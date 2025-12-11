Concorso RIPAM 2026: come partecipare al bando per 327 laureati nei Ministeri

Il Manuale Concorso RIPAM Ministero delle Imprese e del Made in Italy 161 Funzionari Amministrativi Giuridico-Economici – Manuale completo per la prova scritta unica è il testo consigliato per il Codice A del concorso, e illustra in maniera chiara e completa tutti gli argomenti che saranno oggetto della prova scritta unica. >> Link Amazon