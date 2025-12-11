Categorie principali
Concorso RIPAM 2026: come partecipare al bando per 327 laureati nei Ministeri

Selezione con prova unica a risposta multipla

Il Concorso RIPAM 2026 rappresenta una delle principali opportunità per i laureati interessati a lavorare nella Pubblica Amministrazione centrale. Il bando prevede l’assunzione di 327 funzionari da destinare a tre Ministeri: MIMIT, MIT e MLPS.

Si tratta di un concorso molto atteso, rivolto a candidati con laurea triennale, magistrale o specialistica, con una procedura unificata che prevede domanda online tramite portale inPA e un percorso selettivo semplificato.

Nei prossimi paragrafi vedremo tutte le informazioni utili per partecipare, dalle modalità di invio della candidatura alle prove previste, fino alla suddivisione dei posti e ai requisiti necessari.

Indice

Preparati con i Manuali dedicati!

Concorso RIPAM 2026: in quali Ministeri e suddivisione posti

Il Concorso RIPAM 2026 organizza i 327 posti in tre codici di concorso, ciascuno associato a un diverso profilo professionale e a una differente distribuzione tra Ministeri e sedi.

  • Codice A – Funzionari amministrativi/giuridici/economici (MIMIT – Roma)
    Il codice A riguarda 161 funzionari da assegnare alle sedi centrali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tutte situate a Roma.
  • Codice B – Funzionari statistici (MIMIT – Roma)
    Piccolo contingente da 6 unità, destinato agli uffici centrali del MIMIT. Si tratta di profili con formazione statistica, economica-quantitativa o informatico-statistica.
  • Codice C – Funzionari giuridico-amministrativi (MIT + MLPS – sedi regionali)
    Il codice C è il più articolato territorialmente: prevede 160 posti distribuiti in tutte le regioni italiane, con assegnazione presso gli uffici territoriali del MIT e del MLPS.
    È pensato per laureati in discipline giuridiche, politiche, economiche o equipollenti, orientati ad attività istruttorie, procedimentali e di supporto ai servizi territoriali.

I 160 posti del Codice C del Concorso RIPAM 2026 prevedono la seguente ripartizione:

RegionePostiCodice concorso
Abruzzo4C.ABR
Basilicata2C.BAS
Calabria6C.CAL
Campania5C.CAM
Emilia-Romagna8C.EMI
Friuli-Venezia Giulia2C.FRI
Lazio6C.LAZ
Liguria6C.LIG
Lombardia8C.LOM
Marche4C.MAR
Molise2C.MOL
Piemonte6C.PIE
Puglia5C.PUG
Sardegna4C.SAR
Sicilia4C.SIC
Toscana6C.TOS
Trentino-Alto Adige2C.TRE
Umbria3C.UMB
Veneto6C.VEN
Totale160

Concorso RIPAM 2026: chi può partecipare?

Il concorso RIPAM 2026 è rivolto a candidati con i requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego e con i requisiti specifici indicati per ciascun profilo professionale.

  • cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 165/2001
  • maggiore età
  • godimento dei diritti civili e politici
  • idoneità fisica all’impiego
  • assenza di condanne o provvedimenti che impediscano l’accesso alla PA
  • posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (se previsti)

Nella tabella sottostante sono elencate tutte le lauree con cui è possibile partecipare al concorso RIPAM 2026:

Codice concorsoLauree triennali ammesse (L)Lauree magistrali / specialistiche ammesse (LM, LMG, LM-SC)
A – Funzionari amministrativi/giuridici/economici (MIMIT – Roma)L-10, L-11, L-14, L-16, L-18, L-20, L-24, L-33, L-36, L-37, L-40LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione; LM-51 Psicologia; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei
B – Funzionari statistici (MIMIT – Roma)L-33 Scienze economiche; L-41 StatisticaLM-16 Finanza; LM-56 Scienze dell’economia; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
C.MIN (MLPS – Roma e sedi territoriali)L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-36 Scienze politiche e relazioni internazionaliLMG-01 Giurisprudenza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-90 Studi europei
C (MIT + tutte le sedi regionali: C.ABR, C.BAS, C.CAL, C.CAM, C.EMI, C.FRI, C.LAZ, C.LIG, C.LOM, C.MAR, C.MOL, C.PIE, C.PUG, C.SAR, C.SIC, C.TOS, C.TRE, C.UMB, C.VEN)L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e gestione aziendale; L-33 Scienze economiche e statistiche; L-36 Scienze politiche e relazioni internazionali; L-40 SociologiaLMG-01 Giurisprudenza; LM-SC-GIUR Scienze giuridiche; LM-52 Relazioni internazionali; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei

Come fare domanda per il Concorso RIPAM 2026 per 327 laureati?

La domanda per il Concorso RIPAM 2026 deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale inPA, accedendo alla pagina dedicata al concorso (disponibile cliccando qui) attraverso credenziali SPID, CNS o CIE. Il candidato deve compilare il modulo digitale, selezionare i profili per cui intende concorrere e caricare gli eventuali documenti richiesti, rispettando rigorosamente la scadenza dell’8 gennaio 2026 alle ore 23:59.

Affinché la domanda sia valida è necessario versare un contributo di partecipazione di 10 euro, tramite pagoPA o altra modalità indicata dal portale. Si consiglia di verificare la corretta acquisizione della domanda, conservando la ricevuta generata dal sistema.

Si può presentare domanda per uno solo dei codici di concorso.

Quali prove prevede il Concorso RIPAM 2026 per 327 funzionari?

