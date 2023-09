Concorso Policlinico Tor Vergata, 485 posti per OSS: le novità

In arrivo un nuovo Concorso Policlinico Tor Vergata per il reclutamento di 485 OSS da destinare a diverse Aziende sanitarie del Lazio. A stabilirlo la delibera del Direttore Generale numero 960 del 10 agosto 2023 di Fondazione PTV, Policlinico Tor Vergata, in qualità di Azienda capofila del concorso al quale attingeranno diverse Aziende Sanitarie.

Non è ancora possibile fare domanda, per l’apertura delle istanze si attende la pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



In attesa della pubblicazione del bando vediamo la suddivisione dei posti tra le diverse Aziende sanitarie laziali, i requisiti e le modalità di partecipazione, e come prepararsi al meglio alle prove del prossimo Concorso Policlinico Tor Vergata.

Concorso Policlinico Tor Vergata, 485 OSS: suddivisione posti Come anticipato, il Policlinico Tor Vergata è l’Azienda capofila del concorso, ma sono tante le Aziende Sanitarie che attingeranno alla graduatoria. In particolare i posti saranno così suddivisi:

Azienda Sanitaria Numero posti Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata/Capofila 120 ASL Roma 1 30 ASL Roma 2 25 ASL Roma 3 25 ASL Roma 4 50 ASL Roma 5 40 ASL Roma 6 15 AO San Camillo-Forlanini 45 AO San Giovanni Addolorata 30 AOU Sant’Andrea 2 AOU Policlinico Umberto I° 25 IRCCS IFO 15 ASL Frosinone 50 ASL Rieti 13 TOTALE 485

Il 50 per cento dei posti complessivi è riservato ai soggetti che ricadono nelle situazioni soggettive contemplate da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini nonché ai titolari di determinate posizioni lavorative: a. Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.ii. Norme per il diritto al lavoro dei disabili;

b. D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e s.m.i. in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate;

c. personale impiegato presso le Aziende aggregate al presente concorso in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti alle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio. Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti alle riserve di cui ai punti a) e b), i posti non coperti saranno assegnati alla riserva di cui al punto c).

Concorso Policlinico Tor Vergata, 485 OSS: requisiti Per partecipare al Concorso Policlinico Tor Vergata per 485 OSS è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande: cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono altresì partecipare al concorso: a) i familiari cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; b) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.



Concorso Policlinico Tor Vergata, 485 OSS: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi del Policlinico Tor Vergata, accessibile a questo indirizzo registrandosi con e-mail personale (non PEC) e password. Come anticipato, non è ancora possibile fare domanda: si attendono aggiornamenti con la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale Regionale del Lazio. Alla domanda andranno allegati: copia completa e firmata domanda prodotta tramite portale priva della scritta FACSIMILE (tutte le pagine);

copia documento di identità valido;

copia documentazione comprovante il possesso dei requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari la partecipazione al concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

copia attestato di qualifica di operatore sociosanitario o altro equipollente;

copia ricevuta di pagamento contributo spese concorsuali (qualora effettuato entro i termini di scadenza). Per la partecipazione al concorso è dovuto il contributo di partecipazione di euro 10,00, in alcun caso rimborsabile, da effettuarsi tramite bonifico seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando.

Concorso Policlinico Tor Vergata, 485 OSS: prove La selezione si articolerà in quattro fasi: Eventuale preselezione;

Prova pratica;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. Per ragioni di economicità e celerità di espletamento della procedura concorsuale, fatte salve le indicazioni di opportunità vigenti, è facoltà dell’Amministrazione effettuare una prova di preselezione della quale sarà data notizia sul sito del Policlinico Tor Vergata nella sezione dedicata ai concorsi, non meno di 15 giorni prima dello svolgimento, con indicazione delle relative modalità di esecuzione. Il punteggio ottenuto nell’eventuale prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. La prova pratica consisterà nell’esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. La prova pratica potrà essere espletata anche in forma scritta e potrà consistere in quesiti a risposta multipla. La prova orale verterà sull’approfondimento delle materie di cui alla prova pratica. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. I punteggi delle prove sono espressi in trentesimi e sia la prova scritta che quella orale si intenderanno superate con un punteggio non inferiore a 21/30. Il punteggio massimo attribuibile alle prove sarà quindi di 60 punti. La valutazione dei titoli potrà assegnare fino a un massimo di 40 punti così suddivisi: 22 punti (max) per titoli di carriera

4 punti (max) per i titoli accademici e di studio

2 punti (max) per le pubblicazioni e i titoli scientifici

12 punti (max) per il curriculum formativo e professionale

Concorso Policlinico Tor Vergata, 485 OSS: come prepararsi Per la preparazione al concorso Policlinico Tor Vergata per 485 OSS si consiglia: Il volume “Prova pratica per Concorsi OSS” per un allenamento costante tra l’analisi del contesto e del bisogno dell’assistito, la scelta delle corrette tecniche e delle procedure da applicare, che non possono prescindere dalle conoscenze teoriche alla base delle stesse. Sono presenti casi pratici e procedure utili sia alla formazione che alla preparazione dei concorsi.

Il manuale “OSS – L’Operatore socio-sanitario” che fornisce una completa ed efficace metodologia di apprendimento; i contenuti, infatti, sono esplicitati in base agli obiettivi di apprendimento dell’operatore socio-sanitario e alle competenze che deve possedere per inserirsi nell’attività professionale.

La raccolta “QUIZ per concorsi OSS” contenente oltre 5000 quesiti a scelta multipla suddivisi per materia e ampiamente commentati, in modo da favorire un ripasso sistematico degli argomenti.

