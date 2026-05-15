Concorsi INPS 2026, il CdA aggiorna il piano del personale: assunzioni previste, bandi già avviati e in arrivo

Quali sono i prossimi Concorsi INPS 2026? Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha approvato, con la deliberazione n. 64 del 29 aprile 2026, un aggiornamento della sottosezione 3.3 del PIAO 2026-2028, dedicata al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. Il documento ridisegna il programma assunzionale dell’Istituto alla luce di alcune novità normative e riorganizza la distribuzione dei posti tra le diverse aree professionali.

Il totale delle assunzioni programmate per il 2026 supera le 7.600 unità, un numero che può sembrare sorprendente, ma che va letto con attenzione: la stragrande maggioranza riguarda procedure già autorizzate e in gran parte già bandite negli anni scorsi, non nuovi concorsi. Le vere novità riguardano invece alcune scadenze urgenti, la riallocazione delle assunzioni obbligatorie per categorie protette e una significativa riduzione del programma assunzionale sul budget corrente.

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Cosa prevede la deliberazione del CdA del 29 aprile 2026 L’aggiornamento del PIAO è stato reso necessario principalmente dall’entrata in vigore della legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200. L’articolo 4, comma 11-ter, di quest’ultimo decreto stabilisce che le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse all’anno 2025, già autorizzate nel 2025, possono essere esercitate fino al 30 giugno 2026. In pratica, l’INPS ha ora la possibilità di utilizzare le autorizzazioni assunzionali sul budget 2024 — attivate con il DPCM 7 agosto 2025 — che altrimenti sarebbero decadute. La deliberazione interviene anche su altri due aspetti rilevanti. Il primo riguarda la distribuzione delle 177 assunzioni obbligatorie previste dalla legge 68/1999 (categorie protette): nel piano precedente erano allocate integralmente nell’Area dei Funzionari, mentre ora vengono ripartite tra 62 unità in Area Funzionari (profilo PECS) e 115 unità in Area Assistenti ai servizi. Il secondo riguarda un aggiornamento del dato sulle cessazioni 2025, passate da 959 a 960 unità, con un conseguente aggiornamento del budget assunzionale 2026 a 38.505.126,85 euro. Sul piano organizzativo, il fabbisogno sostenibile complessivo per il triennio 2026-2028 è fissato a 32.562 unità, con una Spesa Potenziale Massima Sostenibile (SPMS) di 1.324.719.344,88 euro. Scarica l’aggiornamento del PIAO in pdf

Quante sono le assunzioni previste nel 2026 Il totale delle assunzioni programmate per il 2026, sommando tutti i budget cumulati nel tempo, è pari a 7.635 unità. È importante capire come si compone questo numero: 4.009 unità derivano da DPCM già autorizzati in anni precedenti, relativi a procedure per la maggior parte già bandite

derivano da DPCM già autorizzati in anni precedenti, relativi a procedure per la maggior parte già bandite 2.485 unità rientrano in autorizzazioni ex lege (il maxiconcorso per 1.069 medici di primo livello ex DL 62/2024, la mobilità obbligatoria ex DL 25/2025, le categorie protette L. 68/1999)

rientrano in autorizzazioni ex lege (il maxiconcorso per 1.069 medici di primo livello ex DL 62/2024, la mobilità obbligatoria ex DL 25/2025, le categorie protette L. 68/1999) 996 unità sono frutto di rimodulazioni di DPCM già autorizzati (cambio di modalità o qualifica)

sono frutto di rimodulazioni di DPCM già autorizzati (cambio di modalità o qualifica) 145 unità soltanto sono finanziate con il budget 2026 corrente, cioè con le risorse derivanti dalle cessazioni verificatesi nel 2025 Quest’ultimo dato merita attenzione: il programma assunzionale sul budget corrente è stato deliberatamente ridotto da 953 a 145 unità, per evitare situazioni di soprannumero rispetto alla dotazione organica, tenuto conto anche del personale in posizione di comando. Tra le 145 unità figurano 103 funzionari PECS e 44 ispettori di vigilanza. Le categorie con il maggior numero di assunzioni previste nel complesso del 2026 sono: Funzionari Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi (PECS): 2.584

