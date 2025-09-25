Concorso Comune di Firenze 2025, 79 amministrativi: posti per diplomati e laureati

Arriva un nuovo importante Concorso Comune di Firenze 2025. L’Amministrazione fiorentina ha pubblicato due distinti bandi di selezione, finalizzati alla copertura complessiva di 79 posti a tempo pieno e indeterminato nei profili di Funzionario Amministrativo (24 posti) e Istruttore Amministrativo (55 posti).

I bandi sono stati approvati con determinazioni dirigenziali del 22 settembre 2025 (prot. n. 356793 e 356780) e fanno riferimento al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027. La selezione avverrà per soli esami, e le assunzioni saranno effettuate in due tranche: parte nel 2025, parte nel 2026. Le figure professionali richieste opereranno all’interno delle diverse Direzioni del Comune di Firenze, a supporto delle attività amministrative dell’ente.

Il concorso si rivolge sia a laureati (per il profilo di funzionario), sia a diplomati (per il profilo di istruttore). Vediamo nei prossimi paragrafi come funzionerà la selezione, come fare domanda e come prepararsi al meglio alla prova unica con il Manuale dedicato.

Concorso Comune di Firenze 2025, 79 amministrativi: suddivisione posti I posti a concorso sono così ripartiti tra i due profili: 24 posti per Funzionario Amministrativo – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione

55 posti per Istruttore Amministrativo – Area degli Istruttori Per entrambi i profili è prevista una ripartizione temporale: Anno 2025 : 1 funzionario + 27 istruttori

: 1 funzionario + 27 istruttori Anno 2026: 23 funzionari + 28 istruttori I bandi specificano inoltre che il numero effettivo dei posti potrà subire variazioni in base agli esiti delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001. In assenza di coperture tramite mobilità, i posti saranno assegnati mediante la presente procedura concorsuale. Entrambi i concorsi prevedono riserve di posti in favore di: Volontari delle Forze Armate : 30% dei posti

: 30% dei posti Operatori del servizio civile : 15% dei posti

: 15% dei posti Categorie protette (L. 68/99): 1 posto per funzionari, 3 posti per istruttori

Concorso Comune di Firenze 2025, 79 amministrativi: requisiti I requisiti richiesti per partecipare al Concorso Comune di Firenze 2025 variano in parte a seconda del profilo per cui si concorre, ma vi sono anche requisiti generali comuni, validi per entrambi i bandi. Di seguito il dettaglio completo, come da normativa vigente e da quanto riportato nei bandi ufficiali. Cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea; sono ammessi anche cittadini extracomunitari, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001.

o di altro Stato dell’Unione Europea; sono ammessi anche cittadini extracomunitari, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001. Età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite per il collocamento a riposo.

e non superiore al limite per il collocamento a riposo. Idoneità fisica all’impiego .

. Godimento dei diritti civili e politici , anche nello Stato di provenienza per i cittadini stranieri.

, anche nello Stato di provenienza per i cittadini stranieri. Assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso una PA.

che impediscano l’assunzione presso una PA. Non essere stati destituiti o dispensati da un impiego pubblico , né dichiarati decaduti per documentazione falsa.

, né dichiarati decaduti per documentazione falsa. Regolare posizione rispetto agli obblighi di leva , per i candidati maschi nati entro il 31/12/1985.

, per i candidati maschi nati entro il 31/12/1985. Adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani). Titolo di studio richiesto: Per il profilo di Istruttore Amministrativo (55 posti) :

: Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Per il profilo di Funzionario Amministrativo (24 posti) :

: Laurea triennale, specialistica, magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento), appartenente a una delle seguenti classi:



Lauree magistrali (DM 270/2004): LMG/01, LM-56, LM-77, LM-16, LM-76, LM-87, LM-52, LM-62, LM-63, LM-81, LM-88, LM-90



