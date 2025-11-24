Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025, pubblicato il bando: come partecipare

VOLUME

Concorso Regione Puglia – 1000 OSS

Manuale completo per prepararsi al concorso delle ASL della Regione Puglia per 1000 OSS: copre preselettiva, pratica e orale con un percorso chiaro e operativo . Strutturato in tre parti con spiegazioni, test, esercitazioni e casi per verificare l’apprendimento . Edizione aggiornata agli Accordi Stato-Regioni 2024 e ai DD.P.C.M. del 28/02/2025 e 25/03/2025. – Copre tutte le prove: preselettiva (con banca dati ufficiale dopo la pubblicazione), pratica e orale.- Tutor Digitale incluso: spiegazioni, mappe e schemi, piano di studio personalizzato, simulazioni delle prove.- Materiali online: testi normativi, banca dati ufficiale (quando disponibile), English & Informatica, accesso riservato tramite codice incluso nel volume.- Metodo centrato sulle competenze dell’OSS e sul lavoro in équipe, con particolare rilievo alle attività svolte su indicazione/collaborazione con l’infermiere.- Programma completo: organizzazione sanitaria e socio-assistenziale, bisogni e comunicazione, organizzazione del lavoro, sistema informativo e documentazione, qualità e accreditamento, – accoglienza, sicurezza, assistenza alla persona e primo soccorso.- Verifiche di apprendimento per ogni parte: test, casi, esercitazioni e analisi attività per consolidare le conoscenze.- Procedure passo-passo su temi ad alta frequenza d’esame: mobilizzazione, igiene, parametri vitali, lesioni da pressione, cadute, terapia e altro. Edizione 2025: stampa ottobre 2025 e allineamento normativo più recente, per arrivare pronti quando uscirà la banca dati ufficiale. Patrizia Di GiacomoInfermiere, Ostetrica, Dottore di ricerca. Dottoressa in scienze infermieristiche e ostetriche; Master infermiere forense; prof. a.c. C. di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, docente corsi di formazione per operatori socio sanitari.Marilena MontaltiInfermiere, Dottoressa in scienze infermieristiche e ostetriche. Master II livello in ricerca clinica ed epidemiologia, prof. a.c. C. di Laurea in infermieristica, Università di Bologna. Docente Corsi OSS. Responsabile Infermieristico Dipartimento Internistico, Azienda della Romagna Ambito di Rimini.

Patrizia Di Giacomo, Marilena Montalti | Maggioli Editore 2025