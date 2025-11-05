Concorso Regione Valle d’Aosta 2025, 66 amministrativi contabili diplomati: come partecipare

FORMATO CARTACEO

Concorso Istruttore e Istruttore direttivo contabile – Area economico-finanziaria Cat. C e D negli Enti locali

Il volume si presenta come strumento di studio per tutti coloro che partecipano ai concorsi per i ruoli di istruttore e istruttore direttivo contabile (cat. C e D) nell’area economico-finanziaria degli enti locali.Il testo propone una trattazione teorica chiara e completa sulle materie generalmente richieste ai candidati durante le prove concorsuali, ovvero:- Diritto costituzionale;- Diritto dell’Unione europea (elementi);- Ordinamento e funzioni degli enti locali;- Pubblico impiego;- Diritto amministrativo (elementi);- Accesso agli atti;- Privacy;- Attività contrattuale della P.A.;- Contabilità dello Stato e degli enti locali;- Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;- Diritto penale e reati contro la P.A..Ogni sezione è seguita da una selezione di quiz a risposta multipla svolti e commentati per un breve ripasso e una rapida verifica di quanto appreso.Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili anche:- simulatore di quiz;- quiz di lingua inglese con risposta commentata;- teoria e quiz di informatica.

S. Bertuzzi – C. Brugoni – N. Biagi – M. Ventura | Maggioli Editore 2025