Lauree triennali (DM 270/2004): L-14, L-36, L-18, L-16, L-33



Lauree specialistiche (DM 509/99) ed equipollenti



Diplomi universitari e scuole dirette a fini speciali ai sensi della legge 341/1990 I titoli di studio conseguiti all’estero sono ammessi con riserva, subordinatamente al riconoscimento di equipollenza da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Come fare domanda per il Concorso Comune di Firenze 2025 per 79 amministrativi? Per partecipare al concorso Comune di Firenze 2025, è obbligatorio presentare la candidatura esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale unico del reclutamento InPA, accedendo alle pagine dedicate al profilo scelto. Trattandosi di due diversi bandi, è possibile partecipare a entrambe le procedure se in possesso dei requisiti.

La procedura di compilazione e invio della domanda sarà attiva fino alle ore 23:59 del 21 ottobre 2025. È previsto il pagamento di una tassa di iscrizione di 10,00 euro, non rimborsabile, da versare tramite il sistema PagoPA: direttamente online (carta di credito/prepagata);

oppure generando un avviso di pagamento da utilizzare presso sportelli abilitati (tabaccherie, ricevitorie, ecc.). La piattaforma InPA genera un codice univoco di candidatura e consente la modifica della domanda fino alla scadenza. Clicca qui per fare domanda per istruttore amministrativo;

Clicca qui per fare domanda per funzionario amministrativo. È obbligatorio inserire un indirizzo PEC o un domicilio digitale – intestati al candidato – al quale sarà poi possibile ricevere le comunicazioni relative alla selezione

Concorso Comune di Firenze 2025, 79 amministrativi: prova scritta unica Il Concorso Comune di Firenze 2025 prevede, per entrambi i profili, una sola prova d’esame scritta, valutata con un punteggio massimo di 30 punti. Non sono previste prove orali, né preselezioni, indipendentemente dal numero di candidati. La prova scritta sarà composta da quesiti a risposta multipla, con un minimo di tre e un massimo di cinque alternative per ciascuna domanda. La prova sarà svolta in presenza con modalità digitale, presso una sede comunicata successivamente sul sito istituzionale del Comune di Firenze e sul Portale InPA.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presenza equivale a rinuncia al concorso. Per essere considerati idonei, i candidati devono ottenere un punteggio non inferiore a 21/30. Al termine della valutazione, la commissione redigerà la graduatoria di merito, integrata con eventuali titoli di preferenza e riserva.

Concorso Comune di Firenze 2025, 79 amministrativi: materie d’esame e come prepararsi Il programma della prova scritta del concorso Comune di Firenze 2025 79 amministrativi: posti per diplomati e laureati è identico per entrambi i profili, seppur con un livello di approfondimento differente in sede di valutazione. I quesiti mirano a verificare sia le conoscenze tecnico-normative, sia le competenze trasversali, linguistiche e digitali. Le materie d’esame sono le seguenti: Elementi di diritto costituzionale

Elementi di diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

Documentazione e certificazione amministrativa

Principi generali del Codice dell’Amministrazione Digitale

Diritto di accesso e riservatezza dei dati personali

Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza

Disciplina dei contratti pubblici (appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture)

Ordinamento istituzionale degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)

Ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali

Tributi locali

Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni

Servizi pubblici locali e relative forme di gestione

Misurazione e valutazione della performance nella PA

Sistema dei controlli negli Enti Locali

Delitti contro la Pubblica Amministrazione

Responsabilità dei pubblici dipendenti

Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Concorso Comune di Firenze 2025, 79 amministrativi: mansioni e stipendio Funzionari Il funzionario svolge attività ad alto contenuto specialistico, con responsabilità di gestione, coordinamento, progettazione e consulenza. Le principali mansioni includono: Presidiare importanti processi amministrativi, contabili e tecnici ;

; Raggiungere obiettivi e assicurare la qualità dei risultati;

e assicurare la qualità dei risultati; Gestire servizi e funzioni complesse , anche con rilevanza strategica;

, anche con rilevanza strategica; Pianificare, progettare e sviluppare soluzioni organizzative;

soluzioni organizzative; Svolgere attività di consulenza interna;

interna; Coordinare moduli o strutture organizzative ;

; Erogare servizi educativi, formativi, assistenziali o diretti all’utenza ;

; Assumere responsabilità amministrative e di risultato su procedimenti complessi;

su procedimenti complessi; Lavorare in autonomia, anche con potere di delega da parte del dirigente. Il ruolo richiede capacità gestionali, organizzative, relazionali e l’utilizzo di strumenti digitali avanzati (ICT). Per il profilo di Funzionario Amministrativo, inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, è previsto il trattamento economico base di area, che include: Stipendio tabellare annuo lordo stabilito dal CCNL nella misura di 23.212,35 € in 12 mensilità;

stabilito dal CCNL nella misura di in 12 mensilità; Tredicesima mensilità ;

; Indennità accessorie e compensi legati alla produttività, secondo la regolamentazione interna;

e compensi legati alla produttività, secondo la regolamentazione interna; Ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste per legge. Il trattamento economico può essere incrementato in base agli incarichi, ai risultati conseguiti e alle responsabilità attribuite, in coerenza con i sistemi di valutazione delle performance.

Concorso Comune di Firenze 2025, 79 amministrativi: mansioni e stipendio Istruttori L’istruttore amministrativo opera all’interno di procedimenti amministrativi e contabili, con mansioni esecutive, istruttorie e operative. Le principali attività comprendono: Gestione di fasi di processo e attività amministrativo-contabili e tecniche;

e attività amministrativo-contabili e tecniche; Utilizzo di strumenti informatici e strumentazioni digitali;

e strumentazioni digitali; Valutazione dei casi concreti con autonomia operativa;

con autonomia operativa; Predisposizione, rilascio e gestione di atti e certificazioni amministrative ;

; Coordinamento del lavoro dei colleghi, se assegnato ;

; Supporto all’organizzazione di eventi culturali e attività bibliotecarie;

e attività bibliotecarie; Collaborazione intersettoriale con altre strutture o enti esterni;

Applicazione di procedure predefinite per l’erogazione dei servizi pubblici. Anche per questa figura è prevista la possibilità di lavoro agile, in coerenza con le politiche di digitalizzazione dell’ente. Il profilo di Istruttore Amministrativo, inserito nell’Area degli Istruttori, riceve un trattamento economico conforme al livello iniziale previsto dal CCNL, che comprende: Retribuzione tabellare annuale lorda per l’area, che equivale a 21.392,87 € su 12 mensilità;

per l’area, che equivale a su 12 mensilità; Tredicesima mensilità e eventuali indennità di comparto;

e eventuali indennità di comparto; Compensi accessori collegati a performance e specifiche attività;

collegati a performance e specifiche attività; Trattenute di legge su base contributiva e fiscale. Sebbene l’inquadramento iniziale sia diverso, entrambi i profili beneficiano delle tutele e opportunità di crescita previste dal pubblico impiego, compresi avanzamenti di carriera, formazione continua e welfare aziendale.

Concorso Comune di Firenze 2025, 79 amministrativi: le FAQ

1. Chi può partecipare al concorso del Comune di Firenze 2025? Possono partecipare i diplomati (per il profilo di istruttore) e i laureati (per il profilo di funzionario) in possesso dei requisiti generali di accesso alla Pubblica Amministrazione.

2. Si può partecipare a entrambi i profili? Sì, trattandosi di due bandi diversi. Se si è in possesso dei requisiti richiesti, si possono inviare due domande diverse pagando due tasse di concorso.

3. Quando scade la domanda per il concorso? La domanda deve essere inviata entro le ore 23:59 del 21 ottobre 2025 tramite il Portale InPA.



4. Quante prove sono previste e come si svolgono? È prevista una sola prova scritta, in presenza e in formato digitale, con quesiti a risposta multipla. Il punteggio minimo per superarla è 21/30.

Foto di copertina: iStock/Fani Kurti