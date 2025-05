Concorso Ministero Turismo 2025, 180 posti per diplomati e laureati: cosa sapere

Arriva una nuova opportunità per diplomati e laureati con il nuovo Concorso Ministero Turismo 2025. Il Ministero del Turismo ha infatti pubblicato un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di 180 unità di personale, suddivise tra

140 posti nell’Area dei Funzionari

40 posti nell’Area degli Assistenti.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 e mira a rafforzare le competenze tecniche e amministrative dell’amministrazione, con particolare attenzione alla specificità delle funzioni legate al turismo.

Si tratta di un’ottima occasione di accesso alla pubblica amministrazione, con una selezione che prevede una eventuale prova preselettiva, una prova scritta e la valutazione dei titoli, non ci saranno prove orali. La sede di lavoro sarà Roma.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i posti messi a concorso, come fare domanda e come prepararsi alle prove d’esame.

Preparati con il Manuale per tutte le prove! FORMATO CARTACEO Concorso Ministero del Turismo 180 Funzionari e assistenti giuridico-amministrativi – 40 funzionari e 20 assistenti. Per tutte le prove: preselettiva e scritta Il volume è un ottimo strumento per la preparazione alla prova preselettiva del Concorso indetto dal Ministero del Turismo per 40 Funzionari (cod. TUR-GA) e 20 Assistenti (cod. TUR-AGA) dell’area giuridico-amministrativa. Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie oggetto delle prove, ovvero:- Codice del turismo- Funzioni e organizzazione Ministero del Turismo- Pubblico impiego- Elementi di Diritto amministrativo- Diritto Ue- Diritto Costituzionale- Logica- Test situazionali- Lingua inglese e Informatica (online). Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sarà disponibile anche: – Tutor digitale come supporto di studio, ripasso e simulazioni di quiz. Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale, è autore di manuali editi da Maggioli. Sabrina FazioPsicologa specializzata in psicologia del lavoro, con particolare riguardo per l’area dell’orientamento e della prevenzione del disagio nel contesto lavorativo. Luigi Tramontano, Giuseppe Cotruvo, Sabrina Fazio | Maggioli Editore 2025 36.10 € Scopri di più

Concorso Ministero Turismo 2025, 180 posti: quali sono i profili Il concorso prevede l’assunzione nei seguenti profili professionali: Area dei Funzionari – 140 posti così suddivisi

Codice Concorso Profilo Professionale Posti TUR-GA Funzionario Giuridico-Amministrativo 40 TUR-EFC Funzionario Economico-Finanziario-Contabile 30 TUR-IS Funzionario Informatico-Statistico 25 TUR-VS Funzionario Valorizzazione e Sostegno Turismo 35 TUR-CI Funzionario Comunicazione Istituzionale 5 TUR-TEC Funzionario Tecnico (Ingegneri e Architetti) 5

Area degli Assistenti – 40 posti così suddivisi

Codice Concorso Profilo Professionale Posti TUR-AGA Assistente Giuridico-Amministrativo 20 TUR-AEFC Assistente Economico-Finanziario-Contabile 20

È possibile fare domanda per un solo codice dell’area dei funzionari e un solo codice dell’area degli assistenti.

Concorso Ministero Turismo 2025, 180 posti: riserve Nel concorso Ministero Turismo 2025 sono previste alcune riserve di posti per categorie specifiche di candidati. Questo significa che una parte dei posti a concorso è riservata a chi ha determinati requisiti, indicati dalla legge. Le riserve valgono per ogni profilo, ma non possono superare la metà dei posti disponibili.

Ecco quali sono: 30% dei posti è riservato a chi ha prestato servizio come volontario nelle Forze Armate e si è congedato senza demerito.

15% dei posti per chi ha concluso senza demerito il Servizio Civile Universale o Nazionale.

5% dei posti per chi ha già lavorato nella pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato per almeno 36 mesi (contratti PNRR).

10% dei posti è riservato ai dipendenti a tempo indeterminato dell’Agenzia nazionale del turismo (ENIT) con almeno 9 mesi di esperienza in attività legate al Ministero del Turismo.

Iscriviti al Gruppo Telegram dedicato al Concorso Ministero del Turismo 2025 Per confrontarsi con gli altri candidati, ricevere aggiornamenti in tempo reale e materiali di studio inediti. Iscriviti qui!

