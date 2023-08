Concorso CNR 2023, 138 amministrativi diplomati: come partecipare

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche il bando del nuovo Concorso CNR 2023 per il reclutamento di 138 unità di personale a tempo pieno e indeterminato con profilo di Collaboratore di Amministrazione VII livello professionale.

I posti saranno suddivisi tra 21 ambiti territoriali, e la sede di servizio sarà stabilità sulla base dell’ambito territoriale per il quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali saranno le sedi per cui è possibile fare domanda e la relativa distribuzione dei posti, come fare domanda e come si articoleranno le prove del Concorso CNR 2023.

Concorso CNR 2023, 138 amministrativi: suddivisione posti I 138 posti previsti dal Concorso CNR 2023 sono così suddivisi:

Codice Ambito territoriale Numero posti 01 TORINO 4 02 MONZA E DELLA BRIANZA 2 03 MILANO 10 04 PAVIA 2 05 TRIESTE 1 06 VENEZIA 1 07 PADOVA 7 08 GENOVA 3 09 PARMA 1 10 BOLOGNA 7 11 FIRENZE 5 12 PISA 8 13 ROMA 59 14 NAPOLI 13 15 AVELLINO 1 16 BARI 7 17 LECCE 1 18 POTENZA 1 19 COSENZA 1 20 PALERMO 2 21 CAGLIARI 2 TOTALE 138

Concorso CNR 2023, 138 amministrativi: riserve di posti Alla selezione si applicano le seguenti riserve: riserva di posti in favore del personale interno di cui al d.lgs. n. 165/2001;

riserva in favore dei militari volontari delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1014 comma 4 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche e integrazioni;

riserva prevista dall’art. 18 comma 4 del d.lgs. n. 40/2017, come modificato dal d.l. 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni con legge 21 giugno 2023 n. 74, ovvero la riserva in favore dei volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito.

Concorso CNR 2023, 138 amministrativi: requisiti Per partecipare al concorso è necessario possedere, entro la scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione, i seguenti requisiti: cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

età non inferiore a 18 anni;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, ai sensi dell’art. 1 legge 23 agosto 2004 n. 226, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;

godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;

possesso del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso un Istituto superiore statale o legalmente riconosciuto.

Concorso CNR 2023, 138 amministrativi: domanda Sarà possibile concorrere per un solo ambito territoriale e quindi inviare una sola domanda, pena l’annullamento di tutte le domande inviate. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via telematica,

utilizzando l’applicazione informatica disponibile attraverso il portale unico del reclutamento (https://www.inpa.gov.it) ovvero nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it, entro le ore 18 dell’11 settembre 2023. Per la partecipazione è necessario versare l’importo di 10 euro, a titolo di diritti di segreteria. Il pagamento deve essere effettuato tramite la piattaforma PagoPA.

Concorso CNR 2023, 138 amministrativi: prove La selezione si svolgerà attraverso 3 fasi: Prova scritta – punteggio massimo 30 punti;

Prova orale – punteggio massimo 30 punti;

Valutazione dei titoli – punteggio massimo 10 punti. La prova scritta consisterà in un test, composto da quesiti a risposta multipla diretto a verificare la conoscenza e competenza nelle materie d’esame. Il giorno, il luogo e l’orario di convocazione della prova scritta sono comunicati ai candidati con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per l’espletamento della prova stessa. Il diario della prova è altresì pubblicato, mediante avviso sul portale unico del reclutamento e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta. La prova orale verterà su tutte le materie d’i cui all’art. 7 d’esame, che saranno elencate nel paragrafo successivo, sulla verifica della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica, anche attraverso l’utilizzo dei sistemi applicativi informatici di più comune impiego, sulle capacità logico-tecniche e comportamentali, nonché per i cittadini stranieri della adeguata conoscenza della lingua italiana. Anche in questo caso la prova si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30. La valutazione dei titoli sarà effettuata entro trenta giorni dall’ultima sessione delle prove orali, e solo per i candidati che abbiano superato anche tale prova. Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di 10 punti così suddivisi: Titoli culturali e di formazione – max 5 punti

Esperienze lavorative pregresse – max 5 punti

Concorso CNR 2023, 138 amministrativi: materie d’esame Le materie da studiare per la prova scritta del concorso sono le seguenti: Nozioni di diritto amministrativo;

Nozioni sulla disciplina del rapporto di lavoro pubblico;

Nozioni di contabilità degli enti pubblici non economici;

CCNL del comparto istruzioni e ricerca per il triennio 2016-2018;

Statuto e Regolamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche. A queste si aggiungono, per la prova orale: Conoscenza di elementi di informatica di base e dei principali pacchetti applicativi;

Conoscenza della lingua inglese;

Competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche e comportamentali;

Lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.

Concorso CNR 2023, 138 amministrativi: stipendio I candidati risultati vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato al VII livello

professionale – Profilo Collaboratore di Amministrazione, con il trattamento economico previsto dal vigente CCNL, che con le ultime perequazioni si attesta su 20.285,72 euro annui su 12 mensilità (1.690,47 euro al mese), a cui va aggiunta anche la tredicesima.

