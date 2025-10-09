Concorso Comune di Torino 2025: 35 posti per istruttori e funzionari amministrativi

Arriva un nuovo Concorso Comune di Torino 2025. La Città di Torino ha pubblicato due importanti bandi di concorso pubblico per l’anno 2025, finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un totale di 35 nuove unità di personale amministrativo.

Si tratta di una doppia selezione che riguarda,

Le procedure sono state indette con determinazione del 30 settembre 2025, e le domande di partecipazione potranno essere inviate fino alle ore 13:00 del 30 ottobre 2025 esclusivamente tramite il portale InPA.

Vediamo nei prossimi paragrafi cosa sapere sulla selezione, come fare domanda e come prepararsi al meglio alle prove con il Manuale dedicato.

In entrambi i concorsi opera una riserva del 30% a favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010, e una riserva del 15% per gli operatori volontari del Servizio Civile Universale .

Prove d’esame dei concorsi amministrativi del Comune di Torino

Le procedure selettive previste dai due bandi del Comune di Torino si articolano in modalità differenti a seconda del profilo professionale.

Per quanto riguarda il concorso per Istruttori Amministrativi, la selezione si compone di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta, che potrà svolgersi anche in modalità digitale, consisterà in quesiti a risposta multipla e/o a risposta aperta. Seguirà la prova orale, che si concentrerà sulle stesse materie affrontate nello scritto, approfondendo in particolare le competenze professionali e le attitudini del candidato. In questa fase sarà inoltre verificata la conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzo delle principali applicazioni informatiche. Entrambe le prove prevedono un punteggio massimo di sessanta punti, e si considerano superate con un punteggio minimo di trentasei sessantesimi.

Diversamente, il concorso per Funzionari Amministrativi prevede una selezione più articolata, composta da una prova scritta, una prova orale e una valutazione dei titoli. Anche in questo caso la prova scritta potrà essere somministrata tramite strumenti informatici. Coloro che supereranno la prova scritta con almeno trentasei punti saranno ammessi alla prova orale, un colloquio volto a verificare non solo la preparazione giuridico-amministrativa, ma anche le competenze trasversali, le capacità organizzative e la padronanza delle tecnologie informatiche e della lingua inglese.

A completamento della procedura, la Commissione procederà alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ammessi al colloquio, attribuendo fino a trenta punti in base alle esperienze lavorative maturate in ambito amministrativo e ai titoli di studio o di specializzazione posseduti.