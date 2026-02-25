Concorso Ministero della Cultura 2026, bando 577 Funzionari: riaperte le domande per Architetti

Ci sono alcune importanti novità per il Concorso Ministero Cultura 2026 per 577 funzionari: sono stati riaperti i termini di partecipazione per il profilo di Funzionario architetto (Codice 01) e sono stati modificati i requisiti di accesso relativi all’abilitazione professionale. La nuova scadenza per presentare domanda è fissata al 10 marzo 2026 alle ore 23:59.
Il concorso pubblico, gestito dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero della Cultura, prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 577 funzionari nell’Area funzionari, famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
In questo articolo vediamo tutti i profili previsti, i requisiti di accesso per ciascun codice, le materie delle prove, le modalità di domanda e cosa cambia dopo la riapertura dei termini.
Concorso Ministero della Cultura 2026, bando 577 Funzionari: per chi ha fretta
- Posti totali: 577 funzionari Area III (Area funzionari)
- Profili: Architetti (100), Bibliotecari (300), Archivisti (167), Archeologi (10)
- Scadenza domanda: Solo per Architetti: 10 marzo 2026 ore 23:59. Domande scadute per gli altri profili
- Domanda: esclusivamente online su Portale inPA con SPID/CIE/CNS/eIDAS
- Quota di partecipazione: 10 euro per ciascun codice
- Prove: una prova scritta + una prova orale (nessuna preselettiva)
- Banca dati: non prevista
Concorso Ministero della Cultura 2026: suddivisione posti e riserve
Il Concorso Ministero della Cultura 2026 mette a disposizione:
- 100 posti di Funzionario architetto (Codice 01)
- 300 posti di Funzionario bibliotecario (Codice 02)
- 167 posti di Funzionario archivista (Codice 03)
- 10 posti di Funzionario archeologo (Codice 04)
Sono previste riserve di legge, tra cui:
- 30% per volontari delle Forze armate;
- 15% per operatori volontari del servizio civile universale (o nazionale);
- una riserva fino al 40% per personale a tempo determinato che abbia maturato almeno 36 mesi di servizio, nei limiti previsti dalla normativa.
Concorso Ministero della Cultura 2026: chi può partecipare?
Per tutti i profili è richiesto:
- cittadinanza italiana o requisiti equiparati;
- maggiore età;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica all’impiego;
- assenza di cause di esclusione dalla pubblica amministrazione;
- assenza di condanne che impediscano l’assunzione;
Sono poi previsti titoli di studio specifici per ogni concorso. Con l’aggiornamento del 23 febbraio scorso, possono partecipare per il codice 01 anche i candidati iscritti all’Albo nelle sezioni Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, mentre il bando iniziale prevedeva l’accesso ai soli iscritti nella sezione Architetti.
Ecco tutti i requisiti specifici per ogni profilo:
|Profilo
|Laurea magistrale richiesta
|Titolo aggiuntivo obbligatorio
|Abilitazione richiesta
|Note
|Funzionario Architetto (100 posti)
|LM-3, LM-4, LM-10, LM-48, LM-75 o equiparate
|Diploma di specializzazione oppure dottorato oppure master universitario II livello in materie attinenti al patrimonio culturale oppure diploma di scuola di alta formazione MiC
|Abilitazione all’esercizio di una professione regolamentata afferente alla Sezione A dell’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
|Requisito modificato con riapertura termini
|Funzionario Bibliotecario (300 posti)
|LM-5 o titolo equiparato
|Diploma di specializzazione oppure dottorato oppure master II livello in materie attinenti al patrimonio culturale oppure diploma scuola di alta formazione MiC
|Non prevista
|Percorso alternativo con specializzazione in beni librari
|Funzionario Archivista (167 posti)
|LM-5 o titolo equiparato
|Diploma di specializzazione oppure dottorato oppure master II livello in materie attinenti al patrimonio culturale oppure diploma scuola MiC
|Non prevista
|Alternativa con scuole di archivistica, paleografia e diplomatica
|Funzionario Archeologo (10 posti)
|LM-2 o titolo equiparato
|Diploma di specializzazione oppure dottorato oppure master II livello attinente alla posizione
|Non prevista
|Profilo con minori posti disponibili
Come si presenta la domanda su inPA?
La domanda si presenta esclusivamente online sul Portale inPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso. Per accedere è necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. È obbligatorio disporre di un indirizzo PEC personale o domicilio digitale.
