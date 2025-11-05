Concorso Scuola PNRR3, prova scritta: date, come funziona e cosa studiare. La guida completa

Con la pubblicazione della data della prova scritta si entra nel vivo del Concorso Scuola PNRR3, la selezione bandita con i decreti dipartimentali n. 2938 e 2939 del 9 ottobre 2025 per l’accesso ai ruoli nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posti comuni e di sostegno.

Si tratta della terza tornata concorsuale finanziata dal PNRR e rappresenta il più ampio reclutamento annuale previsto dal Ministero, con assunzioni per 58.135 posti per docenti di ogni ordine e grado distribuite sugli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Nei prossimi paragrafi ci concentreremo proprio sulla prova scritta, che si svolgerà a partire dal 27 novembre 2025. Per tutti i dettagli sul concorso rimandiamo invece all’approfondimento dedicato.

Vediamo quindi come funzionerà la prova scritta, quali saranno le materie e come prepararsi al meglio.

Concorso Scuola PNRR3: come funzionerà la prova scritta

La prova scritta sarà computer-based, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa. Le prove si svolgono nella regione per la quale i candidati partecipano al concorso. La durata della prova è pari a 100 minuti, e la prova è composta da 50 quesiti a risposta multipla, così ripartiti: quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:

a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti: 10 quesiti di ambito pedagogico;



15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;



15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

Ogni quesito avrà 4 risposte, di cui una sola giusta, e non ci sarà la pubblicazione dei quesiti prima della prova. La prova scritta avrà un punteggio massimo di 100 punti, e si intenderà superata con un punteggio minimo di 70/100.