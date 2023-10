Concorsi novembre 2023: tutti i bandi in scadenza

Concorsi novembre 2023: quali sono i bandi ancora attivi per cui è possibile fare domanda? Nelle scorse settimane sono stati banditi importanti concorsi pubblici per il reclutamento di migliaia di unità di personale da inserire all’interno delle varie amministrazioni pubbliche del nostro Paese.

Tante possibilità per laureati e diplomati, in diversi settori che vanno dalla sanità all’amministrazione passando per le forze armate.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i concorsi novembre 2023 ancora aperti, come fare domanda e come prepararsi al meglio.

Concorsi novembre 2023: 61 OSS ASP Piacenza È indetto, dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Città di Piacenza, un concorso pubblico finalizzato al reclutamento di 61 unità di personale dal profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario”, collocato in Area degli Operatori Esperti e posto al primo livello di differenziale stipendiale conformemente al C.C.N.L. – comparto Funzioni Locali, da assegnare alle varie strutture socio-assistenziali di A.S.P. Città di Piacenza. Dei 61 posti, a tempo indeterminato, messi a bando: 53 sono a tempo pieno (36 ore settimanali);

8 sono a tempo parziale (30 ore settimanali). La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPA, ed è inoltre necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, si consiglia la nostra guida su come ottenere un indirizzo PEC, per conoscere la procedura esatta con i relativi costi.

Sarà possibile fare domanda fino alle ore 12:00 del 4 novembre 2023. Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10,33 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni contenute all’interno del bando. Per maggiori informazioni si rimanda all’approfondimento sul concorso, disponibile cliccando qui.

Concorsi novembre 2023: 40 OSS IPAB Padova È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 40 posti vacanti e disponibili di Operatore Socio Sanitario OSS presso l’IPAB AltaVita – IRA. Gli assunti potranno essere indifferentemente impiegati nei servizi rivolti agli anziani ospiti di AltaVita – IRA nelle sedi di Padova e Selvazzano Dentro (PD). La domanda andrà redatta in carta semplice, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo il fac-simile scaricabile nell’articolo dedicato, e dovrà pervenire entro il giorno 6 novembre 2023.

Concorsi novembre 2023: Funzionari amministrativi Città metropolitana di Genova È stato pubblicato sul Portale InPA il bando del concorso Città metropolitana Genova 2023 per la formazione di un elenco di idonei da assumere nel profilo di Funzionario – Ambito Amministrazione, nell’Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione con competenze professionali giuridiche ed economiche presso la Città metropolitana di Genova e i Comuni di Città metropolitana. La Città metropolitana di Genova e gli enti che abbiano stipulato specifico accordo con essa, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per medesimi o analoghi profili professionali, possono attingere al suddetto elenco di idonei previa pubblicazione di un interpello. La domanda di partecipazione alla selezione andrà inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPa. Il termine ultimo per l’invio della domanda sarà il 10 novembre 2023, alle ore 12:00. Per la partecipazione alla selezione è necessario effettuare, a pena di esclusione, il pagamento della tassa di concorso di 10 euro entro il termine previsto per la presentazione della domanda. Tutte le informazioni sulla selezione sono disponibili nell’articolo dedicato.

Concorsi novembre 2023: 400 Magistrati ordinari È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023 il Decreto del Ministro della Giustizia del 9 ottobre 2023 contenente il bando del nuovo Concorso Magistratura 2023 per il reclutamento di 400 Magistrati ordinari. Per il bando e tutti i dettagli si rimanda all’approfondimento sul concorso. La domanda di partecipazione al Concorso Magistratura 2023 deve essere inviata esclusivamente per via telematica, tramite il portale concorsi del Ministero della Giustizia, accedendo a questo indirizzo tramite SPID, CIE o CNS. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 18.30 del 13 novembre 2023. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di un contributo di segreteria di 50 euro, da effettuarsi tramite PagoPA seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda.

Concorsi novembre 2023: concorso VFI Esercito 2024 Le domande di partecipazione al primo blocco di incorporamento per il reclutamento di 2200 VFI saranno attive dal 19 ottobre 2023 al 17 novembre 2023, per i nati dal 17 novembre 1999 al 17 novembre 2005, estremi compresi. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata attraverso la piattaforma concorsi raggiungibile all’indirizzo concorsi.difesa.it. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale tramite SPID, CIE o CNS, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Per approfondire: Concorso Esercito 2024, 6200 VFI: chi partecipa, domanda, prove

Concorsi novembre 2023: 1750 VFI Marina Militare È stato indetto un nuovo Concorso Marina Militare 2024 per il reclutamento di 1.750 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), di cui: 1.300 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM);

450 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP). La domanda di partecipazione dovrà essere presentata attraverso la piattaforma concorsi raggiungibile all’indirizzo concorsi.difesa.it. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale tramite SPID, CIE o CNS, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Sarà possibile fare domanda dal 24 ottobre al 22 novembre 2023. Maggiori informazioni nell’articolo dedicato.

Concorsi novembre 2023: 189 Ispettori logistici Vigili del Fuoco È stato indetto un nuovo Concorso Vigili del Fuoco per il reclutamento di 189 unità nella qualifica di ispettore logistico – gestionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile collegandosi al Portale Concorsi dei vigili del Fuoco, accedendo tramite SPID. All’interno della domanda andrà indicato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Sarà possibile fare domanda a partire dal 19 ottobre 2023 e fino alle 23.59 del 17 novembre 2023. In questo articolo una guida all’invio della domanda.

Concorsi novembre 2023: 39 Funzionari tecnici PNRR AGID L’AGID, Agenzia per l’Italia Digitale, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 39 unità di personale non dirigenziale da assumere nel ruolo dell’Agenzia con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale funzionario tecnico. La domanda potrà essere inviata attraverso il Portale InPA, accedendo a questo indirizzo dove è anche possibile scaricare il bando, entro il 23 novembre 2023.

Concorsi novembre 2023: 298 funzionari MASE È stato pubblicato sul Portale InPA il bando del Concorso MASE 2023 per il reclutamento di 298 unità, in vari profili professionali, nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione. Il concorso è gestito da Ripam e prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per i profili dell’elevata specializzazione non sono ammesse le lauree triennali che sono, invece, ammesse nel caso dei profili per Funzionario. A questo indirizzo un approfondimento sui titoli di studio richiesti. La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPA entro le 23.59 del 25 novembre 2023. All’interno della pagina sarà possibile scegliere il codice per il quale inviare la candidatura. Si può partecipare a più profili, ma per ogni domanda andrà pagato il contributo di partecipazione pari a 10 euro, seguendo le indicazioni che verranno fornite in fase di presentazione della domanda. Per approfondire: Concorso MASE 2023, 298 posti per laureati: come partecipare

Per restare aggiornato su tutte le novità che riguardano i concorsi pubblici iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: