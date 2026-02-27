Concorsi Pubblici marzo 2026: bandi in scadenza per migliaia di posti

Concorsi Pubblici marzo 2026: il mese di marzo si apre con un calendario denso di scadenze e opportunità rilevanti per chi cerca lavoro nel settore pubblico. Tra bandi nazionali e selezioni europee, sono in gioco migliaia di posti riservati a profili diplomati e laureati, con procedure che spaziano dalla sicurezza penitenziaria alla tutela del patrimonio culturale, fino all’ambìto accesso alle istituzioni dell’Unione Europea.

Il concorso più importante per numeri è senza dubbio quello per 3.350 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, con domande aperte fino al 18 marzo e requisito minimo il diploma di scuola superiore. Altrettanto significativo è il Concorso EPSO AD5 per 1.490 funzionari amministratori delle istituzioni UE, aperto anche ai laureandi, con scadenza il 10 marzo. Sempre entro il 10 marzo chiudono anche le domande (riaperte) per il profilo di Funzionario Architetto al Ministero della Cultura. Infine, il Comune di Milano cerca 15 Istruttori amministrativi-contabili con scadenza il 27 marzo.

Nei prossimi paragrafi trovi tutti i dettagli sui principali concorsi pubblici marzo 2026: posti disponibili, requisiti di accesso, prove previste e come fare domanda.

Concorsi Pubblici marzo 2026: 577 Funzionari al Ministero della Cultura Il concorso Ministero della Cultura 2026 per 577 funzionari era già in essere da gennaio, ma marzo porta con sé un’importante novità: sono stati riaperti i termini di partecipazione per il profilo di Funzionario Architetto (Codice 01) e sono stati contestualmente modificati i requisiti di accesso relativi all’abilitazione professionale. La nuova scadenza per presentare domanda è fissata al 10 marzo 2026 alle ore 23:59. La procedura, gestita dalla Commissione RIPAM per conto del MiC, prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato nell’Area funzionari, famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I quattro profili complessivi del bando sono: 100 posti – Funzionario Architetto (Codice 01) – domande ancora aperte fino al 10 marzo

– Funzionario Architetto (Codice 01) – domande ancora aperte fino al 10 marzo 300 posti – Funzionario Bibliotecario (Codice 02) – domande scadute il 14 gennaio

– Funzionario Bibliotecario (Codice 02) – domande scadute il 14 gennaio 167 posti – Funzionario Archivista (Codice 03) – domande scadute il 14 gennaio

– Funzionario Archivista (Codice 03) – domande scadute il 14 gennaio 10 posti – Funzionario Archeologo (Codice 04) – domande scadute il 14 gennaio Il provvedimento di modifica del 23 febbraio ha esteso la partecipazione al profilo Architetto anche ai candidati iscritti all’Albo nelle sezioni Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (non più solo Architetti in senso stretto). È richiesta laurea magistrale in discipline attinenti (LM-3, LM-4, LM-10, LM-48, LM-75 o equiparate), più un titolo post lauream tra diploma di specializzazione, dottorato, master di II livello o diploma di scuola di alta formazione MiC.

Concorso Ministero della Cultura 2026: riepilogo rapido Posti aperti ora: 100 Funzionari Architetti (Codice 01)

100 Funzionari Architetti (Codice 01) Scadenza domanda: 10 marzo 2026, ore 23:59

10 marzo 2026, ore 23:59 Domanda: esclusivamente online sul Portale inPA

esclusivamente online sul Portale inPA Quota di partecipazione: 10 euro

10 euro Prove: prova scritta (40 quesiti a risposta multipla, 60 min) + prova orale

prova scritta (40 quesiti a risposta multipla, 60 min) + prova orale Nessuna banca dati e nessuna preselettiva

La prova scritta è strutturata in 40 domande a risposta multipla da svolgere in 60 minuti: 10 su materie comuni, 15 su materie specifiche per profilo, 8 di logica e 7 situazionali. La prova è superata con almeno 21/30. La prova orale verifica le materie scritte, la conoscenza dell’inglese (B1 minimo) e le competenze informatiche.

Per tutti i dettagli su requisiti, materie e modalità di candidatura leggi l’articolo dedicato al Concorso Ministero della Cultura 2026.

