Concorso EPSO AD5 Amministratori 2026: 1490 posti per laureati. Guida a requisiti, prove e stipendio

Indispensabile strumento di preparazione alle 4 prove a test del bando di Concorso EPSO Unione Europea 2026 per 1490 Funzionari Amministratori (Grado AD 5), il volume presenta nella prima parte una raccolta di quiz di logica, suddivisa nelle seguenti tipologie:- Ragionamento numerico;- Ragionamento verbale;- Ragionamento astratto.Nella seconda parte:- Diritto dell’Unione Europea;- Competenze digitali;- Informatica e Inglese (online).Ogni capitolo contiene un’introduzione iniziale con indicazioni pratiche sulla tipologia di quiz e su come affrontarli e risolverli.Ogni quiz contiene una risposta commentata per chiarire il procedimento e arrivare alla giusta risoluzione.La terza parte approfondisce i principali temi di Diritto dell’Unione Europea.L’ultima parte, dedicata alle Competenze digitali, ne riporta il quadro completo oltre ad una selezione di test utili a verificare la preparazione. Nella sezione online collegata al volume, accessibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al testo, sono disponibili:- Inglese;- Informatica;- Simulatore di quiz;- Tutor digitale anche per la prova EUFTE Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Giuseppe Cotruvo, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026