Concorso MASE 2023, 298 Funzionari: titoli di studio richiesti per ogni profilo

Il Concorso MASE 2023, indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il reclutamento di 298 unità, prevede la copertura di profili professionali nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Requisito fondamentale per accedere è la laurea, diversa per ogni profilo ricercato: nel caso dell’elevata specializzazione non sono ammesse le lauree triennali che sono, invece, ammesse nel caso dei codici per Funzionario.

Per un approfondimento generale sul concorso si rimanda all’articolo dedicato. Nei prossimi paragrafi ci concentreremo sui titoli di studio richiesti per ogni profilo e su come prepararsi al meglio alle prove del Concorso MASE 2023.

Concorso MASE 2023: profili ricercati I 218 posti previsti dal Concorso MASE 2023 per l’Area dell’Elevata qualificazione sono così suddivisi: 14 funzionari nel settore dell’architettura e pianificazione territoriale e urbanistica (Cod. ARCH – ING ES/MASE);

24 funzionari nel settore dell’ingegneria civile, gestionale, energetica ed elettrica (Cod. ING – ES/MASE);

40 funzionari nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, mineraria e della geologia (Cod. INGGEO – ES/MASE);

10 funzionari nel settore dell’informatica e delle scienze statistiche (Cod. INF – ES/MASE);

funzionari nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali (Cod. NAT – ES/MASE);

10 funzionari nel settore della comunicazione pubblica (Cod. COM – ES/MASE);

6 funzionari nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI – ES/MASE);

6 funzionari nel settore delle scienze fisiche (Cod. FIS – ES/MASE);

92 funzionari nel settore delle scienze economiche (Cod. ECO – ES/MASE);

6 funzionari nel settore delle scienze biologiche (Cod. BIO – ES/MASE)

15 funzionari nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile (Cod. ARCH-ING/MASE). Per quanto riguarda gli 80 posti da Funzionario del Concorso MASE 2023, si cercano: 20 funzionari nel settore dell’economia e contabilità pubblica (Cod. ECO/MASE);

5 funzionari nel settore delle scienze biologiche e biologia (Cod. BIO/MASE);

5 funzionari nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI/MASE);

10 funzionari nel settore dell’ingegneria mineraria (Cod. GEO/MASE);

5 funzionari nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali (COD. NAT/MASE);

15 funzionari nel settore delle scienze statistiche, l’informatica, la società dell’informazione (Cod. INF/MASE);

5 funzionari nel settore della comunicazione pubblica, del giornalismo e dell’editoria (Cod. COM/MASE).

Concorso MASE 2023: titoli di studio richiesti I titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso MASE 2023, come anticipato, variano per ogni profilo richiesto e relativo codice di concorso. Vediamo nella seguente tabella tutti i titoli richiesti per ogni profilo professionale.

Codice Concorso Titolo di studio Codice Concorso Titolo di studio Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore dell’architettura e pianificazione territoriale e urbanistica (Cod. ARCH – ING – ES/MASE) Laurea magistrale (LM): LM-03 Architettura del paesaggio; LM-04 Architettura e

ingegneria edile-architettura; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-23 Ingegneria civile;

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e

ambientale o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze

biologiche (Cod. BIO – ES/MASE) Laurea Magistrale (LM): LM-06 Biologia; LM-60 Scienze della natura; LM-73 Scienze e

tecnologie forestali ed ambientali; LM-7 Biotecnologie agrarie; LM-69 Scienze e tecnologie

agrarie o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore dell’ingegneria civile, gestionale, energetica ed elettrica (Cod. ING – ES/MASE) Laurea magistrale (LM):: LM-28 Ingegneria elettrica; LM-26 Ingegneria della sicurezza;

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-34 Ingegneria

navale; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-31 Ingegneria

gestionale, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio o titoli equiparati secondo la

normativa vigente; Funzionario con competenza nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il

territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile (Cod. ING/MASE) Laurea (L): L-7 Ingegneria civile e ambientale, L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, L-23 Scienze e tecnica dell’edilizia; L-17 Scienze dell’architettura, o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale (LM): LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura; LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale LM-33 Ingegneria meccanica, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-30 Ingegneria energetica e nucleare, LM-31 Ingegneria gestionale, o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, mineraria e della geologia (Cod. ING – GEO – ES/MASE) Laurea Magistrale (LM): LM-79 Scienze Geologiche; LM-74 Scienze e Tecnologie

Geologiche; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26

ingegneria della sicurezza; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-35 Ingegneria per

l’ambiente e il territorio; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-73

Scienze e tecnologie forestali e ambientali o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario con competenze nel settore dell’economia e contabilità pubblica (Cod.

