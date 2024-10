Concorso Medici Inps 2024, 1069 posti: come partecipare

Arriva il Concorso Medici Inps 2024, il primo dei bandi già annunciati dall’Istituto, per il reclutamento a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS.

Il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 giugno, ha introdotto importanti modifiche che riguardano l’accertamento delle condizioni di disabilità, accrescendo le attività, competenze e responsabilità attribuite all’Inps: per questo motivo l’Istituto sta procedendo con il reclutamento di nuovo personale, e questo contingente di 1069 nuovi medici servirà a potenziale le attività medico-legali dell’Istituto.

Concorso Medici Inps 2024: suddivisione posti per Regione Secondo quanto stabilito dal bando di concorso, i 1069 posti sono suddivisi tra le seguenti sedi:

Direzione Regionale/di coordinamento metropolitano Numero posti Abruzzo 28 Basilicata 11 Calabria 55 Campania 57 Emilia-Romagna 79 Friuli-Venezia Giulia 19 Lazio 31 Liguria 26 Lombardia 100 Marche 27 Molise 6 Piemonte 79 Puglia 95 Sardegna 26 Sicilia 102 Toscana 57 Umbria 20 Veneto 64 Roma 76 Milano 43 Napoli 68 Totale 1069

Concorso Medici Inps 2024, 1069 posti: requisiti Per partecipare al concorso per 1069 posti di medico di primo fascia, i requisiti sono: cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero appartenenza a una delle tipologie previste dall’art.38 del d.Igs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso Università o Istituti di istruzione universitaria equiparati;

diploma di specializzazione (già conseguito o in via di conseguimento se al penultimo o ultimo anno) in una delle seguenti discipline: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia;

iscrizione all’albo dell’Ordine professionale dei medici chirurghi.

Sarà possibile inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica attraverso il Portale del Reclutamento "inPA", accedendo a questa pagina autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Una volta effettuata la registrazione, il candidato dovrà compilare il format di candidatura e allegare il "modulo A" entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. All'interno del "Modulo A" si dovranno inserire tutti i titoli che saranno poi valutati.



Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 4 novembre 2024.

Concorso Medici Inps 2024, 1069 posti: prove La selezione si articolerà in: Eventuale prova preselettiva;

Una prova scritta;

Una prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova preselettiva sarà effettuata nel caso in cui si dovessero superare le 3500 domande ricevute. Questa consisterà in 50 quesiti a risposta multipla sulle materie indicate all’interno del bando. La durata della preselezione sarà di 50 minuti. Solo i primi 2700 candidati che ottengono i punteggi migliori, insieme a quelli classificati ex aequo all’ultimo posto utile e ai candidati esentati, potranno accedere alle successive prove concorsuali. Il punteggio della preselezione non concorre alla formazione della graduatoria finale. La prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie di clinica e patologia medica o chirurgica, legislazione sanitaria e sociale, deontologia professionale, ed elementi di medicina legale generale e delle assicurazioni sociali, con particolare riferimento agli ambiti previdenziali e assistenziali. Superano la prova scritta i candidati che ottengono un punteggio minimo di 21/30. La prova orale, riservata a chi ha superato la prova scritta, prevede, oltre alla verifica della conoscenza delle materie della prova scritta, anche l’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese. Anche in questo caso, è necessario ottenere almeno 21/30 per superare la prova. Durante la fase orale verranno valutate anche le attitudini professionali e la capacità di giudizio critico del candidato.

Concorso Medici Inps 2024, 1069 posti: valutazione dei titoli La valutazione dei titoli nel Concorso Medici Inps 2024 per 1069 posti può attribuire un massimo di 30 punti complessivi, suddivisi in diverse categorie: Titoli accademici e di studio (fino a 12 punti): Vengono valutati il voto di laurea in Medicina e Chirurgia, eventuali specializzazioni mediche (con particolare attenzione a quelle di interesse istituzionale come Medicina legale, Medicina del lavoro, Neuropsichiatria infantile, ecc.), dottorati di ricerca e master. Ogni titolo ha un punteggio specifico in base alla sua rilevanza e livello.

(fino a 12 punti): Vengono valutati il voto di laurea in Medicina e Chirurgia, eventuali specializzazioni mediche (con particolare attenzione a quelle di interesse istituzionale come Medicina legale, Medicina del lavoro, Neuropsichiatria infantile, ecc.), dottorati di ricerca e master. Ogni titolo ha un punteggio specifico in base alla sua rilevanza e livello. Titoli di servizio (fino a 10 punti): Viene riconosciuta l’esperienza lavorativa svolta in ambito medico-legale presso strutture pubbliche, sia come dipendente che con contratto autonomo in convenzione. È valutato il servizio prestato in ambito assistenziale e previdenziale, con un punteggio di 0,50 punti per ogni anno solare di attività.

(fino a 10 punti): Viene riconosciuta l’esperienza lavorativa svolta in ambito medico-legale presso strutture pubbliche, sia come dipendente che con contratto autonomo in convenzione. È valutato il servizio prestato in ambito assistenziale e previdenziale, con un punteggio di 0,50 punti per ogni anno solare di attività. Ulteriori titoli accademici e di servizio (fino a 8 punti): Questa categoria include le docenze universitarie, pubblicazioni scientifiche, esperienze professionali diverse e ulteriori titoli di studio accademici che non rientrano nelle prime due categorie. I titoli andranno inseriti all’interno del Modulo A, che sarà allegato alla domanda.

