Concorso Polizia Locale Veneto 2025: pubblicato il nuovo bando per elenco idonei

Questo manuale si presenta come strumento completo a 360 gradi per la preparazione alle prove dei concorsi per Istruttore di Polizia locale indetto dal Comune di Verona, Padova, Vicenza e altri enti. Il testo è stato realizzato e curato da autori con esperienza decennale nella Polizia locale che hanno fatto parte di commissioni giudicatrici di concorsi, maturando una pluriennale esperienza e conoscenza del settore. L’intento è proporre al candidato il livello migliore possibile di conoscenza di ogni singola materia trattata nell’ottica del superamento della prova scritta ed orale del concorso, accompagnandolo passo per passo nella preparazione di tutti gli argomenti. Il manuale si presenta suddiviso in 4 parti principali:1) la Polizia locale;2) le materie teoriche di inquadramento generale (diritto costituzionale, diritto amministrativo, ordinamento enti locali, diritto penale, procedura penale, polizia giudiziaria, sanzioni e illeciti);3) le materie di competenza istituzionale della Polizia locale (circolazione stradale e infortunistica, illeciti, reati e sanzioni, polizia edilizia, commerciale, sanitaria, ambientale, legislazione sullo straniero, sicurezza urbana, protezione civile);4) la Polizia locale in fase dinamica (tecniche e modelli per la redazione degli atti). All’interno del testo sono inseriti diversi strumenti di supporto allo studio: – evidenziature e riquadri per attirare l’attenzione sulle cose da non dimenticare e che ricorrono nelle prove scritte ed orali dei concorsi;- i box “RICORDA” che focalizzano l’attenzione sui concetti e aspetti da ricordare;- i quiz a fine capitolo, raggiungibili tramite Qrcode per verificare la propria preparazione su quell’argomento.

Massimo Ancillotti, Massimo Caciolli, Roberto Capretta, Giuseppe Carmagnini, Giuseppe Napolitano | Maggioli Editore 2025