Concorsi Pubblici
Regione Lombardia
Concorso pubblico
Amministrativo
Enti locali

Concorso Comune Milano 2026: 15 posti per diplomati, domanda entro il 27 marzo

Preselettiva e prova scritta da remoto a partire da aprile.

Arriva un nuovo Concorso Comune Milano 2026: Il Comune di Milano ha avviato una selezione pubblica per 15 Istruttori dei Servizi Amministrativi-Contabili, da assumere a tempo pieno e indeterminato nell’Area degli Istruttori. Si tratta di una delle figure più richieste negli enti locali, con compiti amministrativi e contabili centrali nella gestione delle attività comunali.

Il concorso è aperto ai diplomati e prevede prova scritta e orale, con eventuale preselezione. Le domande si presentano esclusivamente online tramite il portale inPA entro fine marzo. In questo articolo vediamo requisiti, modalità di candidatura, prove, materie d’esame, stipendio e cosa sapere prima di inviare la domanda per il Concorso Comune Milano 2026.

Indice

Il Manuale per la preparazione

VOLUME

Concorso Istruttore e Istruttore direttivo contabile – Area economico-finanziaria Cat. C e D negli Enti locali

Il volume si presenta come strumento di studio per tutti coloro che partecipano ai concorsi per i ruoli di istruttore e istruttore direttivo contabile (cat. C e D) nell’area economico-finanziaria degli enti locali.Il testo propone una trattazione teorica chiara e completa sulle materie generalmente richieste ai candidati durante le prove concorsuali, ovvero:- Diritto costituzionale;- Diritto dell’Unione europea (elementi);- Ordinamento e funzioni degli enti locali;- Pubblico impiego;- Diritto amministrativo (elementi);- Accesso agli atti;- Privacy;- Attività contrattuale della P.A.;- Contabilità dello Stato e degli enti locali;- Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;- Diritto penale e reati contro la P.A..Ogni sezione è seguita da una selezione di quiz a risposta multipla svolti e commentati per un breve ripasso e una rapida verifica di quanto appreso.Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili anche:- simulatore di quiz;- quiz di lingua inglese con risposta commentata;- teoria e quiz di informatica.

 

S. Bertuzzi – C. Brugoni – N. Biagi – M. Ventura | Maggioli Editore 2025

43.70 €

Scopri di più

Concorso Comune Milano 2026: per chi ha fretta

  • Ente: Comune di Milano
  • Posti: 15 Istruttori dei Servizi Amministrativi-Contabili (tempo indeterminato)
  • Scadenza domanda: 27 marzo 2026, ore 12:00
  • Domanda: solo online su portale inPA con SPID/CIE/CNS/eIDAS
  • Prove: eventuale preselezione, prova scritta digitale da remoto, prova orale in presenza
  • Stipendio base: 21.392,87 euro annui lordi
  • Bando ufficiale: Scaricalo qui

Concorso Comune Milano 2026: posti disponibili e riserve

I posti messi a concorso sono 15, a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di Istruttore dei Servizi Amministrativi-Contabili.
Il numero dei posti è subordinato all’esito delle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente: in caso di copertura totale tramite tali procedure, la selezione potrà essere revocata; in caso di copertura parziale, si procederà per i posti residui.

Sono previste specifiche riserve:

  • 5 posti riservati ai volontari delle Forze Armate;
  • 2 posti riservati agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito.

A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dal D.P.R. 487/1994. Poiché nel profilo la percentuale di donne supera il 30% rispetto agli uomini, si applica il titolo di preferenza a favore del genere maschile.

Concorso Comune Milano 2026: requisiti

Per partecipare al Concorso Comune Milano 2026 è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado che consenta l’accesso all’università. Sono ammessi anche titoli conseguiti all’estero, con le procedure di riconoscimento previste.
Tra gli altri requisiti principali:

  • cittadinanza italiana o di uno Stato UE (o altre condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001);
  • età non inferiore a 18 anni;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • assenza di condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
  • idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;
  • posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (per chi tenuto).

Come fare domanda sul portale inPA

La domanda si presenta esclusivamente online sul portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o identità digitale eIDAS.
Il termine è fissato alle ore 12:00 del 27 marzo 2026. Dopo tale orario il sistema non consente l’invio.
Per candidarsi occorre:

  • collegarsi al portale inPA;
  • compilare il form relativo al concorso (disponibile cliccando qui);
  • indicare un indirizzo PEC personale o domicilio digitale;
  • versare la tassa di concorso di 10 euro tramite PagoPA;
  • verificare e inoltrare la candidatura.