Concorso Ministero Turismo 2025, 180 posti: requisiti Per partecipare al concorso, è necessario possedere innanzitutto i seguenti requisiti generali, comuni a tutti i profili: Cittadinanza italiana o altra condizione prevista dall’art. 38 del D.lgs. 165/2001;

Maggiore età;

Godimento dei diritti civili e politici;

Idoneità fisica all’impiego;

Assenza di condanne penali incompatibili con l’assunzione presso la PA. Nella tabella seguente sono invece indicati tutti i titoli di studio richiesti per ogni profilo:

Codice Concorso Profilo Professionale Titoli di Studio Richiesti TUR-GA Funzionario Giuridico-Amministrativo Laurea (L): L-14, L-15, L-16, L-36

Laurea Magistrale (LM): LMG-01, LM-63, LM-49 TUR-EFC Funzionario Economico-Finanziario-Contabile Laurea (L): L-15, L-16, L-18, L-33, L-36

Laurea Magistrale (LM): LM-16, LM-18, LM-31, LM-49, LM-56, LM-63, LM-66, LM-76, LM-77, LM-82, LM-83 TUR-IS Funzionario Informatico-Statistico Laurea (L): L-8, L-9, L-15, L-18, L-30, L-31, L-33, L-35, L-41

Laurea Magistrale (LM): LM-17, LM-16, LM-18, LM-25, LM-26, LM-27, LM-28, LM-29, LM-30, LM-31, LM-32, LM-40, LM-49, LM-56, LM-63, LM-66, LM-77, LM-82, LM-83, LM-91 TUR-VS Funzionario Valorizzazione e Sostegno Turismo Laurea (L): L-10, L-15, L-18, L-33

Laurea Magistrale (LM): LM-10, LM-49, LM-76, LM-77 TUR-CI Funzionario Comunicazione Istituzionale Laurea (L): L-10, L-15, L-16, L-20, L-36, L-40

Laurea Magistrale (LM): LM-10, LM-19, LM-38, LM-59, LM-62, LM-63, LM-89, LM-91, LM-92, LM-93 TUR-TEC Funzionario Tecnico (Ingegneri e Architetti) Laurea (L): L-7, L-8, L-9, L-17, L-21, L-23, L-32, L-34

Laurea Magistrale (LM): LM-3, LM-4, LM-10, LM-20, LM-21, LM-22, LM-23, LM-24, LM-25, LM-26, LM-27, LM-28, LM-29, LM-30, LM-31, LM-32, LM-33, LM-34, LM-35, LM-48, LM-53, LM-60, LM-73, LM-74, LM-75, LM-79 TUR-AGA Assistente Giuridico-Amministrativo Diploma: Scuola secondaria di secondo grado (quinquennale, valido per l’iscrizione a corsi universitari) TUR-AEFC Assistente Economico-Finanziario-Contabile Diploma: Scuola secondaria di secondo grado (quinquennale, valido per l’iscrizione a corsi universitari)

Saranno ammessi anche i titoli di studio equiparati secondo la normativa vigente.

Concorso Ministero Turismo 2025, 180 posti: domanda La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 16 giugno 2025 alle ore 23:59, esclusivamente in modalità telematica tramite il portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Clicca qui per fare domanda per l’Area dei Funzionari

Clicca qui per fare domanda per l’Area degli Assistenti È possibile candidarsi a un solo codice concorso per l’area funzionari e uno per l’area assistenti. Il candidato deve disporre di un indirizzo PEC intestato e versare un contributo di partecipazione pari a € 10,00 per ciascun codice.

