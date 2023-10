Concorso MASE 2023, 298 posti per laureati: come partecipare

È stato pubblicato sul Portale InPA il bando del Concorso MASE 2023 per il reclutamento di 298 unità, in vari profili professionali, nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, di cui:

218 posti per profili di Elevata qualificazione;

80 posti per profili di Funzionario.

Il concorso è gestito da Ripam e prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i profili professionali a concorso, come fare domanda e come saranno le prove.

Concorso MASE 2023, 298 posti: profili professionali I 218 posti nell’Area dell’Elevata qualificazione sono così suddivisi: 14 funzionari nel settore dell’architettura e pianificazione territoriale e urbanistica (Cod.ARCH – ING ES/MASE);

24 funzionari nel settore dell’ingegneria civile, gestionale, energetica ed elettrica (Cod. ING – ES/MASE);

40 funzionari nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, mineraria e della geologia (Cod. INGGEO – ES/MASE);

10 funzionari nel settore dell’informatica e delle scienze statistiche (Cod. INF – ES/MASE);

funzionari nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali (Cod. NAT – ES/MASE);

10 funzionari nel settore della comunicazione pubblica (Cod. COM – ES/MASE);

6 funzionari nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI – ES/MASE);

6 funzionari nel settore delle scienze fisiche (Cod. FIS – ES/MASE);

92 funzionari nel settore delle scienze economiche (Cod. ECO – ES/MASE);

6 funzionari nel settore delle scienze biologiche (Cod. BIO – ES/MASE)

15 funzionari nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile (Cod. ARCH-ING/MASE) Per quanto riguarda gli 80 posti da Funzionario, si cercano: 20 funzionari nel settore dell’economia e contabilità pubblica (Cod. ECO/MASE);

5 funzionari nel settore delle scienze biologiche e biologia (Cod. BIO/MASE);

5 funzionari nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI/MASE);

10 funzionari nel settore dell’ingegneria mineraria (Cod. GEO/MASE);

5 funzionari nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali (COD. NAT/MASE);

15 funzionari nel settore delle scienze statistiche, l’informatica, la società dell’informazione (Cod. INF/MASE);

5 funzionari nel settore della comunicazione pubblica, del giornalismo e dell’editoria (Cod. COM/MASE).

Concorso MASE 2023, 298 posti: riserve Al Concorso MASE 2023 si applicano le seguenti riserve di posti: per la sola categoria di profili di Elevata specializzazione il 50% dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti e che alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data.

Volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando (quota di riserva 30%)

Operatori volontari che hanno concluso il Servizio civile universale senza demerito (quota di riserva 15%).

Concorso MASE 2023, 298 posti: requisiti Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. I requisiti specifici riguardano principalmente il titolo di studio richiesto per la partecipazione, e che varia a seconda del codice di concorso scelto. Si rimanda ai bandi per il dettaglio, ma si chiarisce fin da subito che nel caso dell’elevata specializzazione non sono ammesse le lauree triennali che sono, invece, ammesse nel caso dei codici per Funzionario.

Concorso MASE 2023, 298 posti: domanda La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPA, accessibile a questo indirizzo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS entro le 23.59 del 25 novembre 2023. All’interno della pagina sarà possibile scegliere il codice per il quale inviare la candidatura. Si può partecipare a più profili, ma per ogni domanda andrà pagato il contributo di partecipazione pari a 10 euro, seguendo le indicazioni che verranno fornite in fase di presentazione della domanda. È inoltre richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato. Qui una guida alla creazione di un indirizzo PEC con i relativi costi.

Concorso MASE 2023, 298 posti: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Prova preselettiva (solo per i profili dell’Elevata qualificazione)

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova preselettiva, prevista solo per i funzionari a elevata specializzazione, che la Commissione Ripam si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso per ciascun codice, sia pari o superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso, consisterà nella somministrazione di un test di 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, e verterà sulla verifica delle abilità logico-matematiche, logico-deduttive, numeriche e di ragionamento e/o psico-attitudinali. La prova scritta, diversa per ogni codice di concorso, consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti e si articolerà come segue: 25 quesiti volti a verificare le conoscenze afferenti alle materie specifiche per ogni profilo;

8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. La prova orale, distinta per codici concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta, a cui si aggiunge l’accertamento: della conoscenza dell’organizzazione e funzionamento del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

della conoscenza del diritto amministrativo;

della conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti le competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

della conoscenza e dell’uso delle tecnologiche informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.

Concorso MASE 2023, 298 posti: come prepararsi Per la prova preselettiva e per le materie comuni della prova del Concorso MASE 2023 si consigliano i seguenti volumi: Il volume “Quiz di logica e psicoattitudinali“, che oltre a un’ampia panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni fornisce simulazioni di prove e videolezioni di logica online in cui sono spiegati, schematizzati e illustrati i passaggi e le tecniche da adottare per arrivare alla risoluzione;

Il volume “Test situazionali per Concorsi pubblici“, che fornisce una guida e un supporto utile alla risoluzione dei quesiti situazionali, con tanti esempi di quiz e i quesiti ufficiali RIPAM degli anni scorsi. Si consiglia inoltre il corso online “Tecniche di calcolo senza carta e penna” a cura del Prof. Giuseppe Cotruvo, composto da 30 lezioni, per un totale di oltre 30 ore di lezione in cui il docente illustra sia le basi del calcolo mentale e del calcolo rapido, declinato nelle 6 operazioni aritmetiche (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza e estrazione di radice), anche in merito alla loro applicazione nella risoluzione di proporzioni, equivalenze, medie, equazioni, etc., sia l’utilizzo delle tecniche di calcolo nello svolgimento di domande tratte da innumerevoli prove concorsuali.

