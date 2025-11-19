Concorso 448 Ispettori Inps Inail 2025, chi partecipa? Tutti i titoli di studio e punteggi

VOLUME

Concorso 448 Ispettori di Vigilanza, 355 Ispettori INPS e 93 Ispettori INAIL

Il manuale presenta in maniera chiara, completa e approfondita tutti gli argomenti richiesti dal bando di concorso per 448 Ispettori di Vigilanza, di questi 355 per l’INPS e 93 per l’INAIL.Il volume presenta, in particolare, le materie che saranno oggetto di tutte le prove: – Diritto amministrativo; – Diritto civile; – Diritto commerciale; – Diritto penale e diritto processuale penale; – Diritto tributario; – Diritto dell’unione europea; – Diritto del lavoro e legislazione sociale, – Sicurezza nei luoghi di lavoro; – Contabilità aziendale e tecniche di bilancio.Nella sezione online raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro sono disponibili anche: – simulatore di quiz, – sezione di quiz di lingua inglese, – sezione dedicata all’informatica, – Tutor digitale come supporto per ripasso, simulazioni quiz.

Autori Vari | Maggioli Editore