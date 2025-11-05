Concorso Scuola PNRR3, prova scritta: date, come funziona e cosa studiare. La guida completa

Con la pubblicazione della data della prova scritta si entra nel vivo del Concorso Scuola PNRR3, la selezione bandita con i decreti dipartimentali n. 2938 e 2939 del 9 ottobre 2025 per l’accesso ai ruoli nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posti comuni e di sostegno.
Si tratta della terza tornata concorsuale finanziata dal PNRR e rappresenta il più ampio reclutamento annuale previsto dal Ministero, con assunzioni per 58.135 posti per docenti di ogni ordine e grado distribuite sugli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.
Nei prossimi paragrafi ci concentreremo proprio sulla prova scritta, che si svolgerà a partire dal 27 novembre 2025. Per tutti i dettagli sul concorso rimandiamo invece all’approfondimento dedicato.
Vediamo quindi come funzionerà la prova scritta, quali saranno le materie e come prepararsi al meglio.
Concorso Scuola PNRR3: come funzionerà la prova scritta
La prova scritta sarà computer-based, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa. Le prove si svolgono nella regione per la quale i candidati partecipano al concorso. La durata della prova è pari a 100 minuti, e la prova è composta da 50 quesiti a risposta multipla, così ripartiti: quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:
- 40 quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:
- 10 quesiti di ambito pedagogico;
- 15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;
- 15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;
- 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento
Ogni quesito avrà 4 risposte, di cui una sola giusta, e non ci sarà la pubblicazione dei quesiti prima della prova. La prova scritta avrà un punteggio massimo di 100 punti, e si intenderà superata con un punteggio minimo di 70/100.
Concorso Scuola PNRR3: programma ministeriale ed esempi di quiz commentati
Cliccando sul box in basso sarà possibile scaricare l’Allegato A di cui all’articolo 10 del Decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, contenente la parte generale del programma su cui verteranno le domande della prova scritta e il programma della prova orale
Concorso Scuola PNRR3: quando si svolge la prova scritta?
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato sul Portale InPA e sul sito istituzionale il calendario della prova scritta del Concorso Scuola PNRR3. Questa si terrà in due turni, uno mattutino e uno pomeridiano, dal 27 novembre al 5 dicembre 2025.
In particolare,
- giovedì 27 dicembre si terrà la prova scritta per Infanzia e Primaria;
- 1, 2, 4 e 5 dicembre si terrà la prova scritta per la Scuola Secondaria di I e II grado.
Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8:00 per il turno mattutino e dalle ore 13:30 per
il turno pomeridiano. Lo svolgimento delle prove è previsto dalle ore 9.00 alle ore 10.40 per il turno mattutino
e dalle ore 14.30 alle ore 16.10 per il turno pomeridiano. L’1 dicembre ci sarà solo il turno pomeridiano.
Il calendario completo delle convocazioni sarà pubblicato dagli USR, si consiglia pertanto di monitorare le pagine web del proprio USR di riferimento.
Come prepararsi al meglio alla prova scritta del concorso Scuola PNRR3?
Il Manuale Concorso Scuola PNRR3: Come superare la prova scritta fornisce una preparazione completa sui vari ambiti della Parte generale, oggetto della prova scritta ovvero:
– Legislazione scolastica (Costituzione e autonomia, normative europee, ordinamenti didattici, governance, valutazione degli apprendimenti, inclusione, educazione civica e orientamento);
– Pedagogia (definizione, storia, pedagogia in Italia, scuole attive, pedagogia del ‘900);
– Psicologia generale e dello sviluppo (sviluppo, teorie dello sviluppo umano, teoria dello sviluppo cognitivo, abilità cognitive, intelligenza e creatività, processo di apprendimento, sviluppo emotivo e attaccamento, sviluppo del linguaggio e sviluppo sociale);
– Didattica (didattica generale, modelli, metodi e tecniche didattiche, processo di insegnamento/apprendimento, progettazione, valutazione);
– Tecnologie per la didattica (competenze digitali, PNSD, conoscenze di informatica, sicurezza in rete, tecnologie).
Per aiutare i candidati nelle diverse fasi di studio abbiamo messo a disposizione:
- mappe concettuali e videopillole per semplificare e memorizzare più facilmente i concetti più importanti;
- questionari per ripassare e mettersi alla prova;
- simulatore online con quiz da prove ufficiali per continuare ad esercitarsi;
- tutor digitale come assistente allo studio per tutte le fasi.
Il testo è disponibile anche su Amazon.
La raccolta Concorso Scuola PNRR3 Quiz commentati per la prova scritta contiene una nutrita sezione di quiz commentati su tutti gli argomenti richiesti alla prova scritta, ovvero:
– teorie e metodologie della didattica (ambienti di apprendimento e metodologie, pedagogia e psicologia, normativa, uso delle tecnologie dell’informazione, LIM e sussidi multimediali, CLIL);
– sistema di valutazione scolastico (INVALSI, valutazione degli apprendimenti);
– scuola dell’inclusione (didattica speciale, disabilità certificata, DSA, BES);
– dimensione europea della scuola.
Nella seconda sezione è presente una selezione di simulazioni che aiutano ulteriormente i candidati nell’esercitazione in vista della prova.
Nella sezione online collegata al testo, sarà disponibile un simulatore di quiz online che permetterà di effettuare ulteriori esercitazioni, sia per argomento, sia come simulazione della prova.
Anche questo volume è acquistabile su Amazon.
Infine, la guida Concorso scuola PNRR 3 – Guida essenziale per tutte le prove è un ottimo strumento di studio, ripasso ed esercitazione. Nella prima parte vengono trattate le materie oggetto della prova scritta, mentre la seconda parte contiene una selezione di prove ufficiali dei precedenti anni con cui esercitarsi. Anche questo testo è disponibile su Amazon.
Concorso Scuola PNRR3: il webinar
Nel box sottostante è disponibile il webinar, svolto lo scorso 28 ottobre, nel quale l’Avv. Luisa Di Giacomo, volto social di Diritto.it, e la Prof.ssa Jessica Rivi, docente e formatrice esperta in concorsi scuola, illustrano tutte le novità del Concorso Scuola PNRR3, rispondendo alle domande più frequenti e fornendo consigli per affrontare al meglio le prove.
