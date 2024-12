Concorso Infermieri Inps, bando per 138 posti: requisiti, domanda, prove

Dopo il bando per 1069 medici, arriva il Concorso Infermieri Inps. Con la deliberazione numero 120 del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2024, l’INPS ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 138 funzionari sanitari. Questi posti sono distribuiti su diverse sedi regionali e metropolitane, garantendo una copertura omogenea su tutto il territorio nazionale.

Possono partecipare gli infermieri iscritti all’Albo, e sono previste tre prove di selezione (preselezione, prova scritta e orale), a cui si aggiungerà la valutazione dei titoli. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti per partecipare, come fare domanda e come funzioneranno le prove, ricordando che non è ancora possibile fare domanda: seguiranno aggiornamenti tempestivi al momento dell’apertura.

Suddivisione posti Concorso Infermieri Inps I 138 posti messi a bando sono distribuiti tra le diverse sedi dell’INPS, come indicato nella tabella sottostante. I candidati possono esprimere la preferenza per una sola struttura (direzione regionale o di coordinamento metropolitano). Questo significa che non è possibile concorrere per più sedi contemporaneamente.

La sede prescelta deve essere indicata al momento della compilazione della domanda di partecipazione.

Direzione regionale o metropolitana Numero di posti Abruzzo 1 Basilicata 1 Calabria 9 Campania 8 Emilia-Romagna 10 Liguria 1 Lombardia 14 Molise 1 Piemonte 16 Puglia 12 Sicilia 8 Toscana 1 Umbria 5 Veneto 11 DCM Milano 6 DCM Napoli 19 DCM Roma 15 Totale 138

Concorso Infermieri Inps, 138 posti: requisiti Per partecipare al Concorso Infermieri INPS per 138 posti, i candidati devono possedere i seguenti requisiti: Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea (o altra idoneità secondo l’art. 38 del D.Lgs. 165/2001).

Maggiore età.

Godimento dei diritti civili e politici.

Idoneità fisica all’impiego.

Assenza di condanne penali che costituiscano un impedimento all’assunzione.

Laurea in Infermieristica (classe L/SNT01), Diploma Universitario di Infermiere o titoli equivalenti riconosciuti.

Iscrizione all’Albo Professionale degli Infermieri (o titolo per l’iscrizione).

Concorso Infermieri Inps, 138 posti: domanda La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite il Portale del Reclutamento InPA collegandosi alla pagina dedicata al concorso. L’accesso alla piattaforma richiede l’autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS.

La compilazione e l’invio della domanda devono essere completati entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando su Inpa. Il bando tuttavia non è ancora stato pubblicato sul Portale. Sarà importante conservare la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, scaricabile al termine del processo.

Il candidato deve inoltre essere in possesso di un indirizzo PEC personale, obbligatorio per ricevere eventuali comunicazioni ufficiali. Per problematiche tecniche, è disponibile un modulo di assistenza direttamente sul Portale InPA.

Concorso Infermieri Inps, 138 posti: prove Come anticipato, la selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Preselezione;

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova preselettiva è prevista solo in caso di oltre 1000 candidature, consiste in un test a risposta multipla sulle materie del programma, oltre a quesiti di inglese e informatica. Non influisce sul punteggio finale, ma serve a selezionare un massimo di 800 candidati per le prove scritte. La prova scritta consisterà in un test che si svolgerà con strumenti digitali e che potrà contenere domande a risposta sintetica o multipla sulle seguenti materie: Anatomia, fisiologia, fisiopatologia e farmacologia igiene ed epidemiologia;

Misure di profilassi ambientale;

Elementi sugli adempimenti medico-legali di competenza dell’INPS;

Etica e deontologia;

Normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. La prova è valutata in trentesimi: superano la fase i candidati con un punteggio minimo di 21/30. La prova orale verterà sugli stessi argomenti della prova scritta, con un accertamento aggiuntivo delle competenze linguistiche (inglese) e informatiche. Durante il colloquio si valuteranno anche casi pratici per esaminare le capacità critiche e decisionali del candidato. Anche questa prova è valutata in trentesimi e si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30.

Concorso Infermieri Inps, 138 posti: valutazione dei titoli Saranno assegnati fino a 10 punti per titoli di studio e servizio, di cui: Fino a 7 punti per titoli di studio;

Fino a 3 punti per titoli di servizio. I titoli da far valutare andranno inseriti durante la presentazione delle domande.

