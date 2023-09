Concorso Città Metropolitana Torino, 24 posti vari profili: come partecipare

Nuovo Concorso Città Metropolitana Torino. Sono stati pubblicati due nuovi bandi per la copertura di complessive 24 unità a tempo indeterminato presso la Città Metropolitana di Torino, così suddivise:

14 unità con il profilo professionale di Istruttore amministrativo o contabile (Area degli Istruttori – ex cat. C), di cui 2 posti riservati ai soggetti ex art. 1 L. 68/99;

10 unità con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione- ex cat. D).

Per il bando da 14 unità si potrà partecipare con il diploma, mentre per il bando da 10 unità sarà necessaria la laurea. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti gli altri requisiti di partecipazione, le prove, come fare domanda e come prepararsi al meglio.

Concorso Città Metropolitana Torino, 24 posti: requisiti Per partecipare al concorso Città Metropolitana Torino sarà necessario possedere i seguenti requisiti comuni a entrambi i bandi, entro la scadenza del termine per l’invio delle domande: età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

cittadinanza italiana oppure essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; oppure essere familiare di cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure essere cittadino/a di Paesi terzi purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria; oppure essere familiare di titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria I requisiti specifici riguardano principalmente il titolo di studio richiesto per accedere alla posizione, che sono i seguenti: diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale, per il bando da 14 posti; Laurea (L) di cui all’ordinamento D.M. 509/99; D.M. 270/04; Diploma di Laurea (DL) “vecchio ordinamento”; Laurea Specialistica (LS) di cui all’ordinamento D.M. 509/99; Laurea Magistrale (LM) di cui all’ordinamento D.M. 270/04, per il bando da 10 posti.



Concorso Città Metropolitana Torino, 24 posti: domanda La domanda di partecipazione al Concorso Città Metropolitana Torino andrà inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPA, accedendo alla procedura tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS, entro le ore 12.00 del 9 ottobre 2023. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni riportate all’interno dei bandi. È possibile concorrere per entrambi i profili se in possesso dei requisiti richiesti. Accedi alla domanda per 14 Istruttori ex cat. C;

Accedi alla domanda per 10 Istruttori direttivi ex cat. D.

Concorso Città Metropolitana Torino, 24 posti: prove Il concorso si svolgerà attraverso le seguenti fasi: Prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale. La prova preselettiva si svolgerà solo se giungeranno più di 200 domande per ogni bando, e si terrà il 17 ottobre 2023 per il bando da 14 posti e il 18 ottobre 2023 per il bando da 10 posti. La prova scritta a contenuto teorico consiste in domande a risposta aperta. Sia la preselezione che la prova scritta si svolgeranno da remoto. La prova scritta si svolgerà il 19 ottobre 2023 per il bando da 14 posti e il 20 ottobre 2023 per il bando da 10 posti. La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad accertare la conoscenza delle materie previste dal bando e a valutare le capacità di elaborazione di soluzioni mediante la discussione di situazioni concrete e la capacità di fornire la composizione di problemi e di criticità operative. Il diario della prova orale sarà pubblicato almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa, e si terrà in presenza.

Per la preparazione alle prove del concorso si consigliano i seguenti volumi: "Concorso Istruttore Direttivo e Funzionario – Area Amministrativa dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (Cat. D)", aggiornato ai più recenti decreti legislativi e, nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, conterrà ulteriori aggiornamenti e un simulatore di quiz per verificare quanto appreso.

"Concorso Collaboratore professionale e Istruttore Area amministrativa e contabile Cat. B e C negli Enti locali" espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Collaboratore professionale e Istruttore nell'area amministrativa e contabile degli Enti locali (cat. B e C) e consente una preparazione mirata sulle materie richieste durante le prove concorsuali.

"Quiz commentati per impiegato negli enti locali" accoglie numerose batterie di quiz a risposta multipla svolti e commentati sulle materie comuni a tutti i profili richieste dai concorsi indetti dagli enti locali, aggiornati al nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023).

