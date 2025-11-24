Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025, pubblicato il bando: come partecipare

Il Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025 rappresenta la più ampia procedura pubblica del comparto sanitario regionale degli ultimi anni. Il bando, che ha come ente organizzatore l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia, prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 1.000 Operatori Sociosanitari (OSS) per le diverse Aziende del Servizio Sanitario Regionale.
La procedura è aperta a tutti gli aspiranti in possesso dell’attestato OSS conforme all’Accordo Stato-Regioni 2024 e si svolgerà tramite prove selettive e valutazione titoli.
Vediamo nei prossimi paragrafi come funzionerà la selezione, chi può partecipare, la suddivisione dei posti e come prepararsi al meglio alle prove con il Manuale dedicato.
Indice
- Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025: suddivisione posti
- Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025: requisiti
- Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025: domanda
- Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025: prove
- Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025: valutazione titoli
- Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025: come prepararsi
- Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025: le FAQ
Preparati con il Manuale dedicato!
Concorso Regione Puglia – 1000 OSS
Manuale completo per prepararsi al concorso delle ASL della Regione Puglia per 1000 OSS: copre preselettiva, pratica e orale con un percorso chiaro e operativo . Strutturato in tre parti con spiegazioni, test, esercitazioni e casi per verificare l’apprendimento . Edizione aggiornata agli Accordi Stato-Regioni 2024 e ai DD.P.C.M. del 28/02/2025 e 25/03/2025. – Copre tutte le prove: preselettiva (con banca dati ufficiale dopo la pubblicazione), pratica e orale.- Tutor Digitale incluso: spiegazioni, mappe e schemi, piano di studio personalizzato, simulazioni delle prove.- Materiali online: testi normativi, banca dati ufficiale (quando disponibile), English & Informatica, accesso riservato tramite codice incluso nel volume.- Metodo centrato sulle competenze dell’OSS e sul lavoro in équipe, con particolare rilievo alle attività svolte su indicazione/collaborazione con l’infermiere.- Programma completo: organizzazione sanitaria e socio-assistenziale, bisogni e comunicazione, organizzazione del lavoro, sistema informativo e documentazione, qualità e accreditamento, – accoglienza, sicurezza, assistenza alla persona e primo soccorso.- Verifiche di apprendimento per ogni parte: test, casi, esercitazioni e analisi attività per consolidare le conoscenze.- Procedure passo-passo su temi ad alta frequenza d’esame: mobilizzazione, igiene, parametri vitali, lesioni da pressione, cadute, terapia e altro. Edizione 2025: stampa ottobre 2025 e allineamento normativo più recente, per arrivare pronti quando uscirà la banca dati ufficiale. Patrizia Di GiacomoInfermiere, Ostetrica, Dottore di ricerca. Dottoressa in scienze infermieristiche e ostetriche; Master infermiere forense; prof. a.c. C. di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, docente corsi di formazione per operatori socio sanitari.Marilena MontaltiInfermiere, Dottoressa in scienze infermieristiche e ostetriche. Master II livello in ricerca clinica ed epidemiologia, prof. a.c. C. di Laurea in infermieristica, Università di Bologna. Docente Corsi OSS. Responsabile Infermieristico Dipartimento Internistico, Azienda della Romagna Ambito di Rimini.
Patrizia Di Giacomo, Marilena Montalti | Maggioli Editore 2025
Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025: suddivisione posti
Il concorso mette a disposizione 1.000 posti, distribuiti tra dieci Aziende ed Enti sanitari della Regione Puglia. Ecco quale sarà la ripartizione:
- ASL Bari: 99 posti
- ASL Brindisi: 47
- ASL BT: 14
- ASL Foggia: 312
- ASL Lecce: 188
- ASL Taranto: 113
- AOU Policlinico Bari: 152
- AOU Ospedali Riuniti Foggia: 46
- IRCCS Tumori “Giovanni Paolo II”: 10
- IRCCS “De Bellis”: 19
Sono inoltre previste specifiche riserve di posti, indicate all’art. 2 del bando:
- 400 posti per personale a TD con almeno tre anni di servizio nel profilo OSS (art. 35, c. 3-bis, d.lgs. 165/2001)
- 14 posti riservati a categorie L. 68/1999
- 47 posti per volontari FF.AA. (artt. 678 e 1014 d.lgs. 66/2010)
- 14 posti personale interno
- 22 posti volontari servizio civile
Il bando specifica che la riserva va dichiarata in domanda, pena esclusione dal beneficio.
Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025: requisiti
Per la partecipazione al concorso sarà innanzitutto necessario possedere i seguenti requisiti generali:
- Cittadinanza italiana o UE, o titoli di soggiorno idonei per cittadini extra-UE
- Godimento diritti civili e politici
- Idoneità psico-fisica all’impiego, accertata dal Medico competente prima dell’assunzione
- Non essere stati destituiti/dispensati da PA
- Assenza di condanne o procedimenti per reati contro la PA
- Regolarità con gli obblighi militari (se previsti)
Il possesso dei requisiti deve essere garantito alla data di scadenza del bando. I requisiti specifici richiesti per l’accesso al profilo professionale di OSS sono invece i seguenti:
- Assolvimento dell’obbligo scolastico
- Attestato OSS conseguito secondo l’Accordo Stato-Regioni 3 ottobre 2024, obbligatoriamente da allegare in PDF in fase di domanda.
Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025: domanda
La domanda per il Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025 deve essere inviata solo online attraverso il portale del Policlinico Foggia, raggiungibile cliccando qui. L’accesso avviene esclusivamente tramite SPID, che permette di aprire il modulo digitale da compilare con i dati richiesti dal bando.
Durante la procedura è necessario caricare in PDF i documenti obbligatori, tra cui documento d’identità, titoli di studio, attestato OSS e la ricevuta del versamento della tassa di € 10,00, che il bando indica come “necessariamente allegata, a pena di esclusione” . Il sistema consente di modificare la domanda finché non viene inviata, ma dopo l’inoltro non sono più possibili integrazioni.
La trasmissione deve avvenire entro il 22 dicembre 2025 alle ore 23:59:59. Il bando ricorda che “l’unico orario di riferimento è quello di sistema” e invita a non attendere le ultime ore per evitare sovraccarichi della piattaforma . Al termine dell’invio, il candidato riceve un codice identificativo utile per eventuali comunicazioni successive.
Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025: prove
Il Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025 può prevedere una prova preselettiva, attivata in caso di numero elevato di domande. L’art. 8 spiega che consiste in 30 quesiti a risposta multipla, con penalità per errori e risposte omesse (“–0,33 per errata” e “–0,15 per omessa”) e che i quesiti saranno estratti da una banca dati di 3.000 domande pubblicata nei dieci giorni precedenti la prova .
Superata l’eventuale preselezione, i candidati accedono alla prova pratica, valutata fino a 30 punti. Per essere ammessi all’orale è necessario ottenere almeno 21/30, come indicato dall’art. 9 . La prova riguarda attività tecniche e operative proprie del profilo OSS.
Segue la prova orale, anch’essa dal valore massimo di 30 punti, con soglia minima di 21/30. Il bando chiarisce che prova pratica e orale “verteranno sulle materie inerenti al profilo messo a concorso” , quindi competenze assistenziali, igienico-sanitarie e conoscenze normative.
La somma dei punteggi ottenuti nelle prove e nella valutazione dei titoli determina la posizione in graduatoria.
Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025: valutazione titoli
I titoli valgono 40 punti complessivi:
- A) Titoli di carriera (max 30)
- Servizio come OSS presso Aziende SSN: 1 punto/anno
- Servizio presso strutture accreditate: 0,25/anno
- B) Titoli accademici (max 3)
- Laurea magistrale: 3 punti
- Laurea triennale: 2
- Diploma secondaria II grado: 0,5
- C) Pubblicazioni/titoli scientifici (max 2)
- D) Curriculum formativo e professionale (max 5)
Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025: come prepararsi
Il Manuale Concorso Regione Puglia – 1000 OSS tratta tutte le materie richieste dal bando per affrontare la prova preselettiva, pratica e orale con un percorso chiaro e operativo. Il testo è strutturato in tre parti con spiegazioni, test, esercitazioni e casi per verificare l'apprendimento. L'edizione è aggiornata agli Accordi Stato-Regioni 2024 e ai DD.P.C.M. del 28/02/2025 e 25/03/2025.
Nella sezione online è inoltre disponibile il simulatore di quiz, che sarà aggiornato anche con la banda dati ufficiale della preselettiva non appena sarà pubblicata, e l'innovativo Tutor Digitale basato sull'intelligenza che permette di rivedere i concetti chiave, studiare, ripassare e simulare tutte le prove del concorso.
Concorso 1000 OSS Regione Puglia 2025: le FAQ
Posso scegliere la sede di lavoro?
Sì. Il bando stabilisce che al momento dell’invio della domanda ogni candidato deve indicare una sola preferenza tra le Aziende sanitarie partecipanti alla procedura. L’art. 6 chiarisce che “i vincitori saranno collocati nella sede di prima preferenza sino alla concorrenza dei posti destinati alla sede prescelta” .
Se i posti della sede scelta risultano esauriti al momento dello scorrimento, il candidato viene convocato dal Policlinico di Foggia per scegliere tra le sedi ancora disponibili, seguendo rigorosamente l’ordine di graduatoria. Il bando precisa inoltre che la rinuncia alla sede proposta comporta la rinuncia all’assunzione e quindi la decadenza dalla graduatoria.
In sintesi: sì, la preferenza può essere indicata, ma l’assegnazione definitiva dipende dal punteggio e dalla disponibilità dei posti.
Quando esce la banca dati da 3.000 quesiti?
Il bando prevede che sia pubblicata “nei 10 giorni antecedenti la prova preselettiva” (art. 8). La data precisa sarà indicata in un avviso successivo pubblicato sul sito del Policlinico Foggia.
Devo pagare una tassa di concorso per partecipare?
Sì. Il bando prevede il pagamento obbligatorio di una tassa di concorso di € 10,00. L’art. 4 specifica che ciascun candidato deve effettuare il versamento entro la scadenza del bando e che la relativa ricevuta deve essere “necessariamente allegata, a pena di esclusione” alla domanda online .
Il pagamento va effettuato sull’IBAN indicato nell’avviso, con la causale riportata nel bando. Senza ricevuta non è possibile completare la procedura e la domanda risulta automaticamente esclusa.