La selezione prevede un’unica prova scritta, distinta per ciascun codice di concorso, seguita dalla valutazione dei titoli dei soli candidati risultati idonei. La prova scritta si svolge esclusivamente tramite strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con sessioni non contestuali, garantendo comunque omogeneità e identico livello di difficoltà per tutti i partecipanti .

La prova scritta sarà composta da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, e si articolerà come segue:

  • 25 domande sulle materie specifiche per ogni codice concorso;
  • 8 quesiti di logica;
  • 7 quiz situazionali.

La prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio per le prime 33 domande sarà il seguente:

  • risposta esatta: +0,75 punti;
  • mancata risposta: 0 punti;
  • risposta errata: -0,25 punti.

Per i quiz situazionali la valutazione funzionerà invece in maniera diversa:

  • risposta più efficace: +0,75 punti;
  • risposta neutra: +0,375 punti;
  • risposta meno efficace: 0 punti.

Materie d’esame e come prepararsi

Come anticipato, le materie specifiche su cui verterà la prova scritta sono diverse a seconda del codice di concorso scelto. Ecco un riepilogo di tutte le materie previste per ogni profilo del Concorso RIPAM 2026:

CodiceProfiloMaterie previste dal bando
AFunzionario amministrativo-giuridico-economico (MIMIT)• Diritto costituzionale • Diritto amministrativo (procedimento e accesso L. 241/1990; pubblico impiego D.lgs. 165/2001; elementi CCNL Funzioni centrali; trasparenza; anticorruzione; codice dei contratti; privacy GDPR + D.lgs. 196/2003; documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000) • Elementi di diritto dell’Unione europea • Contabilità dello Stato e degli enti pubblici • Microeconomia e macroeconomia • Elementi di diritto penale con riferimento ai reati PA • Lingua inglese livello B1 • Competenze digitali e uso TIC
BFunzionario statistico (MIMIT)• Metodi statistici per analisi dei dati quantitativi e qualitativi • Elaborazione base di dati • Analisi microeconomica e macroeconomica • Programmazione in Python/R • Lingua inglese livello B1 • Competenze digitali e uso TIC
CFunzionario giuridico-amministrativo (MIT/MLPS)• Diritto amministrativo (procedimento e accesso L. 241/1990; pubblico impiego D.lgs. 165/2001; trasparenza; anticorruzione; codice dei contratti; documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000) • Elementi di diritto dell’Unione Europea • Contabilità di Stato • Diritto civile (obbligazioni e contratti) • Diritto commerciale • Elementi di scienza delle finanze • Elementi di diritto processuale civile • Elementi di diritto penale con riferimento ai reati PA • Lingua inglese livello B1 • Competenze digitali e uso TIC

Il Manuale Concorso RIPAM Ministero delle Imprese e del Made in Italy 161 Funzionari Amministrativi Giuridico-Economici – Manuale completo per la prova scritta unica è il testo consigliato per il Codice A del concorso, e illustra in maniera chiara e completa tutti gli argomenti che saranno oggetto della prova scritta unica. >> Link Amazon

Il Volume Concorso RIPAM Ministero del lavoro e delle politiche sociali 160 funzionari (Cod. C) 130 Amministrativo giuridico-legale 30 Giuridici Manuale completo per la prova scritta unica è invece il testo consigliato per studiare per i profili appartenenti al Codice C del Concorso RIPAM 2026.

Nell’Area riservata di entrambi i volumi saranno disponibili:

  • Videolezioni di logica;
  • Simulatore di quiz;
  • Quiz di inglese e informatica;
  • Tutor digitale.

Valutazione dei titoli e assunzione

I candidati risultati idonei alla prova (che hanno quindi ottenuto almeno 21/30) saranno sottoposti alla valutazione dei titoli che potrà assegnare un punteggio massimo aggiuntivo di 10 punti.

Il voto di laurea incide in modo significativo: sono previsti punteggi aggiuntivi per chi ha conseguito una votazione molto alta, a partire dai 107 centodecimi fino al massimo. La lode comporta un ulteriore incremento del punteggio, a riconoscimento della qualità del percorso accademico. Oltre al voto, il bando assegna punteggi specifici sia alla laurea triennale utilizzata per l’accesso sia al titolo magistrale o specialistico che rappresenta la prosecuzione naturale del ciclo di studi.

In sintesi:

  • fino a 1,5 punti per un voto di laurea compreso tra 107/110 e 110/110;
  • 0,5 punti aggiuntivi in caso di lode;
  • 0,5 punti per la laurea triennale utilizzata per l’accesso;
  • 0,5 punti per la laurea magistrale o specialistica che costituisce la naturale prosecuzione della triennale;
  • 1 punto per una laurea magistrale a ciclo unico o per un diploma di laurea del vecchio ordinamento;
  • 0,25 punti per ogni ulteriore laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea attinente, oltre al titolo necessario per l’accesso;
  • 0,5 punti per ciascun master universitario di primo livello attinente, fino a un massimo di due;
  • 1,5 punti per ciascun master di secondo livello attinente, fino a un massimo di due;
  • 2 punti per ogni diploma di specializzazione attinente, fino a un massimo di due;
  • 2,5 punti per ogni dottorato di ricerca attinente, fino a un massimo di due.

Le FAQ del Concorso RIPAM 2026 per 327 Funzionari

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

Alessandro Sodano

Laureato in Scienze Politiche, giornalista, mi occupo da diversi anni di lavoro pubblico e di concorsi pubblici. Appassionato di Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni nel mondo del lavoro e della comunicazione.

