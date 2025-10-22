Categorie principali
Concorsi Pubblici
Amministrativo
Enti statali

Concorso Avvocatura dello Stato 2025, bando per 101 Assistenti amministrativi: come partecipare

Posti in diverse Regioni, ma si potrà scegliere una sola sede.

Allegati

È stato pubblicato sul Portale inPA il nuovo concorso Avvocatura dello Stato 2025 per il reclutamento di 101 Assistenti amministrativi, gestito dalla Commissione RIPAM. Il bando prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale non dirigenziale da destinare sia ai ruoli dell’Avvocatura dello Stato, sia a quelli del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (TAR), secondo la seguente ripartizione:

  • 55 posti per assistenti amministrativi, giuridici e contabili da assegnare all’Avvocatura dello Stato;
  • 46 posti per assistenti amministrativi giuridico-economici destinati al Consiglio di Stato e ai Tribunali amministrativi regionali.

La selezione, aperta ai diplomati, rappresenta una delle principali opportunità del 2025 per entrare nella Pubblica Amministrazione nell’Area degli assistenti, con posti in tutta Italia. Vediamo nei prossimi paragrafi come partecipare, quali sono i requisiti richiesti e come prepararsi al meglio alle prove del Concorso Avvocatura dello Stato 2025.

Indice

Concorso Avvocatura dello Stato 2025, 101 Assistenti: per quali Regioni ci si può candidare?

Nella tabella sottostante sono elencate tutte le sedi per cui è possibile candidarsi, con relativo codice concorso e numero di posti. La domanda può essere presentata per un solo codice di concorso e per un solo ambito territoriale.

Ciò significa che, anche se i profili appartengono a due Amministrazioni diverse (Avvocatura dello Stato – Codici A – e Giustizia amministrativa – Codici B), il candidato deve scegliere un solo codice (e un solo ambito territoriale) al momento della domanda.

Codice (Avvocatura)Sede Avvocatura dello StatoPostiCodice (Giustizia Amm.)Sede Consiglio di Stato / TARPosti
A.1Bari4B.1Consiglio di Stato – Roma11
A.2Bologna5B.2Consiglio di Giustizia Amm. Sicilia2
A.3Brescia2B.3TAR Abruzzo – L’Aquila2
A.4Cagliari2B.4TAR Abruzzo – Pescara2
A.5Caltanissetta1B.5TAR Basilicata – Potenza1
A.6Campobasso1B.6TAR Calabria – Reggio Calabria1
A.7Catania1B.7TAR Campania – Napoli2
A.8Catanzaro2B.8TAR Emilia-Romagna – Bologna2
A.9Firenze4B.9TAR Friuli Venezia Giulia – Trieste2
A.10Genova2B.10TAR Lazio – Roma5
A.11L’Aquila1B.11TAR Lazio – Latina1
A.12Lecce2B.12TAR Lombardia – Milano2
A.13Messina1B.13TAR Marche – Ancona2
A.14Milano2B.14TAR Puglia – Bari4
A.15Napoli5B.15TAR Sardegna – Cagliari1
A.16Palermo2B.16TAR Sicilia – Palermo1
A.17Perugia1B.17TAR Toscana – Firenze2
A.18Potenza1B.18TAR Umbria – Perugia1
A.19Reggio Calabria1B.19TAR Veneto – Venezia2
A.20Salerno2
A.21Torino2
A.22Trento2
A.23Trieste3
A.24Venezia6
Totale Avvocatura55Totale Giustizia Amm.46

Concorso Avvocatura dello Stato 2025, 101 Assistenti: requisiti

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 165/2001;
  • Età minima 18 anni;
  • Godimento dei diritti civili e politici;
  • Idoneità fisica all’impiego;
  • Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale o equipollente);
  • Condotta incensurabile, per i candidati destinati all’Avvocatura dello Stato.

Come fare domanda per il concorso Avvocatura dello Stato 2025 per 101 Assistenti

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale inPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso e autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS.
Sarà necessario compilare il form di candidatura e allegare i documenti richiesti. Occorrerà inserire un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o un domicilio digitale intestato al candidato. È previsto inoltre il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro, da effettuarsi entro il termine di scadenza.

Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 14 novembre 2025.

Scarica il bando in pdf

Concorso avvocatura dello Stato 2025 – Bando 101 Assistenti 613 KB

Prova scritta unica

Il concorso prevede una prova scritta unica, articolata in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo di 30 punti.
La prova sarà suddivisa in tre sezioni:

  • 25 quesiti sulle materie giuridiche e amministrative;
  • 7 quesiti di logica e ragionamento critico-verbale;
  • 8 quesiti situazionali, volti a valutare le capacità gestionali e organizzative.

Il punteggio minimo per superare la prova è 21/30. Le prove si svolgeranno con modalità digitale tramite piattaforma informatica Formez PA, anche in sedi decentrate.

Materie d’esame e come prepararsi

Le materie d’esame su cui verteranno i 25 quiz specifici sono uguali per i due profili e sono le seguenti:

  • elementi di diritto amministrativo;
  • nozioni di diritto civile, con particolare riferimento a obbligazioni e contratti;
  • nozioni di contabilità e contrattualistica pubblica;
  • nozioni di diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, titolo II del codice penale;
  • disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
  • ordinamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali e dell’Avvocatura
    generale dello Stato;
  • lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue);
  • competenze informatiche.

Il Manuale Concorso Avvocatura dello Stato, Consiglio di Stato, TAR 101 Assistenti Amministrativi – 55 Giuridico contabili e 46 Giuridico economici  illustra in maniera chiara e approfondita le materie oggetto della prova scritta.

Nella sezione online collegata al volume, accessibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al testo, saranno disponibili:

  • quiz di lingua inglese;
  • teoria e quiz di informatica;
  • videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo;
  • simulatore di quiz;
  • tutor digitale.

Il Manuale è acquistabile anche su Amazon.

Concorso Avvocatura dello Stato 2025: le FAQ

Alessandro Sodano

Laureato in Scienze Politiche, giornalista, mi occupo da diversi anni di lavoro pubblico e di concorsi pubblici. Appassionato di Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni nel mondo del lavoro e della comunicazione.

