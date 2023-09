Concorso Guardia di Finanza 2023, 1673 Allievi Finanzieri: come partecipare

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per poter partecipare alla selezione, quali saranno le prove e come fare domanda.

Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato. Oltre al possesso del requisito dell’età i candidati devono:

La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il portale concorsi della Guardia di Finanza, raggiungibile all’indirizzo concorsi.gdf.gov.it , accedendo alla procedura tramite SPID o CIE. È richiesto il possesso di un indirizzo PEC personale, in questo articolo è disponibile la guida per richiedere un indirizzo PEC con i relativi costi. Sarà possibile inviare domanda fino alle ore 12.00 del 21 ottobre 2023 .

Concorso Guardia di Finanza 2023, 1673 Allievi Finanzieri: come prepararsi

Il volume “Quiz di cultura generale per tutti i concorsi” rappresenta un valido strumento di studio per affrontare le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, in particolare alle forze armate. Il testo è strutturato sotto forma di quiz in modo che il candidato possa verificare il proprio livello di competenza; per analizzare e meglio comprendere l’argomento trattato, le risposte esatte vengono poi spiegate in maniera approfondita e confrontate con quelle errate.

Il volume “Quiz di logica e psicoattitudinali” si presenta come uno strumento di preparazione per la prova preselettiva di tutti i concorsi, unico nel suo genere, in grado di offrire al candidato uno strumento completo di studio: un libro cartaceo con espansioni online consistenti in videolezioni a supporto della parte cartacea.