Concorsi Pubblici marzo 2026: 1.490 Amministratori EPSO per le istituzioni UE Il concorso EPSO AD5 2026 è la grande opportunità del mese per chi vuole lavorare nelle istituzioni dell’Unione Europea. L’EPSO (Ufficio europeo di selezione del personale) ha pubblicato il bando per il concorso generale per Amministratori di grado AD 5, con l’obiettivo di costituire un elenco di riserva da 1.490 funzionari a cui attingeranno Commissione, Parlamento e Consiglio UE. La scadenza per presentare domanda è fissata al 10 marzo 2026 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles). Si tratta di una selezione particolarmente inclusiva: non è richiesta alcuna esperienza professionale pregressa e possono partecipare anche i laureandi. La laurea triennale (o equiparata) può essere conseguita fino al 30 settembre 2026, dunque ben dopo la scadenza della domanda.

Concorso EPSO AD5 2026: riepilogo rapido Posti: 1.490 (elenco di riserva)

1.490 (elenco di riserva) Scadenza domanda: 10 marzo 2026, ore 12:00 (ora di Bruxelles)

10 marzo 2026, ore 12:00 (ora di Bruxelles) Domanda: esclusivamente online su EU Careers

esclusivamente online su EU Careers Titolo richiesto: laurea triennale (anche da conseguire entro il 30/09/2026)

laurea triennale (anche da conseguire entro il 30/09/2026) Esperienza richiesta: nessuna

nessuna Prove: test di ragionamento (L1) + Conoscenza UE + Competenze digitali + Prova scritta EUFTE (L2), tutte da remoto

test di ragionamento (L1) + Conoscenza UE + Competenze digitali + Prova scritta EUFTE (L2), tutte da remoto Stipendio netto indicativo: 4.800–5.000 euro/mese per funzionario non sposato espatriato a Bruxelles

Il concorso per funzionari UE si articola in quattro prove da remoto (online proctored sulla piattaforma TAO):

Test di ragionamento verbale, numerico e astratto (Lingua 1, es. italiano) – il punteggio nel verbale pesa il 35% della graduatoria finale;

(Lingua 1, es. italiano) – il punteggio nel verbale pesa il 35% della graduatoria finale; Test di conoscenza dell’UE (30 domande, punteggio minimo 15/30, peso 25%);

(30 domande, punteggio minimo 15/30, peso 25%); Test di competenze digitali basato sul quadro DigComp 2.2 (40 domande, minimo 20/40, peso 25%);

basato sul quadro DigComp 2.2 (40 domande, minimo 20/40, peso 25%); Prova scritta EUFTE di comunicazione istituzionale (minimo 5/10, peso 15%).

Le domande si presentano tramite la piattaforma EU Careers, previa creazione di un account EU Login. Entro la stessa scadenza va caricata la scansione del documento d’identità; i titoli di studio, invece, possono essere caricati fino al 7 ottobre 2026.

Per tutti i dettagli su requisiti, prove, lingue e stipendio leggi l’articolo dedicato al Concorso EPSO AD5 Amministratori 2026.

Concorsi Pubblici marzo 2026: 3.350 allievi agenti Polizia Penitenziaria Il concorso Polizia Penitenziaria 2026 è la selezione più rilevante per numeri dell’intero mese di marzo. Il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha bandito il reclutamento di 3.350 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, suddivisi tra ruolo maschile (3.048) e femminile (302). Le domande scadono il 18 marzo 2026 alle ore 23:59. Il bando prevede due distinti canali di accesso, ai quali è possibile candidarsi per uno solo: 2.010 posti (concorso per esame e titoli): riservati ai volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e ai VFP1 e VFP4 in servizio da almeno 12 mesi o in congedo dopo almeno 12 mesi di servizio. Limite d’età: 25 anni (elevabile in relazione al servizio militare).

(concorso per esame e titoli): riservati ai volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e ai VFP1 e VFP4 in servizio da almeno 12 mesi o in congedo dopo almeno 12 mesi di servizio. Limite d’età: 25 anni (elevabile in relazione al servizio militare). 1.340 posti (concorso per esame): aperto ai cittadini italiani. Limite d’età: 28 anni non compiuti.

Concorso Polizia Penitenziaria 2026: riepilogo rapido Posti: 3.350 (3.048 uomini + 302 donne)

3.350 (3.048 uomini + 302 donne) Scadenza domanda: 18 marzo 2026, ore 23:59

18 marzo 2026, ore 23:59 Domanda: solo online sul portale del Ministero della Giustizia tramite SPID

solo online sul portale del Ministero della Giustizia tramite SPID Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo grado (per civili e VFP dal 1° gennaio 2021)

diploma di scuola secondaria di secondo grado (per civili e VFP dal 1° gennaio 2021) Prove: prova scritta a risposta multipla + prove di efficienza fisica + accertamenti psico-fisici + accertamenti attitudinali

La prova scritta consiste in domande a risposta multipla su argomenti di cultura generale e materie della scuola dell’obbligo; la sufficienza è fissata a 6/10. Chi supera la prova scritta accede alle prove fisiche: per gli uomini corsa 1000 m in 4’15”, salto in alto 1,10 m e 12 piegamenti sulle braccia; per le donne le soglie sono rispettivamente 5’15”, 0,90 m e 7 piegamenti. Seguono poi gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, che comprendono test collettivi, individuali e un colloquio.

