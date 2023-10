Concorso ASP Piacenza, 61 OSS: requisiti, domanda, prove

Ancora opportunità di lavoro per OSS con un nuovo Concorso ASP Piacenza. È indetto, dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Città di Piacenza, un concorso pubblico finalizzato al reclutamento di 61 unità di personale dal profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario”, collocato in Area degli Operatori Esperti e posto al primo livello di differenziale stipendiale conformemente al C.C.N.L. – comparto Funzioni Locali, da assegnare alle varie strutture socio-assistenziali di A.S.P. Città di Piacenza.

Dei 61 posti, a tempo indeterminato, messi a bando:

53 sono a tempo pieno (36 ore settimanali);

8 sono a tempo parziale (30 ore settimanali).

Si applicano inoltre le seguenti riserve:

16 posti a tempo pieno e 3 posti a tempo parziale in favore dei volontari delle Forze Armate;

7 posti a tempo pieno e 1 posto a tempo parziale in favore degli operatori che hanno concluso il servizio Civile Universale senza demerito.

Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti per poter partecipare, come fare domanda e come prepararsi al meglio alle prove del concorso ASP Piacenza per 61 OSS.

Concorso ASP Piacenza, 61 OSS: requisiti Per poter partecipare al concorso ASP Piacenza per 61 OSS è necessario possedere i seguenti requisiti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione: essere cittadino italiano ovvero cittadino della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano oppure essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure essere familiare di cittadino di uno degli Stati dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di Paese terzo, rispetto all’Unione Europea, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di “rifugiato” ovvero dello status di “protezione sussidiaria”;

godimento dei diritti civili e politici, elettorato attivo incluso;

età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite ordinamentale previsto per il collocamento a riposo;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare (per chi soggetto agli obblighi di leva);

non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono impedimento all’assunzione presso la Pubblica Amministrazione; non avere procedimenti penali in corso né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 313/02;

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

idoneità psico-fisica all’impiego;

Attestato di qualifica di “Operatore socio-sanitario” rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o Titolo equivalente emesso da enti autorizzati di altre Regioni;

Diploma d’istruzione secondaria di primo grado (“Licenza Media”) o titolo di assolvimento dell’obbligo scolastico.

Concorso ASP Piacenza, 61 OSS: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPA, accedendo a questo indirizzo tramite SPID, CIE o CNS. È necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, si consiglia la nostra guida su come ottenere un indirizzo PEC, per conoscere la procedura esatta con i relativi costi. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 12:00 del 4 novembre 2023. Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10,33 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni contenute all’interno del bando.

Concorso ASP Piacenza, 61 OSS: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: una prova scritta;

una prova orale. La prova scritta prevede la somministrazione di quesiti a risposta multipla o sintetica sulle seguenti materie: competenze tecniche, abilità relazionali e funzioni proprie del ruolo di Operatore Socio-Sanitario;

elementi teorico-tecnici e prassi degli interventi socio-assistenziali;

assistenza e cura dell’ospite in condizioni di non autosufficienza;

finalità, caratteristiche e metodologia degli strumenti di lavoro dell’equipe;

la rete dei servizi socio-sanitari nella regione Emilia-Romagna;

servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali rivolti ad anziani non autosufficienti e autosufficienti nonché a soggetti disabili;

principi base in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari nella regione Emilia Romagna, ordinamento delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona nella regione Emilia Romagna. Oltre alle seguenti materie, la prova potrà prevedere anche quesiti di natura logico-deduttiva, logico-matematica e critico-verbale. La prova scritta avrà un punteggio massimo di 30 punti e si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. La prova orale consisterà in un colloquio che verterà, oltre che sulle materie della prova scritta, anche su: elementi in materia di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento agli obblighi del dipendente pubblico e al codice di comportamento;

elementi in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

elementi in materia di privacy;

Statuto di A.S.P. Città di Piacenza. Nel corso della prova orale sarà anche accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. Anche la prova orale sarà valutata con un massimo di 30 punti e si intenderà superata con almeno 21/30.

