Commercialista 2024: prova orale unica Anche per il 2024 l’Esame di abilitazione sarà costituito da un’unica prova orale da svolgersi a distanza. Gli Atenei dovranno garantire che la prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste.

Esame Commercialista 2024: materie L’esame di abilitazione consiste di solito in due prove scritte e una orale, e ogni prova verte su determinate materie. La prova orale unica dovrà invece riguardare tutte le materie previste, elencate di seguito: ragioneria generale e applicata

revisione aziendale

tecnica industriale e commerciale

tecnica bancaria

tecnica professionale

finanza aziendale

diritto privato

diritto commerciale

diritto fallimentare

diritto tributario

diritto del lavoro e della previdenza sociale

diritto processuale civile

atti relativi al contenzioso tributario

informatica

sistemi informativi

economia politica

matematica e statistica

legislazione e deontologia professionale

Per restare aggiornato sui prossimi concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: