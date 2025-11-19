Concorso 448 Ispettori Inps Inail 2025, chi partecipa? Tutti i titoli di studio e punteggi

Chi può partecipare al concorso 448 Ispettori Inps Inail 2025? La buona notizia per i candidati è che si può accedere alla selezione anche con la Laurea triennale, ma saranno importanti anche i titoli ulteriori visto che la selezione prevede anche una valutazione dei titoli.
È inoltre importante ricordare che non possono partecipare i laureandi: i titoli di studio validi per l’accesso e per la valutazione vanno posseduti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande.
Alla luce dei chiarimenti pubblicati su InPA e di quanto riportato nel bando, nei prossimi paragrafi approfondiremo tutti i titoli di studio richiesti per l’accesso al Concorso 448 Ispettori Inps Inail 2025, i titoli che costituiscono punteggio e tutti gli altri requisiti richiesti. Per tutti i dettagli sul concorso rimandiamo invece all’approfondimento dedicato.
Indice
- Concorso 448 Ispettori Inps Inail 2025, chi partecipa? Requisiti generali
- Concorso 448 Ispettori Inps Inail 2025: titoli di studio per l’accesso
- Concorso 448 Ispettori Inps Inail 2025: titoli esteri
- Concorso 448 Ispettori Inps Inail 2025: quali titoli danno punteggio?
- Concorso 448 Ispettori Inps Inail 2025: come prepararsi
Concorso 448 Ispettori Inps Inail 2025, chi partecipa? Requisiti generali
Possono partecipare al Concorso 448 Ispettori Inps Inail 2025 i candidati che, alla data di scadenza del bando e alla stipula del contratto, soddisfano i requisiti generali:
- cittadinanza italiana/UE o altre condizioni ex art. 38 d.lgs. 165/2001;
- maggiore età;
- godimento dei diritti civili e politici (per stranieri riferito al Paese di cittadinanza);
- idoneità fisica;
- assenza di destituzioni/dispense o licenziamenti disciplinari;
- assenza di condanne che impediscano l’assunzione.
Concorso 448 Ispettori Inps Inail 2025: titoli di studio per l’accesso
L’ammissione al concorso è subordinata al possesso di una delle lauree elencate dall’art. 2, comma 1, lett. g) del bando. Ecco l’elenco completo:
Lauree triennali ammesse (L)
- L-14 Scienze dei servizi giuridici
- L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
- L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
- L-33 Scienze economiche
- L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Diplomi di laurea (vecchio ordinamento)
- Giurisprudenza
- Economia e Commercio
- Scienze Politiche
Lauree specialistiche (LS – D.M. 509/1999)
- 22/S Giurisprudenza
- 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica
- 64/S Scienze dell’economia
- 84/S Scienze economico-aziendali
- 57/S Programmazione e gestione dei servizi sociali
- 60/S Relazioni internazionali
- 70/S Scienze della politica
- 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni
- 88/S Cooperazione allo sviluppo
- 89/S Sociologia
- 99/S Studi europei
Lauree magistrali (LM – D.M. 270/2004)
- LMG/01 Giurisprudenza
- LM-56 Scienze dell’economia
- LM-77 Scienze economico-aziendali
- LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
- LM-52 Relazioni internazionali
- LM-62 Scienze della politica
- LM-63 Pubbliche amministrazioni
- LM-81 Cooperazione allo sviluppo
- LM-88 Sociologia e ricerca sociale
- LM-90 Studi europei
Concorso 448 Ispettori Inps Inail 2025: titoli esteri
I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale con riserva, fermo restando che l’istanza di riconoscimento del titolo di studio deve essere presentata, prima della stipula del contratto di lavoro ed entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale.
Concorso 448 Ispettori Inps Inail 2025: quali titoli danno punteggio?
L’articolo 9 del bando stabilisce che i titoli concorrono alla graduatoria con un massimo di 10 punti, attribuiti solo ai candidati che superano la prova orale.
- Laurea magistrale / specialistica / diploma di laurea – 3 punti
- Ulteriore laurea (anche triennale) – 2 punti
- Dottorato di ricerca – 3 punti
- Master di II livello – 2 punti
I titoli devono essere posseduti entro la scadenza del bando, e per essere valutati dovranno essere indicati correttamente all’interno della domanda sul Portale InPA.
Concorso 448 Ispettori Inps Inail 2025: come prepararsi
Il Manuale Concorso 448 Ispettori di Vigilanza, 355 Ispettori INPS e 93 Ispettori INAIL tratta in maniera approfondita tutte le materie previste dal bando per 448 Ispettori di vigilanza INPS-INAIL
Nella sezione online raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro sono disponibili anche:
- simulatore di quiz,
- sezione di quiz di lingua inglese,
- sezione dedicata all’informatica,
- Tutor digitale come supporto per ripasso, simulazioni quiz.
Il Manuale è disponibile anche su Amazon.
Per una preparazione ancora più completa è disponibile il Corso per 448 Istruttori di Vigilanza INPS/INAILstrutturato in pratiche lezioni registrate che è possibile vedere in qualsiasi momento. Il corso è acquistabile con il 30% di sconto per tutto il mese di novembre.