Medici di I livello: 1.254

Assistenti ai servizi: 1.155

Funzionari sanitari: 1.030

Assistenti informatici: 500

Ispettori di vigilanza: 483

Funzionari tecnici: 134

Dirigenti di II fascia (amministrativi e informatici): 100

Funzionari informatici: 89

Area Elevate Professionalità (EP): 50

I concorsi INPS già pubblicati La parte più consistente delle assunzioni 2026 fa riferimento a procedure già deliberate e avviate. Di seguito le principali, con il relativo atto di riferimento: Medici di I livello (1.069 posti): concorso bandito ai sensi del DL 62/2024, deliberazione CdA n. 79 del 25 settembre 2024

(1.069 posti): concorso bandito ai sensi del DL 62/2024, deliberazione CdA n. 79 del 25 settembre 2024 Funzionari sanitari (781 posti, psicologi e assistenti sociali): concorso ex DL 62/2024, deliberazione CdA n. 150 del 18 dicembre 2024

(781 posti, psicologi e assistenti sociali): concorso ex DL 62/2024, deliberazione CdA n. 150 del 18 dicembre 2024 Funzionari sanitari (138 posti, infermieri): concorso deliberazione CdA n. 120 del 4 dicembre 2024

(138 posti, infermieri): concorso deliberazione CdA n. 120 del 4 dicembre 2024 Ispettori di vigilanza (355 posti): concorso deliberazione CdA n. 155 dell’8 ottobre 2025

(355 posti): concorso deliberazione CdA n. 155 dell’8 ottobre 2025 Assistenti ai servizi (949 posti): concorso in corso di attivazione tramite convenzione con la Commissione RIPAM

(949 posti): concorso in corso di attivazione tramite convenzione con la Commissione RIPAM Assistenti ai servizi (26 posti aggiuntivi): concorso INPS (deliberazione CdA n. 175/2025) e sede di Bolzano

(26 posti aggiuntivi): concorso INPS (deliberazione CdA n. 175/2025) e sede di Bolzano Assistenti informatici (248 posti): concorso deliberazione CdA n. 246 del 17 dicembre 2025

(248 posti): concorso deliberazione CdA n. 246 del 17 dicembre 2025 Funzionari informatici (88 posti): concorso deliberazione CdA n. 247 del 17 dicembre 2025

(88 posti): concorso deliberazione CdA n. 247 del 17 dicembre 2025 Funzionari PECS (738 posti): avviso di mobilità ex DL 25/2025, deliberazione CdA n. 250 del 17 dicembre 2025

(738 posti): avviso di mobilità ex DL 25/2025, deliberazione CdA n. 250 del 17 dicembre 2025 Funzionari tecnici (134 posti): mobilità deliberazione CdA n. 249 del 17 dicembre 2025

(134 posti): mobilità deliberazione CdA n. 249 del 17 dicembre 2025 Dirigenti di II fascia amministrativi (49 posti concorso INPS + 14 Corso-concorso SNA + 8 mobilità): rispettivamente deliberazioni CdA n. 245, 248 e bando SNA

(49 posti concorso INPS + 14 Corso-concorso SNA + 8 mobilità): rispettivamente deliberazioni CdA n. 245, 248 e bando SNA Professionisti legali di I livello (43 posti): concorso deliberazioni CdA n. 153/2024 e n. 7/2025

(43 posti): concorso deliberazioni CdA n. 153/2024 e n. 7/2025 Area Elevate Professionalità (44 posti da progressione interna + 6 da concorso esterno): deliberazione su budget 2025 e budget 2026

Scorrimenti di graduatoria previsti nel 2026 Alcune assunzioni avverranno senza l’attivazione di un nuovo concorso, attraverso lo scorrimento di graduatorie già approvate. Si tratta di: Medici di I livello (149 posti): scorrimento della graduatoria del concorso per 1.069 unità, deliberazione CdA n. 266 del 30 dicembre 2025

(149 posti): scorrimento della graduatoria del concorso per 1.069 unità, deliberazione CdA n. 266 del 30 dicembre 2025 Medici di II livello (12 posti): scorrimento da procedure precedenti (determinazione commissariale n. 23/2023 e deliberazione CdA n. 27/2025)

(12 posti): scorrimento da procedure precedenti (determinazione commissariale n. 23/2023 e deliberazione CdA n. 27/2025) Professionisti tecnico-edilizi (6 posti): scorrimento graduatoria di concorso pregresso

(6 posti): scorrimento graduatoria di concorso pregresso Professionisti statistico-attuariali (2 posti): scorrimento della procedura conclusa per 7 unità

(2 posti): scorrimento della procedura conclusa per 7 unità Ispettori di vigilanza (5 posti): scorrimento graduatoria

Concorsi INPS 2026: i bandi urgenti da pubblicare entro il 30 giugno Questa è la novità più rilevante dell’aggiornamento del PIAO. In applicazione dell’articolo 4, comma 11-ter, del DL 200/2025, l’INPS deve pubblicare i bandi di concorso o inviare gli avvisi di mobilità entro il 30 giugno 2026 per le autorizzazioni assunzionali sul budget 2024 (DPCM 7 agosto 2025) non ancora esercitate. In caso contrario le autorizzazioni decadranno. Le principali categorie interessate sono: Funzionari PECS (circa 1.007 posti): di questi, 930 tramite concorso e 77 tramite procedura di mobilità, oggetto di rimodulazione richiesta con nota del 24 aprile 2026

(circa 1.007 posti): di questi, 930 tramite concorso e 77 tramite procedura di mobilità, oggetto di rimodulazione richiesta con nota del 24 aprile 2026 Assistenti informatici (251 posti): da richiedere tramite rimodulazione sulla disponibilità residua del DPCM

(251 posti): da richiedere tramite rimodulazione sulla disponibilità residua del DPCM Funzionari sanitari (41 posti: 6 tramite concorso e 35 tramite mobilità)

(41 posti: 6 tramite concorso e 35 tramite mobilità) Medici di I livello (12 posti)

(12 posti) Assistenti ai servizi (15 posti): da richiedere tramite rimodulazione

(15 posti): da richiedere tramite rimodulazione Professionisti tecnico-edilizi di I livello (4 posti)

(4 posti) Medici di II livello (7 posti, tramite scorrimento)

(7 posti, tramite scorrimento) Assistenti tecnici (6 posti): da richiedere tramite rimodulazione

(6 posti): da richiedere tramite rimodulazione Funzionario informatico (1 posto)

(1 posto) Dirigente di I fascia (1 posto): modalità assunzionali ancora da definire con il Dipartimento della Funzione Pubblica

Concorsi INPS in arrivo nel 2027 e nel 2028 A partire dal 2027, il programma assunzionale si normalizza e tutte le procedure saranno finanziate con il budget ordinario annuale (cessazioni dell’anno precedente). I numeri sono significativamente più contenuti rispetto al 2026. Assunzioni previste nel 2027 (763 unità totali, tutte tramite concorso pubblico): Funzionari PECS: 705 (concorso pubblico INPS)

(concorso pubblico INPS) Assistenti ai servizi: 49 (concorso pubblico INPS)

(concorso pubblico INPS) Dirigenti di II fascia amministrativi: 6 (Corso-concorso SNA e concorso INPS)

(Corso-concorso SNA e concorso INPS) Medici di I livello: 2 (scorrimento graduatoria)

(scorrimento graduatoria) Insegnanti: 1 (concorso pubblico INPS) Assunzioni previste nel 2028 (265 unità totali, tutte tramite concorso pubblico INPS): Funzionari PECS: 106

Ispettori di vigilanza: 43

Funzionari informatici: 33

Assistenti ai servizi: 14

Professionisti legali di I livello: 13

Medici di II livello: 12

Funzionari sanitari: 12

Funzionari tecnici: 12

Medici di I livello: 10

Dirigenti di II fascia amministrativi: 6 (Corso-concorso SNA e concorso INPS)

(Corso-concorso SNA e concorso INPS) Professionisti tecnico-edilizi e statistico-attuariali: 3

Dirigente di I fascia: 1 L’organico dell’Istituto, che al 31 dicembre 2025 conta 24.503 unità effettive, è atteso salire a 31.986 unità entro fine 2026 per effetto del consolidamento di tutte le procedure già avviate, per poi stabilizzarsi intorno alle 32.000 unità negli anni successivi in linea con il fabbisogno sostenibile previsto.

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