Concorso AST Pesaro Urbino, 47 Infermieri: requisiti, domanda, prove

Nuovo concorso AST Pesaro Urbino per il reclutamento di 47 infermieri. L’Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, come Ente capofila, ha indetto un concorso pubblico in forma aggregata con le diverse Aziende Sanitarie marchigiane per la copertura di 47 posti a tempo pieno e indeterminato di Infermiere (Ruolo Sanitario – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari)

La domanda andrà inviata esclusivamente per via telematica entro il 5 ottobre 2023. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per poter partecipare, come saranno suddivisi i posti tra le diverse Aziende sanitarie e come prepararsi al meglio per le prove.

Concorso AST Pesaro Urbino, 47 Infermieri: suddivisione posti I 47 posti che il Concorso AST Pesaro Urbino coprirà sono così suddivisi:

Azienda Sanitaria Numero posti Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche 4 IRCCS – I.N.R.C.A strutture Regione Marche 1 Azienda Sanitaria Territoriale Ancona 3 Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno 5 Azienda Sanitaria Territoriale Fermo 4 Azienda Sanitaria Territoriale Macerata 18 Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino 12

Concorso AST Pesaro Urbino, 47 Infermieri: requisiti Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso, entro la data di scadenza del bando, dei seguenti requisiti: a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero essere titolare dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiario, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (indispensabile specificare di quale condizione si tratta).

Godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Idoneità fisica all’impiego;

Laurea di primo livello in Infermieristica (classe L/SNT 1 – Professioni Sanitarie Infermieristiche) o Laurea Triennale equiparata ovvero Diploma Universitario di Infermiere;

Iscrizione al relativo Albo Professionale

Concorso AST Pesaro Urbino, 47 Infermieri: domanda Come anticipato, la domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online entro le ore 18.00 del 5 ottobre 2023, attraverso la piattaforma concorsi dell’AST Pesaro Urbino, disponibile a questo indirizzo, previa registrazione al portale. I candidati devono obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, in questo articolo è disponibile una guida alla creazione di un indirizzo PEC con i relativi costi. Per la partecipazione è obbligatorio il versamento del contributo pari a 10,00 euro, in nessun caso rimborsabile, da effettuarsi tramite versamento agli uffici cassa dell’Azienda o tramite bonifico bancario sul c/c intestato ad AST Pesaro Urbino acceso presso la Banca Intesa San Paolo S.P.A. – Filiale di Pesaro, Via XI Settembre, 94, utilizzando il seguente codice IBAN: IT32K0306913304100000300003 relativo all’area organizzativa omogenea ex Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, indicando obbligatoriamente la causale “Concorso Infermieri – cognome e nome del candidato”. Il candidato dovrà obbligatoriamente optare per una sola Azienda per la quale concorrere. I candidati già dipendenti a tempo indeterminato nel medesimo profilo a concorso in un’Azienda del SSR non potranno scegliere la stessa Azienda presso la quale prestano servizio.

Concorso AST Pesaro Urbino, 47 Infermieri: prove La selezione si svolgerà attraverso le seguenti fasi: Eventuale prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. In caso di numero elevato di concorrenti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad effettuare una preselezione predisposta direttamente dall’Azienda stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione di personale. La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test strutturato in una serie di quesiti a risposta multipla e verterà sulle materie e gli argomenti relativi alla qualificazione professionale richiesta. Accedono alla prova scritta i candidati classificatisi nelle prima 3000 posizioni, oltre agli eventuali ex aequo al n. 3000. La prova scritta potrà consistere nella stesura di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla in materie inerenti il profilo professionale a concorso. La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. La prova orale consisterà infine in un colloquio sulle materie della prova scritta e della prova pratica. Nell’ambito di tale prova, si procederà alla verifica della conoscenza della lingua inglese, nonché dei più diffusi applicativi informatici.



Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza

espressa in termini numerici di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. La Commissione assegnerà fino a 70 punti per le prove e fino a un massimo di 30 punti per la valutazione dei titoli, così suddivisi: Titoli di carriera: Max Punti 15

Titoli accademici di studio: Max Punti 5

Pubblicazioni e titoli scientifici: Max Punti 4

Curriculum formativo e professionale: Max Punti 6

Concorso AST Pesaro Urbino, 47 Infermieri: come prepararsi

“Quiz dei concorsi per Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario“, uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 6500 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.

