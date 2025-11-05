Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Concorsi Pubblici
Regione Val d'Aosta
Concorso pubblico
Amministrativo
Enti locali

Concorso Regione Valle d’Aosta 2025, 66 amministrativi contabili diplomati: come partecipare

Allegati

Concorso Regione Valle d’Aosta 2025: arriva una nuova occasione per diplomati. La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha indetto una procedura selettiva unica per il reclutamento di 66 assistenti amministrativo-contabili, categoria C, posizione C2. Il bando, pubblicato il 28 ottobre 2025, apre una nuova opportunità di impiego stabile per diplomati interessati a lavorare negli uffici regionali o comunali. Le domande possono essere inviate esclusivamente online entro il 27 novembre 2025 alle ore 24:00.

L’assunzione avverrà a tempo pieno e indeterminato, con trattamento economico iniziale di € 27.289,27 lordi annui, oltre a tredicesima e indennità di bilinguismo.

Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare, come fare domanda e come prepararsi al meglio alle prove del Concorso Regione Valle d’Aosta 2025 per 66 amministrativi diplomati.

Indice

Preparati con il Manuale dedicato!

FORMATO CARTACEO

Concorso Istruttore e Istruttore direttivo contabile – Area economico-finanziaria Cat. C e D negli Enti locali

Il volume si presenta come strumento di studio per tutti coloro che partecipano ai concorsi per i ruoli di istruttore e istruttore direttivo contabile (cat. C e D) nell’area economico-finanziaria degli enti locali.Il testo propone una trattazione teorica chiara e completa sulle materie generalmente richieste ai candidati durante le prove concorsuali, ovvero:- Diritto costituzionale;- Diritto dell’Unione europea (elementi);- Ordinamento e funzioni degli enti locali;- Pubblico impiego;- Diritto amministrativo (elementi);- Accesso agli atti;- Privacy;- Attività contrattuale della P.A.;- Contabilità dello Stato e degli enti locali;- Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;- Diritto penale e reati contro la P.A..Ogni sezione è seguita da una selezione di quiz a risposta multipla svolti e commentati per un breve ripasso e una rapida verifica di quanto appreso.Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili anche:- simulatore di quiz;- quiz di lingua inglese con risposta commentata;- teoria e quiz di informatica.

 

S. Bertuzzi – C. Brugoni – N. Biagi – M. Ventura | Maggioli Editore 2025

43.70 €

Disponibile su Amazon.it Acquista su Maggioli Editore

Concorso Regione Valle d’Aosta 2025, 66 amministrativi: suddivisione posti

Come indicato nell’art. 2 del bando, i 66 posti sono così distribuiti:

  • 60 posti presso l’Amministrazione regionale;
  • 6 posti (uno per ogni ente) presso i Comuni di Arvier, Ayas, Saint-Pierre, Sarre, Valsavarenche e Valtournenche.

È inoltre prevista una riserva di 18 posti per i volontari delle Forze Armate nell’Amministrazione regionale e 1 posto riservato per il Comune di Sarre.
Le graduatorie saranno una regionale e una per ciascun ente, valide tre anni dalla pubblicazione.

Concorso Regione Valle d’Aosta 2025, 66 amministrativi: requisiti

Possono partecipare i candidati che, alla data di scadenza del bando, possiedono i requisiti generali previsti dal d.P.R. 487/1994 e dal d.lgs. 165/2001:

  • cittadinanza italiana o equiparata;
  • età non inferiore a 18 anni;
  • idoneità fisica all’impiego;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • assenza di condanne o cause di esclusione dall’impiego pubblico;
  • regolarità rispetto agli obblighi di leva.

L’art. 4 specifica che è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università. Ogni laurea (triennale o magistrale) è considerata assorbente. È inoltre necessario il bilinguismo: la conoscenza di italiano e francese sarà accertata tramite apposita prova linguistica.

Scarica il bando in pdf

Concorso Regione Valle d’Aosta 2025 – Bando 66 amministrativi diplomati 177 KB
Avviso pagamento tassa di concorso 20 KB
Avviso Codice ID 21 KB

Concorso Regione Valle d’Aosta 2025, 66 amministrativi: come fare domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il portale https://regione-vda.iscrizioneconcorsi.it. Questi i passi da seguire:

  • Accedere con SPID, CIE o CNS;
  • Compilare il modulo online seguendo le sezioni indicate;
  • Allegare copia del documento d’identità e altri eventuali titoli;
  • Effettuare il pagamento del contributo di € 10,00, seguendo le indicazioni riportate all’interno dell’avviso dedicato;
  • Confermare e inviare la domanda, ottenendo il codice ID univoco da conservare.

Le domande possono essere presentate dal 28 ottobre 2025 fino al 27 novembre 2025 ore 24:00. Dopo tale termine la piattaforma sarà disattivata automaticamente.

Concorso Regione Valle d’Aosta 2025, 66 amministrativi: prove

La procedura concorsuale prevede le seguenti fasi:

  • Accertamento linguistico – verifica della conoscenza della lingua diversa da quella scelta per gli esami (italiano o francese).
  • Eventuale preselettiva – test a risposta multipla qualora le domande superino il numero stabilito; vi accedono al massimo 300 candidati, esonerati i disabili con invalidità ≥ 80%. Il punteggio non influisce sul risultato finale.
  • Prova scritta – quesiti aperti o chiusi sulle materie di contabilità pubblica e contratti.
  • Prova orale – colloquio su tutte le materie, oltre a diritto amministrativo, ordinamento regionale e legislazione locale.

Per superare ciascuna prova è necessario ottenere almeno 6/10. Il punteggio finale è la somma delle prove d’esame. Il diario delle prove sarà pubblicato il 13 gennaio 2026 sul sito istituzionale della Regione e all’albo (art. 17).

Concorso Regione Valle d’Aosta 2025, 66 amministrativi: come prepararsi

Il Manuale Concorso Istruttore e Istruttore direttivo contabile – Area economico-finanziaria Cat. C e D negli Enti locali propone una trattazione teorica chiara e completa sulle principali materie richieste ai candidati durante le prove concorsuali per assistenti amministrativi contabili.

Ogni sezione è seguita da una selezione di quiz a risposta multipla svolti e commentati per un breve ripasso e una rapida verifica di quanto appreso.
Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili anche:

  • simulatore di quiz;
  • quiz di lingua inglese con risposta commentata;
  • teoria e quiz di informatica;
  • l’innovativo tutor digitale che aiuta i candidati nello studio, nel ripasso e nell’esercitazione.

Il Manuale è disponibile anche su Amazon.

Concorso Regione Valle d’Aosta 2025, 66 amministrativi: mansioni e stipendio

Secondo l’art. 1 del bando, gli assistenti amministrativo-contabili svolgono attività di “istruttoria amministrativa, contabile e di supporto gestionale”, con compiti che spaziano dalla redazione di atti e documenti alla gestione delle pratiche contabili e dei flussi finanziari. Si tratta di un ruolo di front-office e back-office essenziale per il funzionamento degli uffici regionali e comunali.

Sempre all’articolo 1 del bando si precisa che il trattamento economico iniziale è pari a:

  • € 27.289,27 annui lordi di stipendio tabellare,
  • più tredicesima mensilità,
  • indennità di bilinguismo,
  • ed eventuali ulteriori indennità o compensi previsti dai contratti collettivi.

Concorso Regione Valle d’Aosta 2025, 66 amministrativi: le FAQ

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

Iscriviti alla newsletter aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Alessandro Sodano

Laureato in Scienze Politiche, giornalista, mi occupo da diversi anni di lavoro pubblico e di concorsi pubblici. Appassionato di Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni nel mondo del lavoro e della comunicazione.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Seguici sui social

Iscriviti ai nostri canali

E ricevi in anteprima gli aggiornamenti sui Concorsi pubblici
Telegram Whatsapp

Leggi anche
Concorsi Pubblici
Concorso Scuola
Concorso Scuola PNRR3, prova scritta: date, come funziona e cosa studiare. La guida completa

Quiz commentati da scaricare

Alessandro Sodano 05/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Concorsi Pubblici
Concorso Infermieri, OSS e Amministrativi Sanità 
Concorso Infermieri Lombardia 2025, bandi per 300 posti: come partecipare

Posti a tempo indeterminato in diverse Aziende Sanitarie della Regione.

Alessandro Sodano 05/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Concorsi Pubblici
Concorso Ministero Turismo 2025, 180 posti per diplomati e laureati: ecco le date della preselettiva

Le ultime novità.

Alessandro Sodano 04/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Concorsi Pubblici
Concorso Comune di Torino 2025, 35 amministrativi: oltre 12mila domande pervenute

Prove a partire dal 9 dicembre

Alessandro Sodano 03/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;