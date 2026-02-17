Concorso Comune Milano 2026: 15 posti per diplomati, domanda entro il 27 marzo

Arriva un nuovo Concorso Comune Milano 2026: Il Comune di Milano ha avviato una selezione pubblica per 15 Istruttori dei Servizi Amministrativi-Contabili, da assumere a tempo pieno e indeterminato nell’Area degli Istruttori. Si tratta di una delle figure più richieste negli enti locali, con compiti amministrativi e contabili centrali nella gestione delle attività comunali.

Il concorso è aperto ai diplomati e prevede prova scritta e orale, con eventuale preselezione. Le domande si presentano esclusivamente online tramite il portale inPA entro fine marzo. In questo articolo vediamo requisiti, modalità di candidatura, prove, materie d’esame, stipendio e cosa sapere prima di inviare la domanda per il Concorso Comune Milano 2026.

Concorso Comune Milano 2026: per chi ha fretta Ente: Comune di Milano

Comune di Milano Posti: 15 Istruttori dei Servizi Amministrativi-Contabili (tempo indeterminato)

15 Istruttori dei Servizi Amministrativi-Contabili (tempo indeterminato) Scadenza domanda: 27 marzo 2026, ore 12:00

27 marzo 2026, ore 12:00 Domanda: solo online su portale inPA con SPID/CIE/CNS/eIDAS

solo online su portale inPA con SPID/CIE/CNS/eIDAS Prove: eventuale preselezione, prova scritta digitale da remoto, prova orale in presenza

eventuale preselezione, prova scritta digitale da remoto, prova orale in presenza Stipendio base: 21.392,87 euro annui lordi

21.392,87 euro annui lordi Bando ufficiale: Scaricalo qui

Concorso Comune Milano 2026: posti disponibili e riserve I posti messi a concorso sono 15, a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di Istruttore dei Servizi Amministrativi-Contabili.

Il numero dei posti è subordinato all’esito delle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente: in caso di copertura totale tramite tali procedure, la selezione potrà essere revocata; in caso di copertura parziale, si procederà per i posti residui. Sono previste specifiche riserve: 5 posti riservati ai volontari delle Forze Armate;

riservati ai volontari delle Forze Armate; 2 posti riservati agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dal D.P.R. 487/1994. Poiché nel profilo la percentuale di donne supera il 30% rispetto agli uomini, si applica il titolo di preferenza a favore del genere maschile.

Concorso Comune Milano 2026: requisiti Per partecipare al Concorso Comune Milano 2026 è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado che consenta l’accesso all’università. Sono ammessi anche titoli conseguiti all’estero, con le procedure di riconoscimento previste.

Tra gli altri requisiti principali: cittadinanza italiana o di uno Stato UE (o altre condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001);

età non inferiore a 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (per chi tenuto).

Come fare domanda sul portale inPA La domanda si presenta esclusivamente online sul portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o identità digitale eIDAS.

Il termine è fissato alle ore 12:00 del 27 marzo 2026. Dopo tale orario il sistema non consente l’invio.

Per candidarsi occorre: collegarsi al portale inPA;

compilare il form relativo al concorso (disponibile cliccando qui);

indicare un indirizzo PEC personale o domicilio digitale;

versare la tassa di concorso di 10 euro tramite PagoPA;

tramite PagoPA; verificare e inoltrare la candidatura. Al termine viene rilasciata una ricevuta con codice ID associato alla domanda. Le comunicazioni ufficiali avverranno tramite pubblicazione sul sito del Comune di Milano e su inPA.

Le prove del Concorso Comune Milano 2026: preselezione, scritto e orale La procedura prevede: eventuale prova preselettiva (digitale da remoto), con quesiti a risposta multipla di logica e/o sulle materie d’esame;

(digitale da remoto), con quesiti a risposta multipla di logica e/o sulle materie d’esame; prova scritta , svolta in modalità digitale da remoto;

, svolta in modalità digitale da remoto; prova orale, in presenza. La preselezione potrà essere attivata in base al numero di domande pervenute e non incide sul punteggio finale. Per superare la prova scritta è necessario ottenere almeno 21/30. Lo stesso punteggio minimo è richiesto per la prova orale. Il punteggio finale è dato dalla somma di scritto e orale.

L’eventuale preselezione o, in sua assenza, la prova scritta si svolgerà a partire dal 21 aprile 2026. Le date dettagliate saranno pubblicate con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.

