Concorso Ministero della Cultura 2026, bando 577 Funzionari: riaperte le domande per Architetti

Un manuale completo, aggiornato e strutturato per prepararsi in modo efficace al concorso indetto dal Ministero della Cultura per 577 Funzionari, di cui 300 Bibliotecari e 167 Archivisti.Il volume offre una trattazione chiara e approfondita di tutte le materie previste dal bando, con un approccio sistematico che integra teoria, normativa aggiornata e strumenti operativi di supporto allo studio. Grazie all’integrazione con il Tutor Digitale e il simulatore online, il candidato può organizzare lo studio, ripassare gli argomenti chiave ed esercitarsi in vista delle prove concorsuali. Cosa trovi nel volume- Diritto amministrativo, con focus su procedimento amministrativo, lavoro pubblico, responsabilità dei dipendenti, trasparenza e anticorruzione- Diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione- Diritto civile, con attenzione alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale- Codice dell’Amministrazione Digitale, digitalizzazione e gestione documentale- Elementi di economia pubblica e contabilità di Stato- Diritto del patrimonio culturale, tutela, conservazione e valorizzazione- Struttura e organizzazione del Ministero della Cultura- Biblioteconomia e beni librari, gestione delle collezioni, servizi, catalogazione e biblioteca digitale- Archivistica, normativa, organizzazione, descrizione e conservazione degli archivi Contenuti digitali inclusiCon l’acquisto del volume è incluso l’accesso a una sezione online riservata con:- Quiz di lingua inglese- Teoria e quiz di informatica- Quiz situazionali- Quiz logico-deduttiviNormativa europea inerente al settore di competenza Inoltre, il Tutor Digitale supporta il candidato nello studio con: spiegazione e ripasso degli argomenti – creazione di mappe e schemi- piano di studio personalizzato- simulazioni delle prove Perché scegliere questo manuale- Copertura integrale del programma d’esame- Impostazione chiara e progressiva, adatta allo studio autonomo- Aggiornamento normativo puntuale- Integrazione tra manuale cartaceo e strumenti digitali- Un unico volume per affrontare tutte le prove del concorso Preparati in modo strutturato e consapevole al concorso del Ministero della Cultura.Studia con un manuale completo, aggiornato e supportato da strumenti digitali avanzati.

AA.VV. | Maggioli Editore 2026