È previsto il pagamento di una quota di partecipazione pari a 10 euro per ciascun codice scelto. Il versamento va effettuato entro la scadenza.
In caso di più invii, viene considerata valida esclusivamente la domanda trasmessa per ultima entro il termine.
NB: le domande sono state riaperte solo per il Codice 01 (Architetti), e fino alle 23:59 del 10 marzo 2026. Per tutti gli altri profili le domande sono scadute lo scorso 14 gennaio.
Le prove del Concorso Ministero della Cultura 2025 per 577 Funzionari
Il concorso Ministero della Cultura 2026 si articola in:
- una prova scritta;
- una prova orale.
Non è prevista prova preselettiva.
La prova scritta consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti, con punteggio massimo di 30 punti, e si intende superata con almeno 21/30. La struttura è identica per tutti i profili ma con materie specialistiche differenti. Di queste 40 domande, 10 saranno sulle materie comuni e 15 sulle materie specifiche.
Le materie comuni a tutti i profili sono:
- Diritto amministrativo (contratti pubblici, lavoro pubblico, responsabilità, procedimento e accesso)
- Diritto civile (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale)
- Diritto penale (reati contro la PA)
- Codice dell’Amministrazione digitale
- Elementi di economia pubblica e contabilità di Stato
- Normativa europea di settore
- Diritto del patrimonio culturale
- Struttura e organizzazione del Ministero della Cultura
Materie specifiche per profilo:
- Architetti: architettura e beni architettonici; tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico.
- Bibliotecari: biblioteconomia e beni librari; tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico.
- Archivisti: archivistica; tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico.
- Archeologi: archeologia e beni archeologici, anche subacquei; archeologia preventiva; tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico.
Sono inoltre previsti:
- 8 quesiti di logica e ragionamento;
- 7 quesiti situazionali.
Come funziona la prova orale?
La prova orale del Concorso Ministero della Cultura 2026 consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie della prova scritta. Sarà inoltre accertata:
- la conoscenza della lingua inglese (livello almeno B1);
- la conoscenza delle competenze informatiche e digitali.
Anche l’orale è superato con almeno 21/30.
La graduatoria finale è formata sommando il punteggio della prova scritta e della prova orale.
I vincitori sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della Cultura, Area funzionari, famiglia tecnico-specialistica per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
Come prepararsi al Concorso Ministero della Cultura 2026?
Il volume Concorso Ministero della Cultura 577 Funzionari, 300 Funzionari Bibliotecari (Cod.02) e 167 Funzionari Archivisti (Cod.03) Manuale completo per tutte le prove – CONFORME AL BANDO è il testo consigliato per la preparazione al Concorso Ministero della Cultura 2026, in particolare per i 300 Bibliotecari e 167 Archivisti. Il testo è acquistabile anche su Amazon.
Concorso Ministero della Cultura 2026, 577 Funzionari: le FAQ aggiornate
Chi può partecipare al concorso dopo la modifica dei requisiti per architetti?
Possono partecipare i candidati in possesso della laurea magistrale richiesta, di un titolo post lauream tra quelli indicati e dell’abilitazione all’esercizio di una professione regolamentata afferente alla Sezione A dell’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. I requisiti devono essere posseduti entro la scadenza del 10 marzo 2026 e mantenuti fino alla firma del contratto.
Si può modificare una domanda già inviata?
Sì. È possibile inviare una nuova domanda entro la scadenza. In caso di più invii, viene considerata valida solo l’ultima domanda trasmessa correttamente sul portale inPA entro il termine previsto.
È prevista la pubblicazione di una banca dati dei quesiti?
No. Il concorso non prevede la pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti della prova scritta. I candidati dovranno prepararsi sulle materie indicate nel bando ufficiale, che comprendono sia discipline giuridiche comuni sia materie tecniche specifiche per ciascun profilo.
Posso partecipare a più codici di concorso nel Concorso Ministero Cultura 2026?
Sì, è possibile presentare domanda per più codici di concorso tra quelli previsti dal bando (Architetto, Bibliotecario, Archivista, Archeologo), purché si sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per ciascun profilo.
La candidatura deve essere inoltrata separatamente per ogni codice scelto tramite il Portale inPA. Per ciascuna domanda è inoltre necessario effettuare il pagamento della quota di partecipazione di 10 euro.