Materie d’esame e come prepararsi al Concorso Comune Milano 2026 Le prove verificano le conoscenze tecniche e le competenze trasversali richieste al profilo. Tra le principali materie: Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali (D.Lgs. 267/2000);

Pubblico impiego e responsabilità del dipendente;

Diritto amministrativo (atti, procedimento, trasparenza, anticorruzione, privacy, contratti pubblici);

Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);

Reati contro la Pubblica Amministrazione;

Lingua inglese;

Competenze informatiche. Accanto alle conoscenze teoriche, vengono valutate capacità di analisi, problem solving, autonomia operativa e gestione delle relazioni.

Per la preparazione si consiglia il Manuale Concorso Istruttore e Istruttore direttivo contabile – Area economico-finanziaria Cat. C e D negli Enti locali che tratta in maniera esaustiva le principali materie richieste dal bando. Nella sezione online disponibili inoltre il simulatore di quiz e l’innovativo Tutor digitale per ripasso e studio mirato. Il testo è disponibile anche su Amazon

Graduatoria, assunzione e periodo di prova La graduatoria finale è formata in ordine decrescente di punteggio ed è pubblicata sul sito del Comune di Milano e sull’Albo Pretorio online.

È prevista anche la possibilità di una graduatoria provvisoria per assunzioni a tempo determinato, in attesa dell’approvazione definitiva. Le vincitrici e i vincitori sono assunti con periodo di prova di sei mesi. È previsto un vincolo di permanenza di cinque anni nella sede di prima assegnazione.

Cosa fa e quanto guadagna un Istruttore dei servizi Amministrativi-Contabili del Comune di Milano? L’Istruttore dei Servizi Amministrativi-Contabili svolge attività di natura amministrativa con autonomia operativa nei limiti delle direttive ricevute. Il ruolo è centrale nel funzionamento degli uffici comunali.

In concreto, la figura si occupa di: predisposizione di atti, provvedimenti e documenti amministrativi;

gestione dell’istruttoria delle pratiche;

attività connesse alle diverse fasi della contabilità generale e analitica;

raccolta ed elaborazione di dati in ambito amministrativo e contabile;

monitoraggio e rendicontazione delle attività, anche con strumenti informatici;

gestione dei rapporti con l’utenza interna ed esterna. Il profilo richiede quindi una buona conoscenza dei processi amministrativi degli enti locali, capacità organizzative, autonomia nella gestione del lavoro assegnato e competenze digitali nell’utilizzo di software gestionali e strumenti di office automation. Per il profilo di Istruttore – Area degli Istruttori (Comparto Funzioni Locali) – è previsto uno stipendio iniziale annuo lordo pari a 21.392,87 euro, secondo il CCNL 2019-2021.

A questo importo si aggiungono: indennità di comparto;

tredicesima mensilità;

eventuali emolumenti accessori previsti dal contratto;

trattamento accessorio legato all’organizzazione dell’ente. Oltre alla retribuzione, il Comune di Milano prevede una serie di misure di welfare aziendale finalizzate al benessere dei dipendenti. Tra queste: agevolazioni per il trasporto pubblico (ATM, Trenord, Trenitalia);

convenzioni parcheggi SEA ViaMilano;

possibilità di fruire del pasto in convenzione con esercizi di ristorazione;

soggiorni convenzionati al mare e in montagna;

servizio di supporto e ascolto psicologico.

Concorso Comune Milano 2026: le FAQ

Quando scade il concorso per Istruttori amministrativi contabili del Comune di Milano? La domanda deve essere inviata entro le ore 12:00 del 27 marzo 2026 esclusivamente tramite il portale inPA. Non sono ammesse modalità alternative, come PEC o consegna cartacea. Dopo l’orario indicato il sistema blocca l’invio. È consigliabile non attendere gli ultimi giorni per evitare problemi tecnici legati all’accesso o al pagamento della tassa.

È prevista una prova preselettiva? Sì, ma solo se il numero di domande sarà elevato. La preselezione si svolge in modalità digitale da remoto e consiste in quiz a risposta multipla di logica e/o sulle materie del programma. Il punteggio non contribuisce alla graduatoria finale, ma serve esclusivamente per l’ammissione alla prova scritta. Sono esonerati dalla preselezione i candidati con invalidità pari o superiore all’80%, se dichiarata e documentata.

La prova scritta si svolge in presenza? No. La prova scritta è prevista in modalità digitale da remoto. È necessario disporre di una specifica strumentazione tecnica (PC, smartphone, connessione stabile) conforme alle indicazioni pubblicate dall’ente. La prova orale, invece, si svolge in presenza. Per entrambe è richiesto un documento di riconoscimento valido.

Mi serve un diploma specifico per partecipare?