Cod. ECO/MASE) Laurea (L): L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze

economiche, L-16 Scienze dell’Amministrazione, L-14 Scienza dei servizi giuridici o titoli

equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale (LM): LM-56 Scienze dell’economia, LM-76 Scienze economiche per

l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economiche aziendale, LM-63 Scienza delle

Pubbliche Amministrazioni; LM-16 Finanza, LMG-1 Giurisprudenza o titoli equiparati

secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore dell’informatica e delle scienze statistiche (Cod. INF – ES/MASE) Laurea Magistrale (LM): LM-18 Informatica; LM-32 Ingegneria informatica; LM-66

Sicurezza informatica; LM-82 Scienze statistiche; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni;

LM-28 Ingegneria elettronica; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-91

Tecniche e metodi per la società dell’informazione o titoli equiparati secondo la normativa

vigente; Funzionario con competenze nel settore delle scienze biologiche e biologia (Cod.

BIO/MASE) Laurea (L): L-13 Scienze biologiche, L-2 Biotecnologie, L-25 Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale (LM): LM-6 Biologia, LM-60 Scienze della natura, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-7 Biotecnologie agrarie; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali (Cod. NAT – ES/MASE) Laurea Magistrale (LM): LM-07 Biotecnologie agrarie; LM-60 Scienze della natura; LM73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-75

Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio o titoli equiparati secondo la normativa

vigente; Funzionario con competenze nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI/MASE) Laurea (L): L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale (LM): LM-54 Scienze chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale, LM-22 Ingegneria chimica, LM-26 Ingegneria della sicurezza

o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore della comunicazione pubblica (Cod. COM – ES/MASE) Laurea Magistrale (LM): LM-59 Scienza della comunicazione pubblica d’impresa e

pubblicità; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-92 Teorie della

comunicazione; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-93 Teorie e metodologie dell’elearning e della media education o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario con competenze nel settore dell’ingegneria mineraria (Cod.

GEO/MASE) Laurea (L): L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia, L-7 Ingegneria civile e ambientale, L-9 Ingegneria industriale, L-34 Scienze geologiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale (LM): LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali, LM-35

Ingegneria per l’ambiente ed il territorio, LM-74 Scienze e tecnologie geologiche, LM-79 Scienze geofisiche, o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI – ES/MASE) Laurea Magistrale (LM): LM-22 Ingegneria chimica; LM-54 Scienze chimiche o titoli

equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario con competenze nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali,

agrarie e forestali (Cod. NAT/MASE) Laurea (L): L-25 Lauree in Scienze e tecnologie agrarie e forestali; L-32 Lauree in Scienze

e tecnologie per l’ambiente e la natura; L-2 Biotecnologie o titoli equiparati secondo la

normativa vigente;

Laurea magistrale (LM): LM-60 Scienze della natura, LM-75 Scienze e tecnologie per

l’ambiente e il territorio, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, LM-69 Scienze

e tecnologie agrarie, LM-7 Biotecnologie agrarie o titoli equiparati secondo la normativa

vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze fisiche

(Cod. FIS – ES/MASE) Laurea Magistrale (LM): LM-17 Fisica o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario con competenze nel settore delle scienze statistiche, l’informatica, la

società dell’informazione (Cod. INF/MASE) Laurea (L): L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-8 Ingegneria dell’informazione; L-41 Statistica L-35 Scienze matematiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale (LM): LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie LM-18 Informatica; LM-66 Sicurezza informatica; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria

elettronica; LM-32 Ingegneria informatica LM-40 matematica o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze

economiche (Cod. ECO – ES/MASE) Laurea Magistrale (LM): LM-56 Scienze dell’economia; LM-77 Scienze economiche

aziendali; LM-16 Finanza o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario con competenze nel settore della comunicazione pubblica, del

giornalismo e dell’editoria (Cod. COM/MASE) Laurea (L): L-20 Scienze della comunicazione, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale (LM): LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità, LM-19 Informazione e sistemi editoriali, LM-92 Teorie della comunicazione, LM93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle Pubbliche amministrazioni o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Concorso MASE 2023: gli altri requisiti Per partecipare al concorso è necessario inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti generali: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Concorso MASE 2023: domanda La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPA, accessibile a questo indirizzo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS entro le 23.59 del 25 novembre 2023. All’interno della pagina sarà possibile scegliere il codice per il quale inviare la candidatura. Si può partecipare a più profili se in possesso dei requisiti richiesti, ma per ogni domanda andrà pagato il contributo di partecipazione pari a 10 euro, seguendo le indicazioni che verranno fornite in fase di presentazione della domanda. È inoltre richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato. Qui una guida alla creazione di un indirizzo PEC con i relativi costi.

Concorso MASE 2023: come prepararsi alle prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Prova preselettiva (solo per i profili dell’Elevata qualificazione)

Prova scritta;

Prova orale;