Al termine viene rilasciata una ricevuta con codice ID associato alla domanda. Le comunicazioni ufficiali avverranno tramite pubblicazione sul sito del Comune di Milano e su inPA.

Le prove del Concorso Comune Milano 2026: preselezione, scritto e orale

La procedura prevede:

  • eventuale prova preselettiva (digitale da remoto), con quesiti a risposta multipla di logica e/o sulle materie d’esame;
  • prova scritta, svolta in modalità digitale da remoto;
  • prova orale, in presenza.

La preselezione potrà essere attivata in base al numero di domande pervenute e non incide sul punteggio finale.

Per superare la prova scritta è necessario ottenere almeno 21/30. Lo stesso punteggio minimo è richiesto per la prova orale. Il punteggio finale è dato dalla somma di scritto e orale.
L’eventuale preselezione o, in sua assenza, la prova scritta si svolgerà a partire dal 21 aprile 2026. Le date dettagliate saranno pubblicate con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.

Materie d’esame e come prepararsi al Concorso Comune Milano 2026

Le prove verificano le conoscenze tecniche e le competenze trasversali richieste al profilo. Tra le principali materie:

  • Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali (D.Lgs. 267/2000);
  • Pubblico impiego e responsabilità del dipendente;
  • Diritto amministrativo (atti, procedimento, trasparenza, anticorruzione, privacy, contratti pubblici);
  • Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
  • Reati contro la Pubblica Amministrazione;
  • Lingua inglese;
  • Competenze informatiche.

Accanto alle conoscenze teoriche, vengono valutate capacità di analisi, problem solving, autonomia operativa e gestione delle relazioni.

Per la preparazione si consiglia il Manuale Concorso Istruttore e Istruttore direttivo contabile – Area economico-finanziaria Cat. C e D negli Enti locali che tratta in maniera esaustiva le principali materie richieste dal bando. Nella sezione online disponibili inoltre il simulatore di quiz e l’innovativo Tutor digitale per ripasso e studio mirato. Il testo è disponibile anche su Amazon

Graduatoria, assunzione e periodo di prova

La graduatoria finale è formata in ordine decrescente di punteggio ed è pubblicata sul sito del Comune di Milano e sull’Albo Pretorio online.
È prevista anche la possibilità di una graduatoria provvisoria per assunzioni a tempo determinato, in attesa dell’approvazione definitiva.

Le vincitrici e i vincitori sono assunti con periodo di prova di sei mesi. È previsto un vincolo di permanenza di cinque anni nella sede di prima assegnazione.

Cosa fa e quanto guadagna un Istruttore dei servizi Amministrativi-Contabili del Comune di Milano?

L’Istruttore dei Servizi Amministrativi-Contabili svolge attività di natura amministrativa con autonomia operativa nei limiti delle direttive ricevute. Il ruolo è centrale nel funzionamento degli uffici comunali.
In concreto, la figura si occupa di:

  • predisposizione di atti, provvedimenti e documenti amministrativi;
  • gestione dell’istruttoria delle pratiche;
  • attività connesse alle diverse fasi della contabilità generale e analitica;
  • raccolta ed elaborazione di dati in ambito amministrativo e contabile;
  • monitoraggio e rendicontazione delle attività, anche con strumenti informatici;
  • gestione dei rapporti con l’utenza interna ed esterna.

Il profilo richiede quindi una buona conoscenza dei processi amministrativi degli enti locali, capacità organizzative, autonomia nella gestione del lavoro assegnato e competenze digitali nell’utilizzo di software gestionali e strumenti di office automation.

Per il profilo di Istruttore – Area degli Istruttori (Comparto Funzioni Locali) – è previsto uno stipendio iniziale annuo lordo pari a 21.392,87 euro, secondo il CCNL 2019-2021.
A questo importo si aggiungono:

  • indennità di comparto;
  • tredicesima mensilità;
  • eventuali emolumenti accessori previsti dal contratto;
  • trattamento accessorio legato all’organizzazione dell’ente.

Oltre alla retribuzione, il Comune di Milano prevede una serie di misure di welfare aziendale finalizzate al benessere dei dipendenti. Tra queste:

  • agevolazioni per il trasporto pubblico (ATM, Trenord, Trenitalia);
  • convenzioni parcheggi SEA ViaMilano;
  • possibilità di fruire del pasto in convenzione con esercizi di ristorazione;
  • soggiorni convenzionati al mare e in montagna;
  • servizio di supporto e ascolto psicologico.

Concorso Comune Milano 2026: le FAQ

Alessandro Sodano

Laureato in Scienze Politiche, giornalista, mi occupo da diversi anni di lavoro pubblico e di concorsi pubblici. Appassionato di Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni nel mondo del lavoro e della comunicazione.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

