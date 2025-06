Concorso Ministero del Turismo 2025: guida completa alla prova preselettiva e scritta

Il Concorso Ministero del Turismo 2025 prevede l’assunzione di 180 unità di personale a tempo indeterminato, tra funzionari e assistenti. In questo approfondimento ci concentriamo esclusivamente sulle prove previste dal bando, analizzandone le caratteristiche, i punteggi e le modalità operative per affrontarle con successo.

Questa guida è pensata per tutti i candidati diplomati e laureati che ambiscono a entrare nella Pubblica Amministrazione, ricordando che le sedi del Ministero del Turismo si trovano a Roma. Per tutti i dettagli sul concorso e per sapere come fare domanda si rimanda invece all’articolo dedicato.

Le prove del concorso Ministero del Turismo: panoramica La selezione pubblica si articolerà in tre momenti principali: Prova preselettiva (eventuale, solo se il numero dei candidati supera di 30 volte i posti disponibili per profilo);

Prova scritta;

Valutazione dei titoli (solo per i candidati idonei alla prova scritta). Non ci sarà una prova orale. Questo permetterà di velocizzare la procedura, con assunzioni entro la fine dell’anno.

La prova preselettiva: struttura, punteggi, criteri La prova preselettiva consisterà in 50 quesiti a risposta multipla (10 logico-matematici, 40 sulle materie del profilo), da completare in 60 minuti. Il punteggio è attribuito come segue: +0,75 per risposta corretta

0 punti per mancata risposta

–0,25 per risposta errata Verrà ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a 10 volte i posti disponibili per profilo, più eventuali ex-aequo. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima della prova.

La prova scritta: tutte le informazioni utili La prova scritta prevede 40 quesiti a risposta multipla, da svolgere in 60 minuti per un massimo di 30 punti. Superano la prova i candidati che ottengono almeno 21/30. Anche se variano le materie specifiche per ogni codice di concorso, la struttura della prova è comune a tutti i profili: 30 quesiti sulle materie specifiche per ogni profilo;

6 quesiti logico-deduttivi

4 quesiti situazionali su problemi gestionali In questo caso il punteggio varia in base alla tipologia di domande: Per le domande sulle materie d’esame e di logica:

+0,75 per risposta corretta



0 punti per mancata risposta



–0,25 per risposta errata

Per i quesiti situazionali:

risposta più efficace: +0,75 punti;



risposta neutra: +0,375 punti;



risposta meno efficace: 0 punti. La correzione sarà automatizzata e anonima, e il sistema registra ogni risposta fornita. Non sono ammessi vocabolari, appunti o dispositivi elettronici.

Le materie d’esame del Concorso Ministero del Turismo 2025 Nella tabella sottostante sono elencate tutte le materie d’esame suddivise per profilo:

Codice Concorso Profilo Materie d’Esame TUR-GA Funzionario Giuridico-Amministrativo Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero del Turismo, pubblico impiego, diritto amministrativo, diritto UE, inglese B2, competenze digitali TUR-EFC Funzionario Economico-Finanziario-Contabile Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero del Turismo, contabilità pubblica, economia politica, scienza delle finanze, economia del turismo, inglese B2, competenze digitali TUR-IS Funzionario Informatico-Statistico Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero del Turismo, codice amministrazione digitale, statistica applicata al turismo, elaborazione base dati, sicurezza informatica, tecnologie ICT, inglese B1 TUR-VS Funzionario Valorizzazione e Sostegno Turismo Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero, diritto amministrativo, economia del turismo, finanza agevolata, inglese B2, competenze digitali TUR-CI Funzionario Comunicazione Istituzionale Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero, comunicazione pubblica, psicologia della comunicazione, social media per il turismo, inglese B2, competenze digitali TUR-TEC Funzionario Tecnico (Ingegneri/Architetti) Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero, codice contratti pubblici, beni culturali e paesaggio, economia ed estimo, sicurezza sul lavoro, inglese B2, competenze digitali TUR-AGA Assistente Giuridico-Amministrativo Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero, diritto costituzionale (Titolo V), diritto amministrativo, pubblico impiego, inglese B1, competenze digitali TUR-AEFC Assistente Economico-Finanziario-Contabile Codice del turismo, funzioni e organizzazione del Ministero, contabilità pubblica, diritto amministrativo, discipline turistiche aziendali, inglese B1, competenze digitali

Concorso Ministero del Turismo 2025: simulazioni complete da scaricare Nel box sottostante possibile scaricare due simulazioni complete con cui è possibile esercitarsi alla prova scritta del concorso. Le simulazioni sono state realizzate dal Tutor Digitale disponibile con l’acquisto del volume.

Come prepararsi al Concorso Ministero del Turismo 2025

Il Manuale Concorso Ministero del Turismo 180 Funzionari e assistenti giuridico-amministrativi – 40 funzionari e 20 assistenti. Per tutte le prove: preselettiva e scritta è un ottimo strumento consigliato per la preparazione a tutte le prove del concorso per i profili di funzionario e assistente giuridico-amministrativo (TUR-GA e TUR-AGA).

Concorso Ministero del Turismo 2025: le FAQ È prevista una prova orale?

No, il bando prevede solo preselettiva, prova scritta e valutazione titoli.

Come vengono assegnati i punteggi della prova scritta?

Ogni risposta esatta vale +0,75, errata –0,25. La soglia per superare la prova è 21/30.

La banca dati dei quiz sarà pubblicata?

No, il bando specifica che non sarà resa disponibile prima della prova.

Dove trovare info sul calendario delle prove?

Tutti i dettagli saranno pubblicati sul Portale InPa e sul sito del Ministero del Turismo.

Come prepararsi per i profili amministrativi?

Con il Manuale Maggioli dedicato.

