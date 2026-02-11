Categorie principali
Concorsi Pubblici

Concorso EPSO AD5 Amministratori 2026: 1490 posti per laureati. Guida a requisiti, prove e stipendio

Come funziona il nuovo Concorso EPSO AD5? L’EPSO (Ufficio europeo di selezione del personale) ha rotto gli indugi pubblicando il bando per il concorso generale per Amministratori AD 5. Si tratta di una delle selezioni più massicce degli ultimi anni: l’obiettivo è costituire un elenco di riserva da 1490 posti a cui attingeranno le principali istituzioni dell’Unione Europea (Commissione, Parlamento, Consiglio) per le assunzioni del 2026.

È un concorso aperto anche ai neolaureati poiché non è richiesta alcuna esperienza professionale pregressa, ma c’è anche di più: possono partecipare anche i laureandi. La laurea, anche triennale, può essere conseguita fino al 30 settembre 2026.

Vediamo nei prossimi paragrafi come funzionerà la selezione, chi può partecipare, come fare domanda e come prepararsi al meglio alle prove.

Per confrontarsi con gli altri candidati, ricevere aggiornamenti in tempo reale e materiale di studio inedito, è inoltre disponibile il gruppo Telegram dedicato al Concorso EPSO AD5 2026.

Indice

Preparati con il Manuale consigliato!

VOLUME

Concorso EPSO Ufficio Europeo Selezione Personale – 1490 Funzionari Amministratori ( Grado Ad 5). Manuale per la preparazione ai test

Indispensabile strumento di preparazione alle 4 prove a test del bando di Concorso EPSO Unione Europea 2026 per 1490 Funzionari Amministratori (Grado AD 5), il volume presenta nella prima parte una raccolta di quiz di logica, suddivisa nelle seguenti tipologie:- Ragionamento numerico;- Ragionamento verbale;- Ragionamento astratto.Nella seconda parte:- Diritto dell’Unione Europea;- Competenze digitali;- Informatica e Inglese (online).Ogni capitolo contiene un’introduzione iniziale con indicazioni pratiche sulla tipologia di quiz e su come affrontarli e risolverli.Ogni quiz contiene una risposta commentata per chiarire il procedimento e arrivare alla giusta risoluzione.La terza parte approfondisce i principali temi di Diritto dell’Unione Europea.L’ultima parte, dedicata alle Competenze digitali, ne riporta il quadro completo oltre ad una selezione di test utili a verificare la preparazione. Nella sezione online collegata al volume, accessibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al testo, sono disponibili:- Inglese;- Informatica;- Simulatore di quiz;- Tutor digitale anche per la prova EUFTE Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

 

Giuseppe Cotruvo, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026

30.40 €

Scopri di più

Concorso EPSO AD5 Amministratori 2026: per chi ha fretta

  • Ente: EPSO (Ufficio europeo di selezione del personale).
  • Profilo: Amministratori grado AD 5 (Funzionari UE).
  • Posti disponibili: 1490 (elenco di riserva).
  • Scadenza domanda: 10 marzo 2026, ore 12:00 (ora di Bruxelles).
  • Requisito chiave: Laurea triennale (conseguita entro il 30/09/2026). Senza esperienza.
  • Prove: Test di ragionamento (L1), Conoscenza UE, Competenze Digitali e Prova scritta EUFTE (L2).
  • Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale UE C/2026/711 (EPSO/AD/427/26).   

Chi può partecipare al Concorso EPSO AD5 Amministratori 2026

Il Concorso EPSO AD5 2026 è accessibile a una platea molto vasta, ma i criteri di ammissibilità devono essere rispettati rigorosamente entro il 10 marzo 2026 (salvo per il titolo di studio).   
Requisiti generali
I candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’UE, godere dei diritti civili, essere in regola con gli obblighi militari e offrire garanzie di moralità adeguate alle funzioni.

Titolo di studio
Per l’accesso al grado AD 5 è richiesta una formazione universitaria completa di almeno tre anni (Laurea Triennale, Magistrale o Diploma di Laurea vecchio ordinamento) in qualsiasi campo.

  • Importante: Il titolo può essere conseguito dopo la domanda, purché ottenuto entro il 30 settembre 2026.
  • Esperienza: non è richiesto alcun anno di lavoro precedente.

Il sistema delle lingue (L1 e L2)
Occorre dichiarare la conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell’UE:

  • Lingua 1 (almeno C1): Una delle 24 lingue ufficiali (es. Italiano). Sarà usata per i test di ragionamento.   
  • Lingua 2 (almeno B2): Una delle restanti 23 lingue, diversa dalla Lingua 1 (es. Inglese o Francese). Sarà la lingua dei test di conoscenza, digitali e della prova scritta.   

Come fare domanda per il Concorso EPSO AD5 2026

La candidatura è esclusivamente elettronica tramite il portale EU Careers raggiungibile cliccando qui.

  1. Account EU Login: È indispensabile creare o utilizzare un account associato a una mail personale che resti valida nel tempo. Evitate mail aziendali o universitarie che potrebbero scadere.   
  2. Scadenza: Il termine ultimo è il 10 marzo 2026, ore 12:00 (mezzogiorno di Bruxelles). Non sono ammesse integrazioni dopo l’invio.   
  3. Documenti d’identità: Entro la stessa scadenza (10 marzo) va caricata la scansione di un documento d’identità valido.   
  4. Documenti giustificativi: I titoli di studio e le altre certificazioni vanno invece caricati entro il 7 ottobre 2026.
Concorso EPSO AD5 2026 fasi

Le prove: struttura e punteggi minimi

Tutte le prove del Concorso EPSO AD5 2026 si svolgeranno da remoto (online proctored) tramite la piattaforma TAO di Open Assessment Technology (OAT).

1. Test di Ragionamento (Lingua 1)
Valutano la logica pura. Il punteggio nel test verbale è determinante per la graduatoria finale.

  • Verbale: 20 domande ($10/20$ minimo richiesto). Pesa per il 35% della graduatoria finale.
  • Numerico: 10 domande.
  • Astratto: 10 domande.
    Nota: Per numerico e astratto serve un punteggio combinato di almeno 10/20.

2. Test di Conoscenza dell’UE (Lingua 2)
30 domande a scelta multipla su istituzioni, politiche e procedure legislative (OLP, bilancio, ecc.).

  • Punteggio minimo: 15/30.
  • Peso: 25% del totale.

3. Competenze Digitali (Lingua 2)
40 domande basate sul quadro DigComp 2.2 (sicurezza, data literacy, creazione contenuti).

  • Punteggio minimo: 20/40.
  • Peso: 25% del totale.

4. Prova scritta EUFTE (Lingua 2)
Non è un saggio accademico, ma una prova di comunicazione istituzionale. Ai candidati verrà fornito un fascicolo di documenti su cui basare la redazione di un testo (es. una nota informativa o un comunicato).

  • Punteggio minimo: 5/10.
  • Peso: 15% del totale.
  • Criteri: Flusso logico, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, adattamento al destinatario, uso mirato delle informazioni.

Quanto guadagna un Amministratore AD5?

Sebbene il bando non riporti cifre esplicite, i regolamenti finanziari dell’UE per il 2026 definiscono chiaramente il trattamento economico.
Lo stipendio base per un profilo AD 5 (scatto 1) è di circa 6.152,64 euro lordi al mese. A questa cifra vanno aggiunte:

  • Indennità di espatrio (16%): Se ci si trasferisce in un paese diverso dal proprio (circa 980 €).   
  • Assegni familiari: Indennità per figli a carico e assegno domestico se sposati.   
  • Coefficiente correttore: Lo stipendio viene riparametrato in base al costo della vita della sede. Per l’Italia (sedi come Ispra o Parma), il coefficiente è fissato all’87,6%.

Lo stipendio non è soggetto alla tassazione locale (o del paese di residenza), ma a tassazione e contribuzione europea. Al netto di tasse europee e contributi pensionistici, un funzionario AD 5 non sposato ed espatriato a Bruxelles può percepire circa 4.800 – 5.000 euro netti.

Consigli per la preparazione

Il testo Concorso EPSO Ufficio Europeo Selezione Personale – 1490 Funzionari Amministratori ( Grado Ad 5). Manuale per la preparazione ai test è il manuale consigliato per la selezione. Il testo presenta nella prima parte una raccolta di quiz di logica, suddivisa nelle seguenti tipologie:
– Ragionamento numerico;
– Ragionamento verbale;
– Ragionamento astratto.

La seconda parte approfondisce i principali temi di Diritto dell'Unione Europea. L'ultima parte, dedicata alle Competenze digitali, ne riporta il quadro completo oltre ad una selezione di test utili a verificare la preparazione.

Nella sezione online sono inoltre disponibili:
– Simulatore di quiz;
– Tutor digitale anche per la prova EUFTE in italiano, inglese e francese.

Il testo è disponibile anche su Amazon.

Oltre allo studio manualistico, ecco tre suggerimenti per il Concorso EPSO AD5 2026:

  • Allenate la velocità: Nei test di ragionamento, il tempo è il vero nemico. Qui il simulatore può essere molto d’aiuto.
  • Focus sulla Prova Scritta: Usate la tecnica dei “Lego Blocks”. Preparatevi dei paragrafi standard (introduzioni, strutture di confronto pro/contro) da adattare rapidamente ai documenti forniti durante la prova.   
  • Controllate l’Account EPSO: Le comunicazioni non arrivano sempre via mail; l’obbligo di consultazione dell’account personale è ogni 3 giorni

Concorso EPSO AD5 2026: le FAQ

È possibile consultare le altre FAQ sulla selezione sulla sezione apposita del Portale EPSO, disponibile cliccando qui.

Foto di copertina: iStock/artJazz

Alessandro Sodano

Laureato in Scienze Politiche, giornalista, mi occupo da diversi anni di lavoro pubblico e di concorsi pubblici. Appassionato di Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni nel mondo del lavoro e della comunicazione.

