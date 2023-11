Concorso MASE 2023, prova scritta: esempi di quiz di logica e test situazionali per esercitarsi

Il Concorso MASE 2023 prevede il reclutamento di 298 unità di personale a tempo indeterminato, in vari profili, nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, di cui:

218 posti per profili di Elevata qualificazione;

80 posti per profili di Funzionario.

La selezione si articola in una prova scritta, una prova orale e nella valutazione dei titoli. Solo per i profili dell’Elevata qualificazione è prevista inoltre una prova preselettiva. Le prove sono diverse per ogni profilo, ma comuni a tutti i codici di concorso saranno le domande di logica e i test situazionali.

Nei prossimi paragrafi vedremo come funzionerà nello specifico la prova scritta, le materie d’esame per ogni profilo e alcuni test di logica e situazionali con cui esercitarsi.

Concorso MASE 2023, 298 posti: come funzionerà la prova scritta La prova scritta del Concorso MASE 2023, diversa per ogni codice di concorso, consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti e si articolerà come segue: 25 quesiti volti a verificare le conoscenze afferenti alle materie specifiche per ogni profilo;

8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti sulle materie specifiche e quelli di logica saranno valutati con i seguenti criteri: risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti. Diverso invece il caso dei quesiti situazionali, che saranno valutati in base al livello di efficacia: risposta più efficace: +0,75 punti;

risposta neutra: +0,375 punti;

risposta meno efficace: 0 punti.

Concorso MASE 2023, 298 posti: materie d’esame prova scritta Nella tabella sottostante sono riportate le materie specifiche per ogni profilo. In questo articolo un approfondimento sui titoli di studio richiesti per partecipare.

Codice Concorso Materie d’esame Codice Concorso Materie d’esame Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore dell’architettura e pianificazione territoriale e urbanistica (Cod. ARCH – ING – ES/MASE) – Progettazione e rappresentazione della sicurezza territoriale;

– Analisi ambientale dei sistemi urbani e territoriali;

– Legislazione in materia di diritto ambientale e di progettazione ambientale;

– Fondamenti di urbanistica e pianificazione;

– Programmi integrati di sviluppo locale e rigenerazione urbana;

– Norme e tecniche di costruzione e analisi e riduzione del rischio sismico delle

costruzioni;

– Legislazione in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze

biologiche (Cod. BIO – ES/MASE) – Botanica generale;

– Genetica;

– Anatomia comparata;

– Chimica organica;

– Fisiologia vegetale;

– Ecologia; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore dell’ingegneria civile, gestionale, energetica ed elettrica (Cod. ING – ES/MASE) – Pianificazione strategica dell’energia;

Tecnologia delle reti e trasporto dell’energia;

– Progettazione infrastrutturale;

– Sicurezza delle infrastrutture e degli impianti;

– Valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale;

– Progettazione e rappresentazione della sicurezza territoriale;

– Sistemi di controllo di gestione;

– Gestione dei progetti e sistemi di gestione;

– Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche; Funzionario con competenza nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il

territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile (Cod. ING/MASE) – Normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attività ispettiva per

la prevenzione e vigilanza in tema di sicurezza in ambienti di lavoro;

– Valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale;

– Affidabilità e sicurezza negli impianti ad alto rischio;

– Progettazione e rappresentazione della sicurezza territoriale;

– Analisi ambientale dei sistemi urbani e territoriali; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, mineraria e della geologia (Cod. ING – GEO – ES/MASE) – Geologia applicata all’ambiente;

– Conservazione del suolo;

– Elementi geologici per valutazione impatto ambientale;

– Geochimica ambientale;

– Geofisica applicata;

– Prospezione geofisica e geomineraria;

– Meccanica dei fluidi nel sottosuolo;

– Rischi geologici;

– Geomorfologia e GIS;

– Bonifica, ripristino e riqualificazione dei siti contaminati; Funzionario con competenze nel settore dell’economia e contabilità pubblica (Cod.

Cod. ECO/MASE) – Contabilità di Stato e degli enti pubblici;

– Ragioneria generale ed applicata;

-Economia politica e Politica economica;

– Statistica;

– Diritto amministrativo ed elementi di diritto dell’UE;

– Scienza delle finanze;

– Diritto civile, limitatamente a obbligazioni e contratti; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore dell’informatica e delle scienze statistiche (Cod. INF – ES/MASE) -Statistica, inferenza statistica, analisi statistiche dei sistemi energetici

nazionali e comunitari;

– Sistemi operativi e reti informatiche;

– Ingegneria del software;

– Sistemi distribuiti e tecnologie middleware;

– Tecnologie di cloud computing;

– Elementi di cybersecurity;

– Cartografia numerica e GIS;

– Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.); Funzionario con competenze nel settore delle scienze biologiche e biologia (Cod.

