Concorso MIMIT 2023, 338 posti vari profili: chi può partecipare, domanda, prove

Pubblicato sul portale InPa e su riqualificazione.formez.it il bando del Concorso MIMIT 2023 per il reclutamento di 338 unità di personale a tempo indeterminato, suddivise in vari profili, da inquadrare nei ruoli del Ministero delle imprese e del made in Italy nell’Area assistenti.

Al concorso si applicano le riserve in favore di:

volontari delle Forze Armate (30%);

volontari che hanno concluso senza demerito il Servizio Civile Universale (15%).

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i profili professionali richiesti e la suddivisione dei posti, come fare domanda e quali saranno le prove del concorso.

Concorsi MIMIT 2023, 338 unità: profili richiesti e suddivisione posti I 338 posti messi a concorso previsti dal Concorso MIMIT 2023 sono così suddivisi: 90 posti per assistenti amministrativi (Codice 01);

90 posti per assistenti amministrativi contabili (Codice 02);

60 posti per assistente tecnico delle telecomunicazioni (Codice 03);

40 posti per assistente informatico (Codice 04);

38 posti per assistente tecnico (Codice 05);

10 posti per assistente specializzato delle telecomunicazioni (Codice 06);

10 posti per assistente tecnico specializzato (Codice 07). Ogni profilo, con l’esclusione dei codici 06 e 07, prevede la suddivisione dei posti tra gli uffici centrali di Roma e i vari uffici territoriali in diverse Regioni, elencati esaustivamente all’interno del bando. È possibile partecipare a più profili, inviando domande diverse pagando sempre la tassa di concorso per ogni profilo a cui si partecipa.

Concorso MIMIT 2023, 338 posti: requisiti Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso di riferisce;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione Trattandosi di profili professionali da inquadrare nell’Area degli Assistenti, è richiesto per la partecipazione come titolo di studio il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, diverso per vari codici di concorso: Assistente amministrativo (Codice 01) : qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

: qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto. Amministrativo contabile (Codice 02) : qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

: qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto. Assistente tecnico delle telecomunicazioni (Codice 03) : Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale in elettronica e telecomunicazioni conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L) : L-8 Ingegneria dell’Informazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea Magistrale (LM): LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale in elettronica e telecomunicazioni conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L) : L-8 Ingegneria dell’Informazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea Magistrale (LM): LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Assistente informatico (Codice 04) : Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico – indirizzo informatico conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L): L-8 Ingegneria dell’informazione, L-31 Scienze e tecnologie informatiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea Magistrale (LM): LM-18 Informatica, LM-66 Sicurezza informatica, LM-32 Ingegneria informatica o titoli equiparati.

: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico – indirizzo informatico conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L): L-8 Ingegneria dell’informazione, L-31 Scienze e tecnologie informatiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea Magistrale (LM): LM-18 Informatica, LM-66 Sicurezza informatica, LM-32 Ingegneria informatica o titoli equiparati. Assistente tecnico (Codice 05) : Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto tecnico per geometra, perito tecnico e perito edile conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L): Ingegneria (qualsiasi indirizzo) e Architettura (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente, Laurea Magistrale (LM): Ingegneria (qualsiasi indirizzo) e Architettura (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto tecnico per geometra, perito tecnico e perito edile conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L): Ingegneria (qualsiasi indirizzo) e Architettura (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente, Laurea Magistrale (LM): Ingegneria (qualsiasi indirizzo) e Architettura (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Assistente specializzato delle telecomunicazioni (Codice 06) : Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale in elettronica e telecomunicazioni conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L): L-8 Ingegneria dell’Informazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea Magistrale (LM): LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale in elettronica e telecomunicazioni conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L): L-8 Ingegneria dell’Informazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea Magistrale (LM): LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Assistente tecnico specializzato (Codice 07): Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto tecnico per geometra, perito tecnico e perito edile conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L) : Ingegneria (qualsiasi indirizzo) e Architettura (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente, Laurea Magistrale (LM): Ingegneria (qualsiasi indirizzo) e Architettura (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Concorso MIMIT 2023, 338 posti: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online, tramite il Portale INPA, cliccando qui e accedendo alle procedure differenziate per ciascun profilo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 29 settembre 2023. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuare seguendo le istruzioni che saranno visualizzate in fase di presentazione della domanda. Come anticipato, è possibile inviare più domande, una per ogni profilo, se in possesso dei requisiti richiesti.

