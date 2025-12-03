Concorsi Pubblici dicembre 2025: migliaia di posti per diplomati e laureati

Non basta l’aria natalizia a fermare la macchina dei concorsi pubblici. Sono diverse le prove di concorsi già banditi previste nel mese di dicembre, come per esempio quelle del Ministero del Turismo e dell’Avvocatura dello Stato.

Sono anche diversi i bandi ancora attivi per cui è ancora possibile fare domanda e in scadenza nel mese di dicembre, per migliaia di posti in diversi ambiti: posti per Infermieri e OSS, Ispettori di Vigilanza Inps e Inail, Polizia locale e molto altro.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i concorsi pubblici in scadenza nel mese di dicembre, con le indicazioni su come fare domanda e come prepararsi alle prove.

Concorsi pubblici in scadenza a dicembre: Polizia Locale in Veneto Il concorso Polizia Locale Veneto 2025 nasce come procedura unica coordinata dal Comune di Verona, indicato nel bando come “Ente capofila” dell’iniziativa, per il reclutamento di Agenti di Polizia Locale nell’area Istruttori, per cui sarà richiesto il possesso del diploma. L’avviso chiarisce che la selezione è indetta “in convenzione con i Comuni di Padova e Vicenza”, che partecipano alla procedura sia nella gestione sia nella successiva fase di assunzione del personale. L’elenco potrà essere utilizzato dai tre Comuni promotori, oltre che “da altri enti eventualmente aderenti all’apposito accordo”, lasciando aperta la possibilità che ulteriori amministrazioni venete decidano di partecipare in una fase successiva. La selezione consisterà in una prova selettiva unica a risposta multipla o sintetica, che potrà svolgersi anche da remoto. Il termine per l’invio della domanda di partecipazione è fissato al 9 dicembre 2025 alle ore 12:00. Leggi anche “Concorso Polizia Locale Veneto 2025: pubblicato il nuovo bando per elenco idonei”

Concorsi pubblici in scadenza a dicembre: 448 Ispettori INPS INAIL In scadenza anche il concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 unità da inquadrare nell’area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei ruoli di: INPS (355 posti)

INAIL (93 posti) La selezione è organizzata per Regione e per Istituto: ogni candidato può presentare domanda per una sola Regione e per una sola posizione (INPS o INAIL). Ci saranno una prova scritta e una prova orale, i candidati che superano entrambe le prove potranno ottenere punteggio aggiuntivo con la valutazione dei titoli. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 10 dicembre 2025. Abbiamo parlato approfonditamente della selezione in questo articolo. Per un focus sui titoli di studio richiesti per partecipare e per la valutazione dei titoli, rimandiamo invece a questo approfondimento.

Concorsi pubblici in scadenza a dicembre: 901 Infermieri Liguria Il Maxi Concorso Infermieri Liguria 2025 prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 901 infermieri distribuiti su varie strutture sanitarie della Regione Liguria. I posti sono ripartiti in tre procedure concorsuali distinte: per l’area del Ponente ligure (160 posti), l’area metropolitana di Genova (641 posti), e la Riviera di Levante (100 posti). I candidati devono possedere laurea in Infermieristica o titolo equipollente, essere iscritti all’albo professionale, e rispettare i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. Le prove consisteranno in valutazione dei titoli, una prova scritta (quiz) e un colloquio orale; in alcuni casi è prevista anche una prova pratica. Le domande per il Maxi Concorso Infermieri Liguria si chiudono in date diverse a seconda dell’area. Per i concorsi riferiti all’area Genova e al Levante: entro il 18 dicembre 2025 .

. Per il concorso relativo all’area Ponente: entro il 22 dicembre 2025.

Concorsi pubblici in scadenza a dicembre: 2000 Infermieri e OSS Puglia La Regione Puglia ha bandito nel 2025 due procedure selettive per rafforzare il personale sanitario: una per 1.000 infermieri e l’altra per 1.000 OSS (Operatori Socio-Sanitari), entrambe con assunzione a tempo indeterminato e rivolte a diverse ASL, Aziende Ospedaliero-Universitarie e IRCCS del territorio. Le domande per entrambi i concorsi devono essere presentate online entro il 22 dicembre 2025. Per gli infermieri sono richiesti laurea (o titolo equipollente) e iscrizione all’albo, e le prove possono comprendere preselezione a quiz, prova scritta, pratica e colloquio orale. Per gli OSS è richiesto l’attestato OSS secondo l’Accordo Stato-Regioni 2024. La selezione può prevedere preselezione, prova pratica e orale. Leggi qui l’approfondimento sul concorso per 1000 Infermieri

Leggi qui l’approfondimento sul concorso per 1000 OSS

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

Foto di copertina: iStock/Phira Phonruewiangphing