Concorso Ispettori di vigilanza INPS INAIL 2025: in arrivo il bando per 448 posti

Arriva finalmente il tanto atteso Concorso Ispettori di Vigilanza INPS INAIL 2025: è stata infatti resa nota la bozza del bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 unità da inquadrare nell’area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei ruoli di:

INPS (355 posti)

INAIL (93 posti)

La selezione è organizzata per Regione e per Istituto: ogni candidato può presentare domanda per una sola Regione e per una sola posizione (INPS o INAIL).

Vediamo nei prossimi paragrafi suddivisione dei posti, requisiti, mansioni e inquadramento, presentazione domanda, prove e materie d’esame, cercando di fornire un quadro operativo per la candidatura al concorso ispettori di vigilanza INPS INAIL 2025, in attesa dell’effettiva pubblicazione che è ormai imminente.

Preparati con il Manuale dedicato! FORMATO CARTACEO Concorso 448 Ispettori di Vigilanza, 355 Ispettori INPS e 93 Ispettori INAIL Il manuale presenta in maniera chiara, completa e approfondita tutti gli argomenti richiesti dal bando di concorso per 448 Ispettori di Vigilanza, di questi 355 per l’INPS e 93 per l’INAIL.Il volume presenta, in particolare, le materie che saranno oggetto di tutte le prove: – Diritto amministrativo; – Diritto civile; – Diritto commerciale; – Diritto penale e diritto processuale penale; – Diritto tributario; – Diritto dell’unione europea; – Diritto del lavoro e legislazione sociale, – Sicurezza nei luoghi di lavoro; – Contabilità aziendale e tecniche di bilancio.Nella sezione online raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro sono disponibili anche: – simulatore di quiz, – sezione di quiz di lingua inglese, – sezione dedicata all’informatica, – Tutor digitale come supporto per ripasso, simulazioni quiz. Autori Vari | Maggioli Editore 39.90 € Disponibile su Amazon.it Acquista su Maggioli Editore

Concorso Ispettori di vigilanza INPS INAIL 2025: suddivisione posti Il totale dei posti è 448: 355 INPS e 93 INAIL. La ripartizione territoriale segue il fabbisogno delle sedi regionali e delle Direzioni INAIL. NB: si concorre per una sola Regione e per un solo Ente (INPS o INAIL).

INPS INAIL Regione Posti Direzione / Regione Posti Abruzzo 8 D.R. Piemonte 5 Basilicata 17 Sede Reg. Aosta 1 Emilia-Romagna 44 D.R. Lombardia 13 Friuli-Venezia Giulia 12 D.P. Trento 1 Lazio 19 D.R. Veneto 9 Lombardia 42 D.R. Liguria 3 Marche 4 D.R. Emilia-Romagna 7 Molise 3 D.R. Toscana 6 Piemonte 40 D.R. Umbria 1 Puglia 25 D.R. Marche 1 Sardegna 23 D.R. Lazio 12 Sicilia 16 D.R. Abruzzo 3 Toscana 28 D.R. Molise 2 Trentino-Alto Adige 20 D.R. Campania 8 Umbria 7 D.R. Puglia 7 Veneto 47 D.R. Basilicata 2 D.R. Calabria 5 D.R. Sicilia 3 D.R. Sardegna 4

Concorso Ispettori di vigilanza INPS INAIL 2025: requisiti Possono partecipare i candidati che, alla data di scadenza del bando e alla stipula del contratto, soddisfano i requisiti generali: cittadinanza italiana/UE o altre condizioni ex art. 38 d.lgs. 165/2001;

o altre condizioni ex art. 38 d.lgs. 165/2001; maggiore età ;

; godimento dei diritti civili e politici (per stranieri riferito al Paese di cittadinanza);

(per stranieri riferito al Paese di cittadinanza); idoneità fisica ;

; assenza di destituzioni/dispense o licenziamenti disciplinari ;

; assenza di condanne che impediscano l’assunzione. Sarà possibile partecipare con uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale (es. L-14, L-16, L-18, L-33, L-36),

(es. L-14, L-16, L-18, L-33, L-36), magistrale/specialistica (es. LMG/01 , LM-56 , LM-77 , LM-62 , LM-63 , LM-81 , LM-88 , LM-90 ; e classi 22/S, 64/S, 84/S, 57/S, 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 89/S, 99/S),

(es. , , , , , , , ; e classi 22/S, 64/S, 84/S, 57/S, 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 89/S, 99/S), oppure vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche;

in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche; titoli esteri ammessi con riserva ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 165/2001. La conoscenza adeguata della lingua italiana è richiesta per i candidati non italiani, verificata in sede di colloquio. L’ammissione alle prove avviene con riserva, con possibilità di esclusione in ogni momento se emergono carenze dei requisiti.

Concorso Ispettori di vigilanza INPS INAIL 2025: domanda La domanda si presenta solo online sul Portale inPA, accedendo alla pagina dedicata al concorso attraverso SPID/CIE/CNS o eIDAS. Sarà obbligatorio indicare un indirizzo PEC o un domicilio digitale intestato al candidato.

Il termine per l’invio delle domande sarà noto al momento della pubblicazione del bando su InPA. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti sul portale InPA.