Concorso MIMIT 2023, 338 posti: prove La procedura di selezione del Concorso MIMIT 2023 è così articolata: una prova scritta distinta per i codici concorso;

una prova orale distinta per i codici concorso;

valutazione dei titoli. La prova scritta consisterà nella somministrazione di un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60

minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti e sarà così composta: 25 quesiti sulle materie specifiche per ogni codice concorso;

7 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30. La prova orale, distinta per codici concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta a cui si aggiunge l’accertamento della conoscenza della lingua inglese (livello almeno A2) e dell’informatica. Anche alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e questa si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30. Nei confronti dei candidati che avranno superato sia la prova scritta che quella orale si procederà con la valutazione dei titoli. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 punti sulla base dei seguenti criteri: 0,50 punti per ogni laurea triennale con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale;

1 punto per ogni laurea specialistica, laurea magistrale anche a ciclo unico o diploma di laurea;

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;

0,50 punti per ogni master universitario di secondo livello;

0,75 punti per ogni diploma di specializzazione;

1 punto per ogni dottorato di ricerca.

Concorso MIMIT 2023, 338 posti: materie d’esame Come anticipato le materie d’esame sono diverse per ogni profilo, e sono elencate nella tabella sottostante:

Profilo assistente amministrativo (Codice 01): Elementi di diritto amministrativo;

Elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici;

Elementi di diritto dell’Unione Europea;

Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari. Profilo assistente amministrativo-contabile (codice 02): Elementi di diritto amministrativo;

Elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici;

Elementi di ragioneria generale ed applicata;

Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari. Profilo assistente tecnico delle telecomunicazioni (Codice 03): Elementi di elettronica, teoria dei segnali, misure elettriche ed elettroniche;

Elementi di macchine ed apparecchiature elettriche;

Elementi di metrologia, attrezzature metriche;

Elementi di diritto amministrativo. Profilo assistente informatico (Codice 04): Informatica di base;

Programmi informatici;

Gestione di sistemi;

Sistemi operativi;

Sicurezza informatica e data privacy;

Codice dell’amministrazione digitale;

Elementi di diritto amministrativo. Profilo assistente tecnico (Codice 05): Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni;

Fondamenti di elettrotecnica e meccanica, misure elettriche, macchine e apparecchiature elettriche, impianti elettrici di bassa e media tensione;

Principi di base dell’impiantistica civile e industriale (impianti termici e di condizionamento);

Elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

• Elementi di legislazione in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con particolare riferimento alla progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche;

Elementi di diritto amministrativo. Profilo assistente specializzato tecnico delle telecomunicazioni (Codice 06): Elettronica, teoria dei segnali, misure elettriche ed elettroniche;

Macchine ed apparecchiature elettriche;

Metrologia, attrezzature metriche;

Elementi di diritto amministrativo;

Elementi di diritto dell’Unione Europea. Profilo assistente tecnico specializzato (Codice 07): Scienza e tecnica delle costruzioni, con particolare riguardo ai processi di sviluppo, alle tecnologie costruttive, ai trattamenti e alle lavorazioni dei materiali;

Elettrotecnica e meccanica, misure elettriche, macchine e apparecchiature elettriche, impianti elettrici di bassa e media tensione;

Impiantistica civile e industriale (impianti termici e di condizionamento);

Legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

Elementi di legislazione in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) con particolare riferimento alla progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche;

Elementi di diritto amministrativo;

Elementi di diritto dell’Unione Europea.

A queste materie si aggiungono: Quiz di logica e situazionali per la prova scritta;

Lingua inglese (almeno A2) e informatica durante la prova orale.

