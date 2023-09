Concorso ASP Forlivese, 23 OSS: requisiti, domanda, prove

Nuovo Concorso ASP Forlivese. È stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 23 posti di Operatore Socio Sanitario – Area degli Operatori Esperti, CCNL 2019/2021. Il 50% dei posti sono riservati ai candidati che:

risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso; e

abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.

Alla selezione si applicano inoltre le riserve di:

7 posti per i volontari delle Forze Armate;

3 posti per gli operatori che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali saranno le sedi di destinazione, i requisiti per partecipare, come fare domanda e come prepararsi al meglio alle prove.

Concorso ASP Forlivese, 23 OSS: sedi di destinazione I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato presso le strutture e i servizi per anziani gestiti dall’ASP del Forlivese, ovvero: O.P. Spedale G. Zauli da Montepolo di Dovadola,

O.P. Piccinini di Predappio Alta,

P. Artusi di Forlimpopoli,

C.S. Giovannini-Mignani di Castrocaro Terme e Terra del Sole,

Villa del Pensionato di Rocca San Casciano. La destinazione di servizio sarà decisa da Asp del Forlivese in base alle proprie esigenze logistico-organizzative, e nei primi 5 anni successivi alla stipulazione del Contratto Individuale di Lavoro non saranno concessi assensi alla mobilità o al comando.

Concorso ASP Forlivese, 23 OSS: requisiti Per poter partecipare al Concorso ASP Forlivese per 23 OSS è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano), o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono altresì accedere al concorso: i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria».



Concorso ASP Forlivese, 23 OSS: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile inviare la domanda fino alle 23.59 del 10 ottobre 2023. È importante dichiarare il diritto ad accedere alle riserve del concorso durante la fase di presentazione delle domande, la mancata dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire della riserva stessa.

Concorso ASP Forlivese, 23 OSS: prove La selezione si articolerà nelle seguenti prove: Eventuale preselezione;

Una prova scritta;

Una prova orale. L’eventuale preselezione si svolgerà in base al numero di domande pervenute, e consisterà nella soluzione di quiz a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e/o logica. La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla sulle materie d’esame. Per accedere alla prova orale è necessario aver conseguito una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. La prova orale, infine, verterà sulle materie oggetto della prova scritta. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Nel corso della prova orale verrà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.

Concorso ASP Forlivese, 23 OSS: materie d’esame Le materie d’esame sono le seguenti: Area socio culturale, istituzionale e legislativa: Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale; Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.); Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 s.m.i.); Elementi di etica e deontologia; Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza;



Area socio culturale, istituzionale e legislativa: Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale; Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.); Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 s.m.i.); Elementi di etica e deontologia; Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza;

“, che oltre a un’ampia panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni fornisce simulazioni di prove e videolezioni di logica online in cui sono spiegati, schematizzati e illustrati i passaggi e le tecniche da adottare per arrivare alla risoluzione; “Quiz di cultura generale per tutti i concorsi“, strutturato sotto forma di quiz in modo che il candidato possa verificare il proprio livello di competenza; per analizzare e meglio comprendere l’argomento trattato, le risposte esatte vengono poi spiegate in maniera approfondita e confrontate con quelle errate. Per la preparazione alla prova scritta e orale si consigliano invece: Il manuale “ OSS – L’Operatore socio-sanitario ” che fornisce una completa ed efficace metodologia di apprendimento; i contenuti, infatti, sono esplicitati in base agli obiettivi di apprendimento dell’operatore socio-sanitario e alle competenze che deve possedere per inserirsi nell’attività professionale.

” che fornisce una completa ed efficace metodologia di apprendimento; i contenuti, infatti, sono esplicitati in base agli obiettivi di apprendimento dell’operatore socio-sanitario e alle competenze che deve possedere per inserirsi nell’attività professionale. La raccolta “QUIZ per concorsi OSS” contenente oltre 5000 quesiti a scelta multipla suddivisi per materia e ampiamente commentati, in modo da favorire un ripasso sistematico degli argomenti.