Concorso Ministero Turismo 2025, 180 posti: prove La procedura selettiva si articola in tre fasi principali: Prova preselettiva (eventuale, solo se il numero dei candidati supera di 30 volte i posti disponibili per profilo);

Prova scritta;

Valutazione dei titoli (solo per i candidati idonei alla prova scritta). La prova preselettiva consisterà in 50 quesiti a risposta multipla (10 logico-matematici, 40 sulle materie del profilo), da completare in 60 minuti. Il punteggio è attribuito come segue: +0,75 per risposta corretta

0 punti per mancata risposta

–0,25 per risposta errata La prova scritta, invece, prevede 40 quesiti a risposta multipla, da svolgere in 60 minuti per un massimo di 30 punti. Superano la prova i candidati che ottengono almeno 21/30. Anche se variano le materie specifiche per ogni codice di concorso, la struttura della prova è comune a tutti i profili: 30 quesiti sulle materie specifiche per ogni profilo;

6 quesiti logico-deduttivi

4 quesiti situazionali su problemi gestionali

Concorso Ministero Turismo 2025, 180 posti: valutazione dei titoli La valutazione dei titoli avviene dopo la prova scritta ed è riservata ai candidati che l’hanno superata con almeno 21/30. Il punteggio massimo attribuibile per questa fase è di 9 punti, che si sommano al punteggio della prova per determinare la posizione finale in graduatoria. I titoli devono essere posseduti entro la scadenza del bando (16 giugno 2025), e devono essere dichiarati espressamente nella domanda: quelli non indicati non verranno valutati. Inoltre, la laurea triennale propedeutica alla laurea magistrale richiesta per l’accesso non dà punteggio. Per l’Area dei Funzionari i titoli valutati sono i seguenti: Laurea magistrale richiesta dal bando con lode : 0,5 punti.

: 0,5 punti. Ulteriore laurea triennale (non legata alla LM richiesta): 1,5 punti.

Ulteriore laurea magistrale o specialistica (diversa da quella obbligatoria): 2,5 punti.

Dottorato di ricerca: 2 punti.

Abilitazione all’esercizio di una professione: 2,5 punti. Per l’Area degli Assistenti, invece, si seguirà questo criterio: Diploma di scuola superiore conseguito con il massimo dei voti : 0,5 punti.

: 0,5 punti. Laurea triennale non richiesta per l’accesso: 1,5 punti.

Laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea: 2,5 punti.

Dottorato di ricerca: 2 punti.

Abilitazione professionale: 2,5 punti.

Concorso Ministero Turismo 2025, 180 posti: materie d’esame e come prepararsi

Il Manuale Concorso Ministero del Turismo 180 Funzionari e assistenti giuridico-amministrativi – 40 funzionari e 20 assistenti. Per tutte le prove: preselettiva e scritta è un ottimo strumento consigliato per la preparazione a tutte le prove del concorso per i profili di funzionario e assistente giuridico-amministrativo. Nella sezione online è disponibile anche l’innovativo Tutor Digitale che supporterà i candidati con ripassi guidati, riassunti e simulazioni di quiz. Il Manuale è disponibile anche su Amazon.

Di seguito sono elencate tutte le materie d’esame suddivise per profilo, area e codice concorso.

Codice Concorso Profilo Materie d’Esame TUR-GA Funzionario Giuridico-Amministrativo Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero del Turismo, pubblico impiego, diritto amministrativo, diritto UE, inglese B2, competenze digitali TUR-EFC Funzionario Economico-Finanziario-Contabile Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero del Turismo, contabilità pubblica, economia politica, scienza delle finanze, economia del turismo, inglese B2, competenze digitali TUR-IS Funzionario Informatico-Statistico Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero del Turismo, codice amministrazione digitale, statistica applicata al turismo, elaborazione base dati, sicurezza informatica, tecnologie ICT, inglese B1 TUR-VS Funzionario Valorizzazione e Sostegno Turismo Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero, diritto amministrativo, economia del turismo, finanza agevolata, inglese B2, competenze digitali TUR-CI Funzionario Comunicazione Istituzionale Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero, comunicazione pubblica, psicologia della comunicazione, social media per il turismo, inglese B2, competenze digitali TUR-TEC Funzionario Tecnico (Ingegneri/Architetti) Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero, codice contratti pubblici, beni culturali e paesaggio, economia ed estimo, sicurezza sul lavoro, inglese B2, competenze digitali TUR-AGA Assistente Giuridico-Amministrativo Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero, diritto costituzionale (Titolo V), diritto amministrativo, pubblico impiego, inglese B1, competenze digitali TUR-AEFC Assistente Economico-Finanziario-Contabile Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero, contabilità pubblica, diritto amministrativo, discipline turistiche aziendali, inglese B1, competenze digitali

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: