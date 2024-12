Concorso INPS 2025 in arrivo per 781 Specialisti Aree Psicologiche e Sociali: come funzionerà

In arrivo il bando del Concorso INPS 2025 per 781 Specialisti delle aree psicologiche e sociali, da inquadrare nell’Area Funzionari, famiglia professionale Funzionari sanitari, nei ruoli del personale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il bando è stato approvato dal CdA dell’Istituto del 19 dicembre e sarà pubblicato nei prossimi giorni, ma abbiamo potuto ottenere alcune informazioni prima della pubblicazione, come la suddivisione dei posti e il funzionamento delle prove.

Il concorso si inserisce nell’ambito del rafforzamento delle competenze professionali dell’INPS, con l’obiettivo di garantire un approccio bio-psico-sociale alla valutazione e all’assistenza delle persone con disabilità. Di seguito, approfondiamo i dettagli del bando, inclusi i requisiti, le modalità di candidatura e le prove previste.

Preparati con il Manuale dedicato! FORMATO CARTACEO Concorso INPS 781 Funzionari Sanitari – Aree psicologiche e sociali Il manuale si presenta come utile strumento di studio per tutte le prove del Concorso indetto dall’INPS per 781 Specialisti delle aree psicologiche e sociali, da inquadrare nell’Area Funzionari, famiglia professionale Funzionari sanitari.Il bando di concorso prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:› prova preselettiva: test con domande a risposta multipla sulle materie della prova scritta, inglese e informatica;› prova scritta: quesiti a risposta sintetica o multipla su Psicologia generale, Sociologia generale, Legislazione sociale, Riforma della disabilità;› prova orale: colloquio orale su materie della prova scritta, accertamento della conoscenza della lingua inglese e di informatica e delle capacità attinenti al profilo professionale.Il manuale illustra in maniera chiara e completa tutte le materie oggetto della prova scritta e una selezione di quiz con risposta commentata di lingua inglese e informatica.Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili:- Tutor digitale: assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz;- simulatore online. AA.VV. | Maggioli Editore 2025 29.45 € Scopri di più

Concorso INPS 2025, 781 Specialisti Aree Psicologiche e Sociali: suddivisione posti Il concorso prevede la distribuzione dei 781 posti disponibili presso varie sedi regionali e di coordinamento dell’INPS. Nella tabella seguente è riportata la ripartizione dei posti:

Regione/Coordinamento Posti Abruzzo 17 Basilicata 9 Calabria 37 Campania 48 Emilia Romagna 57 Friuli Venezia Giulia 13 Lazio 23 Liguria 20 Lombardia 74 Marche 19 Molise 4 Piemonte 51 Puglia 65 Sardegna 20 Sicilia 71 Toscana 40 Umbria 15 Veneto 51 Milano 35 Napoli 46 Roma 63 Coordinamento Generale Medico-Legale 3

Concorso INPS 2025, 781 Specialisti Aree Psicologiche e Sociali: requisiti Per la partecipazione al concorso occorrerà essere in possesso dei seguenti requisiti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande: Cittadinanza: Italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure altra cittadinanza conforme a quanto previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001.

Età: Maggiore di 18 anni.

Idoneità fisica: Necessaria per lo svolgimento delle funzioni previste.

Uno dei seguenti Titoli di studio:

Laurea triennale (L-39 – Scienze del Servizio Sociale o L-24 – Scienze e Tecniche Psicologiche).



Diploma di laurea (DL) in Servizio Sociale o Psicologia, oppure titolo equiparato. Titoli conseguiti all’estero devono essere dichiarati equivalenti a quelli italiani.

Iscrizione all’albo professionale: Albo degli Assistenti Sociali o degli Psicologi, o titolo per l’iscrizione.

Godimento dei diritti civili e politici.

Non essere stati destituiti da impieghi presso pubbliche amministrazioni.

Concorso INPS 2025, 781 Specialisti Aree Psicologiche e Sociali: domanda La candidatura deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale del Reclutamento “InPA” (www.inpa.gov.it). Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi utilizzando SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale InPA e sul sito ufficiale dell’INPS, si ricorda che il bando non è ancora stato pubblicato. Una volta completato l’invio, i candidati riceveranno una ricevuta come prova della presentazione. È possibile modificare la candidatura entro la scadenza, ma solo l’ultima versione inviata sarà considerata valida.

I candidati devono disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, necessario per tutte le comunicazioni ufficiali relative al concorso.

Concorso INPS 2025, 781 Specialisti Aree Psicologiche e Sociali: prove Il concorso si svolgerà nelle seguenti fasi: Prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. Se il numero di candidature supera le 3.500 unità, verrà si svolgerà una prova preselettiva. Questa consiste in quesiti a risposta multipla sulle materie della prova scritta, oltre a inglese e informatica. Il punteggio ottenuto nella preselezione non concorre alla graduatoria finale. Accederanno alla prova scritta i primi 2300 candidati, insieme ai i candidati classificatisi ex aequo all’ultimo posto utile per l’ammissione, e ai candidati esentati dalla preselezione ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.104. La prova scritta prevede quesiti a risposta sintetica o multipla sulle seguenti materie: Psicologia generale.

Sociologia generale.

Legislazione sociale.

Riforma della disabilità, con particolare riferimento alla valutazione e assistenza delle persone disabili. Il punteggio massimo è 30/30 e si supera con un minimo di 21/30. La prova orale approfondisce le stesse materie della prova scritta e mira a verificare le competenze tecniche, attitudinali e relazionali dei candidati. Include anche la verifica della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche, potrebbero inoltre essere discussi dei casi pratici. Il punteggio massimo è 30/30 e si supera con un minimo di 21/30.

Concorso INPS 2025, 781 Specialisti Aree Psicologiche e Sociali: come prepararsi

Il Manuale Concorso INPS 781 Funzionari Sanitari – Aree psicologiche e sociali illustra in maniera chiara e completa tutte le materie oggetto della prova scritta e una selezione di quiz con risposta commentata di lingua inglese e informatica.

Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili il Tutor digitale – un assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz – e il simulatore online. Il Manuale è acquistabile anche su Amazon.

Concorso INPS 2025, 781 Specialisti Aree Psicologiche e Sociali: valutazione dei titoli I titoli presentati durante la presentazione della domanda saranno valutati fino a un massimo di 15 punti. Tra i criteri: Votazione del titolo di studio.

Master, dottorati e altre lauree.

Esperienze lavorative rilevanti. La somma dei punteggi ottenuti nelle prove e nella valutazione dei titoli determinerà la graduatoria finale.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Immagine di copertina: iStock/SewcreamStudio