BIO/MASE) – Botanica generale;

– Genetica;

– Anatomia comparata;

– Chimica organica;

– Fisiologia vegetale;

– Ecologia; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali (Cod. NAT – ES/MASE) Agronomia;

– Biodiversità marina e terrestre;

– Valorizzazione del sistema delle aree protette;

– Controllo integrato negli ambienti forestali;

– Diritto ambientale interno ed internazionale;

– Economia ed estimo ambientale;

– Ecologia agraria e sistemi colturali;

– Fondamenti di ecologia e selvicoltura;

– Botanica marina applicata;

– Biologia e genetica della conservazione;

– Pianificazione spaziale e monitoraggio dell’ambiente marino;

– Conservazione e gestione della fauna, della vegetazione e del paesaggio;

– Gestione integrata della fascia costiera, monitoraggio e rilevamento

geomorfologica; Funzionario con competenze nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI/MASE) – Chimica organica e biomolecolare;

– Chimica bioinorganica;

– Ambiente e salute;

– Chimica agraria;

– Chimica delle sostanze organiche naturali;

– Biosensori e metodi bioanalitici avanzati; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore della comunicazione pubblica (Cod. COM – ES/MASE) – Normativa in materia di documentazione amministrativa;

– Normativa in materia di accesso;

– Normativa in materia di protezione dei dati personali;

– Tecniche e strumenti di comunicazione tradizionali, multimediali, sul web e

sui canali social;

– Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico con particolare riferimento alle

pubbliche Amministrazioni;

– Legge 7 giugno 2000 n. 150 concernente disciplina delle attività di

informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

– Teoria e tecnica della comunicazione; Funzionario con competenze nel settore dell’ingegneria mineraria (Cod.

GEO/MASE) – Geologia applicata all’ambiente;

– Elementi geologici per valutazione impatto ambientale ed autorizzazione

integrata ambientale;

– Meccanica delle terre;

– Prospezione geofisica e geomineraria;

– Geomorfologia e GIS;

– Bonifica, ripristino e riqualificazione dei siti contaminati; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI – ES/MASE) – Chimica organica e biomolecolare;

– Chimica bioinorganica;

– Ambiente e salute;

– Chimica agraria;

– Chimica delle sostanze organiche naturali;

– Biosensori e metodi bioanalitici avanzati; Funzionario con competenze nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali,

agrarie e forestali (Cod. NAT/MASE) – Agronomia;

– Valorizzazione del sistema delle aree protette;

– Controllo integrato negli ambienti forestali;

– Diritto ambientale interno ed internazionale;

– Economia ed estimo ambientale;

– Fondamenti di ecologia e selvicoltura;

– Biologia e genetica della conservazione;

– Pianificazione spaziale e monitoraggio dell’ambiente marino; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze fisiche

(Cod. FIS – ES/MASE) -Normativa in materia di tutela ambientale relativamente all’inquinamento da

rumore e da radiazioni non ionizzanti;

– Nozioni di protezione dalle radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 101/2020);

– Campi elettromagnetici;

– Caratteristiche generali e applicazioni ambientali;

– Generazione e propagazione del rumore ed applicazioni ambientali;

– Radioattività; Funzionario con competenze nel settore delle scienze statistiche, l’informatica, la

società dell’informazione (Cod. INF/MASE) – Statistica;

– Sistemi operativi e reti informatiche;

– Ingegneria del software;

– Sistemi distribuiti e tecnologie middleware;

– Tecnologie di cloud computing;

– Elementi di cybersecurity;

– Cartografia numerica e GIS;

– Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);

– Crittografia, firma digitale e posta elettronica digitale; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze

economiche (Cod. ECO – ES/MASE) – Contabilità di Stato e degli enti pubblici;

– Ragioneria generale ed applicata;

– Economia politica e Politica economica;

– Elementi di statistica;

– Diritto amministrativo ed elementi di diritto dell’UE;

– Diritto costituzionale;

– Normativa in materia di contratti ed appalti pubblici;

– Scienza delle finanze; Funzionario con competenze nel settore della comunicazione pubblica, del

giornalismo e dell’editoria (Cod. COM/MASE) – Tecniche e strumenti di comunicazione tradizionali, multimediali, sul web e

sui canali social;

– Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico con particolare riferimento alle

pubbliche Amministrazioni;

– Legge 7 giugno 2000 n. 150 concernente disciplina delle attività di

informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

– Teoria e tecnica della comunicazione;

– Normativa in materia di documentazione amministrativa e di accesso;

– Normativa in materia di protezione dei dati personali;

Concorso MASE 2023, 298 posti: quiz di logica e situazionali Nel box sottostante sarà possibile scaricare una serie di quesiti di logica e di quesiti situazionali con risposta commentata, per esercitarsi e osservare il ragionamento dietro alla risposta corretta.