È richiesto il certificato di idoneità sportiva agonistica per atletica leggera in corso di validità per le prove fisiche. I posti non coperti nel concorso riservato possono essere assegnati agli idonei non vincitori dell’altro concorso, in ordine di graduatoria.

Per tutti i dettagli su posti, requisiti, prove fisiche e accertamenti sanitari leggi l’articolo dedicato al Concorso 3350 allievi agenti Polizia Penitenziaria 2026.

Concorsi Pubblici marzo 2026: 15 posti al Comune di Milano per diplomati Tra i concorsi per enti locali con scadenza a marzo 2026, spicca la selezione del Comune di Milano per 15 Istruttori dei Servizi Amministrativi-Contabili, da assumere a tempo pieno e indeterminato nell’Area degli Istruttori. La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del 27 marzo 2026 esclusivamente tramite il portale inPA. Il profilo è aperto ai diplomati (diploma di scuola secondaria di secondo grado che consenta l’accesso all’università) e riguarda una delle figure più richieste negli enti locali: l’istruttore amministrativo-contabile gestisce atti e provvedimenti, istruttorie, contabilità, rendicontazione e rapporti con l’utenza interna ed esterna.

Concorso Comune di Milano 2026: riepilogo rapido Posti: 15 Istruttori amministrativi-contabili (tempo indeterminato)

15 Istruttori amministrativi-contabili (tempo indeterminato) Scadenza domanda: 27 marzo 2026, ore 12:00

27 marzo 2026, ore 12:00 Domanda: solo online su portale inPA con SPID/CIE/CNS/eIDAS

solo online su portale inPA con SPID/CIE/CNS/eIDAS Quota di partecipazione: 10 euro tramite PagoPA

10 euro tramite PagoPA Prove: eventuale preselezione digitale da remoto → prova scritta digitale da remoto → prova orale in presenza

eventuale preselezione digitale da remoto → prova scritta digitale da remoto → prova orale in presenza Prove a partire dal: 21 aprile 2026

21 aprile 2026 Stipendio base: 21.392,87 euro annui lordi (CCNL 2019-2021)

La procedura può prevedere una preselezione (in caso di elevato numero di domande), svolta in modalità digitale da remoto, con quesiti a risposta multipla di logica e/o sulle materie d’esame. Il punteggio della preselezione non incide sulla graduatoria finale. Sia la prova scritta che l’eventuale preselezione si svolgeranno da remoto; la prova orale si terrà in presenza. Per superare scritto e orale è richiesto un punteggio di almeno 21/30.

Le materie d’esame principali includono: ordinamento istituzionale e contabile degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), pubblico impiego, diritto amministrativo (trasparenza, privacy, anticorruzione), sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), lingua inglese e competenze informatiche. Tra le riserve previste, 5 posti sono riservati ai volontari delle Forze Armate e 2 agli operatori del servizio civile.

Il vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione è di cinque anni. Il Comune di Milano prevede anche un articolato sistema di welfare aziendale: agevolazioni per i trasporti (ATM, Trenord, Trenitalia), convenzioni parcheggi, servizio di supporto psicologico e soggiorni convenzionati.

Per tutti i dettagli su requisiti, materie, stipendio e procedura leggi l’articolo dedicato al Concorso Comune di Milano 2026 per 15 diplomati.

Riepilogo concorsi pubblici marzo 2026: tabella scadenze

Concorso Posti Titolo richiesto Scadenza domanda Ministero della Cultura – Funzionario Architetto (Cod. 01) 100 Laurea magistrale + abilitazione Albo sez. A 10 marzo 2026, ore 23:59 EPSO AD5 – Amministratori istituzioni UE 1.490 Laurea triennale (anche da conseguire entro il 30/09/2026) 10 marzo 2026, ore 12:00 (Bruxelles) Polizia Penitenziaria – Allievi agenti 3.350 Diploma di scuola superiore (per civili) 18 marzo 2026, ore 23:59 Comune di Milano – Istruttori amm.-contabili 15 Diploma di scuola superiore 27 marzo 2026, ore 12:00

Foto di copertina: iStock/Wongsakorn Napaeng