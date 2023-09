Concorso Asst Como, 130 Infermieri: requisiti, domanda e prove

Nuove opportunità di lavoro per infermieri grazie al nuovo Concorso Asst Como. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana di Como ha infatti indetto un nuovo Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 130 posti di Infermiere, Area dei Professionisti della salute e dei Funzionari.

Dei posti a concorso, 39 sono prioritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate. In caso non vi siano candidati idonei appartenenti alla suddetta categoria di riservatari, i posti saranno assegnati ad altro candidato utilmente classificato in graduatoria.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per partecipare, come fare domanda e come si svolgerà la selezione, nonché alcuni consigli utili per prepararsi.

Concorso Asst Como, 130 Infermieri: requisiti Per poter partecipare al concorso, il bando stabilisce che i candidati debbano essere in possesso dei seguenti requisiti entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande: cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Sono ammessi anche i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

Laurea in infermieristica o diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

iscrizione all’albo professionale. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Concorso Asst Como, 130 Infermieri: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma concorsi dell’Asst Lariana, raggiungibile a questo indirizzo. Sarà possibile accedere registrandosi tramite SPID o CIE, il termine ultimo per fare domanda è il 12 ottobre 2023. Alla domanda andranno allegati: documento di identità valido;

documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali di € 10,00 , non rimborsabili, da effettuarsi con una delle seguenti modalità, indicando cognome e nome del partecipante ed il concorso di riferimento: direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana – Banca Intesa San Paolo S.p.A. – sportello interno all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana – Via Ravona n. 20 – 22042 San Fermo della Battaglia (CO); bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana – Banca Intesa San Paolo S.p.A. – CODICE IBAN: IT88F0306910910100000046049.

Concorso Asst Como, 130 Infermieri: prove Le prove d’esame sono le seguenti: prova scritta (tema o quesiti a risposta sintetica – punteggio minimo 21/30): vertente su argomenti scelti dalla commissione su materie attinenti al profilo oggetto del concorso;

(tema o quesiti a risposta sintetica – punteggio minimo 21/30): vertente su argomenti scelti dalla commissione su materie attinenti al profilo oggetto del concorso; prova pratica (punteggio minimo 14/20): consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi al profilo oggetto del concorso;

(punteggio minimo 14/20): consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi al profilo oggetto del concorso; prova orale (punteggio minimo 14/20): quesiti su materie attinenti al profilo oggetto del concorso, elementi di informatica e verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra l’inglese e il francese. Le prove scritta e pratica si svolgeranno martedì 24 ottobre 2023 dalle ore 9,00 presso l’Auditorium della Palazzina Uffici Amministrativi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana – Via Ravona n. 20 – San Fermo della Battaglia (CO). La valutazione degli elaborati della prova scritta e della prova pratica verrà effettuata dopo l’espletamento di entrambe le prove. La valutazione della prova pratica, che verrà somministrata successivamente alla prova scritta nell’ambito dell’unica seduta prevista, è in ogni caso subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta. La prova orale si svolgerà a partire da lunedì 13 novembre 2023 presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana – Via Ravona n. 20 – San Fermo della Battaglia (CO).

Concorso Asst Como, 130 Infermieri: valutazione titoli Alle prove del concorso saranno assegnati un massimo di 70 punti così suddivisi: 30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale. Al termine delle prove verrà effettuata la valutazione dei titoli, che prevede l’assegnazione di un massimo di 30 punti, così suddivisi: titoli di carriera: punti 15;

titoli accademici e di studio: punti 2;

pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;

curriculum formativo e professionale: punti 10 I titoli andranno dichiarati e caricati al momento della presentazione della domanda, pena la mancata valutazione.

