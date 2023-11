Concorso MASE 2023, prova preselettiva: chi deve farla, materie, come prepararsi

Il bando del Concorso MASE 2023 per il reclutamento di 298 unità di personale nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione prevede, per i soli profili dell’Elevata qualificazione, lo svolgimento di una prova preselettiva. Questa consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla e permetterà, a un numero di candidati pari a 10 volte il numero di posti messi a concorso per ciascun codice, di accedere alla successiva prova scritta.

Vediamo nei prossimi paragrafi chi dovrà sostenere la preselezione, come funzionerà la prova e come prepararsi al meglio. Per il bando e per un approfondimento generale sul concorso si rimanda all’articolo dedicato.

Concorso MASE 2023: chi deve sostenere la prova preselettiva Come anticipato, la preselezione è prevista esclusivamente per i profili messi a concorso che rientrano nell’Area dell’Elevata Qualificazione. Si tratta di 218 posti così suddivisi: 14 funzionari nel settore dell’architettura e pianificazione territoriale e urbanistica ( Cod. ARCH – ING ES/MASE );

); 24 funzionari nel settore dell’ingegneria civile, gestionale, energetica ed elettrica ( Cod. ING – ES/MASE );

); 40 funzionari nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, mineraria e della geologia ( Cod. INGGEO – ES/MASE );

); 10 funzionari nel settore dell’informatica e delle scienze statistiche ( Cod. INF – ES/MASE );

); funzionari nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali ( Cod. NAT – ES/MASE );

); 10 funzionari nel settore della comunicazione pubblica ( Cod. COM – ES/MASE );

); 6 funzionari nel settore delle scienze chimiche ( Cod. CHI – ES/MASE );

); 6 funzionari nel settore delle scienze fisiche ( Cod. FIS – ES/MASE );

); 92 funzionari nel settore delle scienze economiche ( Cod. ECO – ES/MASE );

); 6 funzionari nel settore delle scienze biologiche ( Cod. BIO – ES/MASE )

) 15 funzionari nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile (Cod. ARCH-ING/MASE). I requisiti richiesti per accedere ai suddetti codici sono elencati nell’approfondimento dedicato.

Preparati con il volume dedicato FORMATO CARTACEO Concorso Ministero Ambiente Sicurezza Energetica – 298 funzionari Questo libro si presenta come uno strumento di preparazione sulle materie comuni del Concorso del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 298 Funzionari (218 funzionari a elevata specializzazione tecnica e 80 Funzionari).Il testo affronta i quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica:› numeri romani;› esercizi di aritmetica;› problemi di aritmetica;› comprensione delle tabelle;› calcolo delle combinazioni;› calcolo delle probabilità;› esercizi di algebra;› problemi di algebra;› quiz di logica matematica;› serie numeriche;› serie alfabetiche e alfanumeriche;› ragionamento verbale (o critico-verbale o logico-verbale);› ragionamento logico-deduttivo;› relazioni insiemistiche;› ragionamento logico-figurale e attenzione ai particolari;› problem solving.Tutti i quesiti sono accompagnati dalle soluzioni commentate e forniscono consigli per le tecniche di risoluzione.Nell'ultima parte è presente una sezione dedicata ai quiz situazionali con una prima parte teorica seguita da una selezione di quiz suddivisi per competenze e una selezione di quiz ufficiali.

Concorso MASE 2023: chi è esonerato dalla prova preselettiva I candidati che hanno fatto domanda per i codici concorso elencati nel paragrafo precedente sono esentati dal sostenere la prova preselettiva e accedono direttamente alla prova scritta se sono in possesso di invalidità pari o superiore all’80%, in base all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono inoltre esentati dalla preselezione i candidati ad elevata specializzazione tecnica che alla data del 24 giugno 2021 abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per questi ultimi la fase preliminare di valutazione consisterà nella verifica dell’attività svolta, mediante apposita autodichiarazione resa durante la presentazione della domanda. In questa autodichiarazione i candidati avranno cura di indicare i periodi di svolgimento dell’attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale dai medesimi prestata. Sulle dichiarazioni rese dai candidati ai fini dell’esenzione dalla prova preselettiva il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica effettuerà controlli sulla veridicità.

Concorso MASE 2023: come funzionerà la prova preselettiva La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un test di 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, e verterà sulla verifica delle abilità logico-matematiche, logico-deduttive, numeriche e di ragionamento e/o psico-attitudinali. I quesiti saranno così distribuiti: 10 quesiti su abilità logico-matematiche;

10 quesiti su abilità logico-deduttive;

10 quesiti su abilità numeriche;

10 quesiti su abilità di ragionamento;

10 quesiti su abilità psico-attitudinali. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: Risposta esatta: + 0,75 punti;

Mancata risposta: 0 punti;

Risposta errata: -0,25 punti I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici

e digitali. Sarà ammesso a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a 10 volte il numero di posti messi a concorso per ciascun codice di concorso, a cui si aggiungono i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo candidato in posizione utile. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova, e il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Concorso MASE 2023: le altre prove Il concorso prevede, oltre alla prova preselettiva, le seguenti fasi: Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli.

Concorso MASE 2023: come prepararsi Per la prova preselettiva e per le materie comuni della prova del Concorso MASE 2023 si consiglia: Il volume “Concorso Ministero dell’Ambiente 298 funzionari“ che, nella prima parte, offre un’ampia panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni, a cui si affiancano le videolezioni (sono in tutto oltre 250) in cui sono spiegati, schematizzati e illustrati i passaggi e le tecniche da adottare per arrivare alla risoluzione. Nella seconda parte è invece presente una sezione dedicata ai quiz situazionali con una prima parte teorica seguita da una selezione di quiz suddivisi per competenze e una selezione di quiz ufficiali. Il volume è disponibile anche su Amazon.

con una prima parte teorica seguita da una selezione di quiz suddivisi per competenze e una selezione di quiz ufficiali. Il volume è disponibile anche su Amazon. Il corso online “Tecniche di calcolo senza carta e penna” a cura del Prof. Giuseppe Cotruvo, composto da 30 lezioni, per un totale di oltre 30 ore di lezione in cui il docente illustra sia le basi del calcolo mentale e del calcolo rapido, declinato nelle 6 operazioni aritmetiche (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza e estrazione di radice), anche in merito alla loro applicazione nella risoluzione di proporzioni, equivalenze, medie, equazioni, etc., sia l’utilizzo delle tecniche di calcolo nello svolgimento di domande tratte da innumerevoli prove concorsuali.