È ammessa una sola posizione tra INPS e INAIL e una sola Regione. Ogni comunicazione (calendari, esiti) avverrà tramite Portale inPA; è previsto un modulo di assistenza sul portale per problemi tecnici. In caso di malfunzionamento certificato di inPA, è possibile una proroga del termine per durata corrispondente.

Concorso Ispettori di vigilanza INPS INAIL 2025: prove La procedura prevede: una prova scritta ,

, una prova orale

valutazione dei titoli (fino a 10 punti), per un punteggio complessivo massimo di 70 punti (30 + 30 + 10). Prova scritta: quesiti a risposta multipla su materie giuridiche, economiche e tecnico-contabili (elenco completo nella sezione successiva). La prova si supera con almeno 21/30; lo svolgimento è informatizzato e la banca dati dei quesiti non sarà pubblicata in anticipo. Prova orale: colloquio sulle stesse materie della scritta, con verifica di inglese e competenze informatiche; superamento con almeno 21/30. Valutazione titoli: master, dottorato e ulteriori lauree coerenti possono valere fino a 10 punti (3+2 per lauree ulteriori; 3 per dottorato; 2 per master II livello, nei limiti e condizioni del bando). I calendari di prove e convocazioni saranno pubblicati su inPA con preavviso minimo 15 giorni e valore di notifica.

Concorso Ispettori di vigilanza INPS INAIL 2025: materie d’esame e come prepararsi Le materie oggetto delle prove saranno le seguenti: diritto amministrativo ,

, diritto civile ,

, diritto commerciale ,

, diritto penale e processuale penale ,

, diritto tributario ,

, diritto dell’Unione europea ,

, diritto del lavoro e legislazione sociale ,

, normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ,

, contabilità aziendale e tecniche di bilancio. Alla prova orale si aggiungono lingua inglese e competenze informatiche.

Il Manuale Concorso 448 Ispettori di Vigilanza, 355 Ispettori INPS e 93 Ispettori INAIL tratta in maniera approfondita tutte le materie previste dal bando per 448 Ispettori di vigilanza INPS-INAIL

Nella sezione online raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro sono disponibili anche:

simulatore di quiz,

sezione di quiz di lingua inglese,

sezione dedicata all’informatica,

Tutor digitale come supporto per ripasso, simulazioni quiz.

Il Manuale è disponibile anche su Amazon.

Concorso Ispettori di vigilanza INPS INAIL 2025: mansioni e stipendio vincitori saranno assunti a tempo pieno e indeterminato e inquadrati nell’area dei funzionari – famiglia professionale “ispettore di vigilanza”. Le mansioni, in coerenza con i compiti istituzionali di INPS e INAIL, comprendono: attività ispettive su rapporti di lavoro,

su rapporti di lavoro, accertamenti su contribuzione e posizioni assicurative,

su contribuzione e posizioni assicurative, vigilanza sul rispetto della normativa previdenziale e assicurativa,

sul rispetto della normativa previdenziale e assicurativa, verifiche su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ottica prevenzionistica,

su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ottica prevenzionistica, redazione di atti e verbali ,

, supporto a procedimenti sanzionatori e recupero crediti. È previsto un periodo di prova di 4 mesi e un obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni. L’assunzione è disposta in via provvisoria, con eventuale visita medica di controllo. Lo stipendio tabellare d’ingresso dell’Area dei Funzionari, in base a quanto stabilito dal CCNL Funzioni Centrali 2022-2024, è di 25.363,13 euro annui, pari a 2.113,59 euro lordi al mese. A questi vanno aggiunti la tredicesima mensilità e le indennità previste dal CCNL e CCNI: le indennità variano per i due Istituti così come il welfare. Lo stipendio totale sarà quindi diverso a seconda dell’Ente scelto.

Concorso Ispettori di vigilanza INPS INAIL 2025: FAQ

1. Posso partecipare per entrambe le amministrazioni (INPS e INAIL)? No. Il bando prevede che ogni candidato possa concorrere per una sola amministrazione e per una sola regione.

2. Serve la PEC per partecipare? Sì. Ogni candidato deve avere una casella PEC personale o un domicilio digitale intestato a sé stesso. Le comunicazioni ufficiali avverranno solo via PEC o tramite il Portale inPA. Non è accettata una PEC di un familiare o del datore di lavoro.

3. Devo pagare qualcosa per iscrivermi al concorso? Sì. È previsto un contributo di partecipazione di 10 euro, da versare seguendo le istruzioni presenti sul Portale inPA durante la compilazione della domanda.

4. Cosa studiare per il concorso? Le materie, previste dal bando e contenute nel Manuale per la preparazione di Maggioli Editore, sono: diritto amministrativo, civile, commerciale, penale e processuale penale;

diritto tributario e dell’Unione europea;

diritto del lavoro e legislazione sociale;

normativa su salute e sicurezza sul lavoro;

contabilità aziendale e tecniche di bilancio;

Inglese e informatica.

Quanto guadagna un Ispettore di vigilanza? Lo stipendio tabellare d’ingresso dell’Area dei Funzionari, in base a quanto stabilito dal CCNL Funzioni Centrali 2022-2024, è di 25.363,13 euro annui, pari a 2.113,59 euro lordi al mese. A questi vanno aggiunti la tredicesima mensilità e le indennità previste dal CCNL e CCNI. Lo stipendio sarà diverso per i due enti perché indennità e welfare saranno diversi.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Foto di copertina: iStock/skynesher